Украинские бойцы уничтожили российский танк. ВИДЕО+ФОТО
Бойцы 92-й ОМБр по корректировке группы "Совы" с помощью противотанковой управляемой ракеты уничтожили российский танк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Третья сила".
Позже были обнародованы фото уничтоженной машины.
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Ермак мабуть всюди куди не поткнеться людська сутність...
Пам'ятаєте Тітушко? Ось тепер є нова назва для павликоів морозових - єрмаки )
та всякі зе-порохоботи... че все наволочь продана за копійки. Топить за по - знайте - продався. Чи по з олігарзами не співпрацював як Зе? Тільки різні ролі грають.
Але продажні всі.
- Подвезете?
- Запрыгивай!
Я понимаю, что когда адреналин десятикратный после первого обстрела накачивает кровь, то хочется только бежать и срать в штаны. Но это кратковременно, затем же приходит контроль сознания назад, можно же вернутся за своим Ваньком.
Российский бомбардировщик Су-24М упал в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.