Последствия встречи россиян с украинскими десантниками: сожженная техника и множество ликвидированных врагов. ВИДЕО (18+)
Воины ДШВ продолжают наносить значительные потери оккупантам и показали последствия одного из боев. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании десантно-штурмовых войск.
"Сожженная техника и множество трупов противника. Таковы последствия "встречи" оккупантов с Украинскими десантниками. Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой и освобождать родную землю!"
Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+47 MausMike
показать весь комментарий13.10.2022 09:32
+38 Volodymyr Zakaluzhnyi #525091
показать весь комментарий13.10.2022 09:41
+25 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий13.10.2022 09:39
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Щось файне прилетіло або БК зробив жест доброї волі.
п.с.
на тій неділі ми мешканці сьогоднішнього "мутака" в Норвегії зібрали понад 20 000 крон...(порядка 2 000 евро)...і передаемо в фонд допомоги ЗСУ