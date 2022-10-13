Наслідки зустрічі росіян з українськими десантниками: спалена техніка та безліч ліквідованих ворогів. ВIДЕО (18+)
Воїни ДШВ продовжують завдавати значних втрат окупантові та показали наслідки одного з боїв. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні десантно-штурмових військ.
"Спалена техніка та безліч трупів противника. Такі наслідки "зустрічі" окупантів з Українськими десантниками. Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою та звільняти рідну землю!
Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+47 MausMike
показати весь коментар13.10.2022 09:32
+38 Volodymyr Zakaluzhnyi #525091
показати весь коментар13.10.2022 09:41
+25 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар13.10.2022 09:39
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Щось файне прилетіло або БК зробив жест доброї волі.
п.с.
на тій неділі ми мешканці сьогоднішнього "мутака" в Норвегії зібрали понад 20 000 крон...(порядка 2 000 евро)...і передаемо в фонд допомоги ЗСУ