Последствия встречи россиян с украинскими десантниками: сожженная техника и множество ликвидированных врагов. ВИДЕО (18+)

Воины ДШВ продолжают наносить значительные потери оккупантам и показали последствия одного из боев. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании десантно-штурмовых войск.

"Сожженная техника и множество трупов противника. Таковы последствия "встречи" оккупантов с Украинскими десантниками. Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой и освобождать родную землю!"

Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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