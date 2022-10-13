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Новини Відео Війна
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Наслідки зустрічі росіян з українськими десантниками: спалена техніка та безліч ліквідованих ворогів. ВIДЕО (18+)

Воїни ДШВ продовжують завдавати значних втрат окупантові та показали наслідки одного з боїв. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні десантно-штурмових військ.

"Спалена техніка та безліч трупів противника. Такі наслідки "зустрічі" окупантів з Українськими десантниками. Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою та звільняти рідну землю!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 128-ї ОГШБр визволили село Червоне на Херсонщині та показали знищену російську техніку. ФОТОрепортаж

Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

армія рф (17359) знищення (7227) техніка (1826) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+47
Чудовий фільм.
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13.10.2022 09:32
+38
існував собі кацап, бухав, жінку бив, гарділся вєлічієм, любив путіна. А потім телевізор сказав треба здохнути, поїхав в Україну і здох. І це в 21 столітті
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13.10.2022 09:41
+25
Дурним рабокацапам цього не покажуть, їм показують що вони успішно "наступают" та "патєрьНєт "....
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13.10.2022 09:39
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Когось креміровали, когось покрошили і лишили на перегній ...
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13.10.2022 09:32 Відповісти
Чудовий фільм.
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13.10.2022 09:32 Відповісти
Особливо рекомендований для перегляду кацапсячій наволочі та їхнім свиноматкам.
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13.10.2022 10:10 Відповісти
Вах-вах-вах
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13.10.2022 09:33 Відповісти
Нехренасе разметало
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13.10.2022 09:38 Відповісти
очень приятное видео под чашечку душистого кофе
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13.10.2022 09:55 Відповісти
Непогана прожарка.

Щось файне прилетіло або БК зробив жест доброї волі.
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13.10.2022 10:14 Відповісти
Дурним рабокацапам цього не покажуть, їм показують що вони успішно "наступают" та "патєрьНєт "....
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13.10.2022 09:39 Відповісти
некоторые заходят на цензор, в т.ч. и по долгу службы... Пусть смотрят и думают....
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13.10.2022 09:52 Відповісти
Ті хто заходять по службі сюди така сама мерзота як ***** й їм чхати на дохлих Ванєк.
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13.10.2022 10:04 Відповісти
це на харківщині?там вроді потужні бої йдуть, московити намагаються контратакувати і несуть значні втрати що підтверджується купою броні у звітах про втрати орків
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13.10.2022 09:40 Відповісти
то працює 80 https://www.youtube.com/watch?v=cM5OjAT_u3Y
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13.10.2022 09:41 Відповісти
Чудова назва: "Артисти"
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13.10.2022 12:48 Відповісти
існував собі кацап, бухав, жінку бив, гарділся вєлічієм, любив путіна. А потім телевізор сказав треба здохнути, поїхав в Україну і здох. І це в 21 столітті
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13.10.2022 09:41 Відповісти
свіжі несвіжі ваньки
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13.10.2022 09:41 Відповісти
памятаймо та чим можем допомагаймо нашим Ангелам Життя - Воїнам ЗСУ....за кожними такими відео також і їх життя...- гуртуймося- хто чим і у який спосіб- але разом ми сила..

п.с.
на тій неділі ми мешканці сьогоднішнього "мутака" в Норвегії зібрали понад 20 000 крон...(порядка 2 000 евро)...і передаемо в фонд допомоги ЗСУ
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13.10.2022 09:42 Відповісти
Гарне кіно! На таке можна дивитися вічно, головне щоб кінофонд регулярно поповнювався.
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13.10.2022 09:42 Відповісти
о в мене апетит появився після 10 жовтня
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13.10.2022 09:46 Відповісти
"второй свежести"..(с)
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13.10.2022 09:51 Відповісти
Так приїдь, кацап, на Дамбаз і станеш там свіжим м*ясом. Бачте не вгодно йому.
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13.10.2022 10:16 Відповісти
Перепрошую, ви, до мене?
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13.10.2022 10:57 Відповісти
Цих виродків треба повбивати вже за те, що змушують наших воїнів на все це гниле м'ясо дивитися. Ніби роботи дома нема.
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13.10.2022 10:08 Відповісти
Кіно про хороших узьких. Голівуд отдихає!
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13.10.2022 10:08 Відповісти
Там одна тварюка мичала про знищення 5 млн. українців, помножте на 10 знищених фашистів **********. Є бажання рабсіяни гинути за тоталітарну владу ***********?
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13.10.2022 10:15 Відповісти
Хотелось бы, чтоб побольше орков таким образом высморкались в свой носовой платок.
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13.10.2022 10:25 Відповісти
Плять , какого фуя вы суда лезете , сидел бы себе на Алтае , . Где плять Алтай, а где Украина .
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13.10.2022 10:29 Відповісти
КАКИЕ ЖЕ РОССИЯНИ ТУПОРЫЛЫЕ !!!
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13.10.2022 10:30 Відповісти
ванька - встанька приготовь себе пакет ...........ахахахахахаахаааа , что то у них с *********** не то .
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13.10.2022 10:31 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 10:49 Відповісти
Разговаривал в чат-рулетке с одним россиянином,спросил,почему на видео мобилизованные такие веселые и спокойные,в ответ - так нам показывают одни победы,все летит едет стреляет,и каких то испуганных и ободранных мужиков,типа пленных всушников,поэтому все едут на веселую охоту с водкой и развлекухой.А оно вон как,михалыч.
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13.10.2022 10:53 Відповісти
"а я лягу прилягу!"
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13.10.2022 10:54 Відповісти
молодці! ї*оште кацапів так, щоб Талібан хрестився...
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13.10.2022 11:06 Відповісти
Добре...дуже добре!!!!
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13.10.2022 11:33 Відповісти
"Страшні картинки зовсім не страшні.." - як співає Мухарський https://www.youtube.com/watch?v=23qZOKGE1DY
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13.10.2022 11:39 Відповісти
кацапи більше бояться власних тюрем, ніж бесславно здохнути на чужій землі! "минєраби-рабинєми.." Йдуть наче стадо бессловесне на скотобійню! Тьху, блін!
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13.10.2022 11:40 Відповісти
Увага! Новина містить кадри, дуже рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям що уражені осінньою депресією.
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13.10.2022 11:46 Відповісти
Антидепрессивное видео.
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13.10.2022 12:51 Відповісти
 
 