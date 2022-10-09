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Украинские бойцы уничтожили российский танк. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы 92-й ОМБр по корректировке группы "Совы" с помощью противотанковой управляемой ракеты уничтожили российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Третья сила".

Позже были обнародованы фото уничтоженной машины.

Читайте также: ВСУ нанесли удар из HIMARS по сортировочному парку железнодорожной станции в оккупированном Иловайске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские бойцы уничтожили российский танк 01

Автор: 

армия РФ (19224) танк (2256) уничтожение (6923) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+46
Главное четко видно как руzкие сваихнебрасают
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09.10.2022 18:12
+28
Чувак, який тікав першим, потім озирнувся і далі побіг:"Ну на хер!" -"Отец!". -"Нет, ну ты видел, видел?"😂😂😂
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09.10.2022 18:15
+25
патамуша свая жопа-всєгда свая жопа...
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09.10.2022 18:18
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Главное четко видно как руzкие сваихнебрасают
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09.10.2022 18:12 Ответить
патамуша свая жопа-всєгда свая жопа...
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09.10.2022 18:18 Ответить
Ну пачему же. Иногда росийские солдаты свою жопу могут и товарищу подставить и минет сделать
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09.10.2022 18:25 Ответить
мне кажется,что кацапскому танкисту ОЧЧЕНЬ херрово
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09.10.2022 18:49 Ответить
У него левая клешня в труху, ибо не#уй шастать.
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09.10.2022 22:21 Ответить
Можу бути, що наші прийдуть і нададуть першу допомогу.
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09.10.2022 18:40 Ответить
Так, спасати зобов'язані женевською конвенцію а бомбити їх аєропорти не маємо права...

Ермак мабуть всюди куди не поткнеться людська сутність...

Пам'ятаєте Тітушко? Ось тепер є нова назва для павликоів морозових - єрмаки )

та всякі зе-порохоботи... че все наволочь продана за копійки. Топить за по - знайте - продався. Чи по з олігарзами не співпрацював як Зе? Тільки різні ролі грають.

Але продажні всі.
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09.10.2022 19:54 Ответить
Интересно, вроде не 62-ка, а как они тогда там вчетвером в танке поместились?
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09.10.2022 22:24 Ответить
А вы в курсе, сколько пассажиров вмещается в горбатый "Запорожец"? тут то же самое.
- Подвезете?
- Запрыгивай!
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10.10.2022 09:30 Ответить
Головне, шо своїх не покидають! Подивився на доходягу, як ногою не пнув і пішов далі, а ти подихай.
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09.10.2022 18:14 Ответить
Один день войны против украинцев, для рашистов соизмерим с годом войны в Чечне
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09.10.2022 18:15 Ответить
Чувак, який тікав першим, потім озирнувся і далі побіг:"Ну на хер!" -"Отец!". -"Нет, ну ты видел, видел?"😂😂😂
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09.10.2022 18:15 Ответить
Ще й так смішно коліна підкидав
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09.10.2022 18:22 Ответить
Артистично там здохла свинособака
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09.10.2022 18:21 Ответить
Той, що катався по землі, мабуть сильно обгорів.
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09.10.2022 18:21 Ответить
контуженный.
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09.10.2022 18:51 Ответить
Аста ла віста, бебі !!!
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09.10.2022 18:22 Ответить
******... Даже сказать нечего. С одного экипажа же и не могут оттащить хотя бы еще на 30м, чтобы от БК не подох Ванек. Можно это видео на китайские видеохостинги закидывать и показывать, с кем вы там дружбу водите и кого уважайте. Хотя они уже не уважают, ту же т14 армату называют самым дорогим украшением из стали за историю человечества. И кто там турельку дрыгал? Рука оторванная рычаги дергала нервными импульсами?

Я понимаю, что когда адреналин десятикратный после первого обстрела накачивает кровь, то хочется только бежать и срать в штаны. Но это кратковременно, затем же приходит контроль сознания назад, можно же вернутся за своим Ваньком.
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09.10.2022 18:24 Ответить
китайцы ни с кем не дружат и никого не уважают.
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09.10.2022 18:50 Ответить
У ктайцев неуважение к жизни сородичей на уровень выше российской. Ибо их там и так много. Им просто пох. Видео из китайских автоаварий будет хорошим примером.
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09.10.2022 21:37 Ответить
Своих не бросаем! А если бросили то не свой. Впервые его видели, хз кто это.
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09.10.2022 18:24 Ответить
Кацапня завжди шлях до перемоги вистиляла трупами своїх орків, а український шлях виявився надзвичайно широким і довгим. Короче, у рашистів тепер працює принцип "Хто не втік і не заховався - той сам собі дохтур"
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09.10.2022 18:27 Ответить
Крымский мост охраняют с земли, с неба, с моря и из космоса - Путин
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09.10.2022 18:28 Ответить
а с Грузовика нет
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09.10.2022 18:34 Ответить
Хехе
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10.10.2022 00:09 Ответить
В следующий раз будут ждать грузовик, а прилетит с воздуха
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10.10.2022 00:10 Ответить
https://korrespondent.net/world/russia/4524197-v-rossyy-upal-*******-samolet

Российский бомбардировщик Су-24М упал в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
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09.10.2022 18:29 Ответить
своя наташка ближе к телу..... всё правильно написали здесь. Мразь - она и етсь мразь, понты и трёп
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09.10.2022 18:30 Ответить
Бросили контуженого, позорище.
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09.10.2022 18:54 Ответить
я так понял, что тому, который бьётся в падучей, очі таки повилазили )
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09.10.2022 18:58 Ответить
Классно Ванька танцует на видео. Встаньку оторвало, теперь ничего танцевать не мешает.
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09.10.2022 19:01 Ответить
Свого кинули...Ні,не буде в них перемоги...Перемога,це коли Брат за Брата.Ганьба...
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09.10.2022 19:08 Ответить
Бачу, серед "своїх", був один чужий...
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09.10.2022 19:24 Ответить
4 свинособаки? Три должно быть.
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09.10.2022 19:31 Ответить
Один запасной.
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09.10.2022 21:38 Ответить
Один икону носит
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10.10.2022 00:11 Ответить
"Русские своих не бросают".....
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09.10.2022 19:35 Ответить
Приятно глазу как кацапня прилет поймала.. СУПЕР!!! Пересматриваю и радуюсь. Слава ВСУ!!!
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09.10.2022 19:42 Ответить
 
 