Наслідки зустрічі росіян з українськими десантниками: спалена техніка та безліч ліквідованих ворогів. ВIДЕО (18+)

Воїни ДШВ продовжують завдавати значних втрат окупантові та показали наслідки одного з боїв. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні десантно-штурмових військ.

"Спалена техніка та безліч трупів противника. Такі наслідки "зустрічі" окупантів з Українськими десантниками. Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів разом з бронетехнікою та звільняти рідну землю!

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Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.