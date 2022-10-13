РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10792 посетителя онлайн
Новости Видео Война
26 437 39

Последствия встречи россиян с украинскими десантниками: сожженная техника и множество ликвидированных врагов. ВИДЕО (18+)

Воины ДШВ продолжают наносить значительные потери оккупантам и показали последствия одного из боев. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании десантно-штурмовых войск.

"Сожженная техника и множество трупов противника. Таковы последствия "встречи" оккупантов с Украинскими десантниками. Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с бронетехникой и освобождать родную землю!"

Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Читайте также: За сутки Воздушные силы сбили 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) техника (1736) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Десантно-штурмовые войска (218)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+47
Чудовий фільм.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:32
+38
існував собі кацап, бухав, жінку бив, гарділся вєлічієм, любив путіна. А потім телевізор сказав треба здохнути, поїхав в Україну і здох. І це в 21 столітті
показать весь комментарий
13.10.2022 09:41
+25
Дурним рабокацапам цього не покажуть, їм показують що вони успішно "наступают" та "патєрьНєт "....
показать весь комментарий
13.10.2022 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когось креміровали, когось покрошили і лишили на перегній ...
показать весь комментарий
13.10.2022 09:32 Ответить
Чудовий фільм.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:32 Ответить
Особливо рекомендований для перегляду кацапсячій наволочі та їхнім свиноматкам.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:10 Ответить
Вах-вах-вах
показать весь комментарий
13.10.2022 09:33 Ответить
Нехренасе разметало
показать весь комментарий
13.10.2022 09:38 Ответить
очень приятное видео под чашечку душистого кофе
показать весь комментарий
13.10.2022 09:55 Ответить
Непогана прожарка.

Щось файне прилетіло або БК зробив жест доброї волі.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:14 Ответить
Дурним рабокацапам цього не покажуть, їм показують що вони успішно "наступают" та "патєрьНєт "....
показать весь комментарий
13.10.2022 09:39 Ответить
некоторые заходят на цензор, в т.ч. и по долгу службы... Пусть смотрят и думают....
показать весь комментарий
13.10.2022 09:52 Ответить
Ті хто заходять по службі сюди така сама мерзота як ***** й їм чхати на дохлих Ванєк.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:04 Ответить
це на харківщині?там вроді потужні бої йдуть, московити намагаються контратакувати і несуть значні втрати що підтверджується купою броні у звітах про втрати орків
показать весь комментарий
13.10.2022 09:40 Ответить
то працює 80 https://www.youtube.com/watch?v=cM5OjAT_u3Y
показать весь комментарий
13.10.2022 09:41 Ответить
Чудова назва: "Артисти"
показать весь комментарий
13.10.2022 12:48 Ответить
існував собі кацап, бухав, жінку бив, гарділся вєлічієм, любив путіна. А потім телевізор сказав треба здохнути, поїхав в Україну і здох. І це в 21 столітті
показать весь комментарий
13.10.2022 09:41 Ответить
свіжі несвіжі ваньки
показать весь комментарий
13.10.2022 09:41 Ответить
памятаймо та чим можем допомагаймо нашим Ангелам Життя - Воїнам ЗСУ....за кожними такими відео також і їх життя...- гуртуймося- хто чим і у який спосіб- але разом ми сила..

п.с.
на тій неділі ми мешканці сьогоднішнього "мутака" в Норвегії зібрали понад 20 000 крон...(порядка 2 000 евро)...і передаемо в фонд допомоги ЗСУ
показать весь комментарий
13.10.2022 09:42 Ответить
Гарне кіно! На таке можна дивитися вічно, головне щоб кінофонд регулярно поповнювався.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:42 Ответить
о в мене апетит появився після 10 жовтня
показать весь комментарий
13.10.2022 09:46 Ответить
"второй свежести"..(с)
показать весь комментарий
13.10.2022 09:51 Ответить
Так приїдь, кацап, на Дамбаз і станеш там свіжим м*ясом. Бачте не вгодно йому.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:16 Ответить
Перепрошую, ви, до мене?
показать весь комментарий
13.10.2022 10:57 Ответить
Цих виродків треба повбивати вже за те, що змушують наших воїнів на все це гниле м'ясо дивитися. Ніби роботи дома нема.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:08 Ответить
Кіно про хороших узьких. Голівуд отдихає!
показать весь комментарий
13.10.2022 10:08 Ответить
Там одна тварюка мичала про знищення 5 млн. українців, помножте на 10 знищених фашистів **********. Є бажання рабсіяни гинути за тоталітарну владу ***********?
показать весь комментарий
13.10.2022 10:15 Ответить
Хотелось бы, чтоб побольше орков таким образом высморкались в свой носовой платок.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:25 Ответить
Плять , какого фуя вы суда лезете , сидел бы себе на Алтае , . Где плять Алтай, а где Украина .
показать весь комментарий
13.10.2022 10:29 Ответить
КАКИЕ ЖЕ РОССИЯНИ ТУПОРЫЛЫЕ !!!
показать весь комментарий
13.10.2022 10:30 Ответить
ванька - встанька приготовь себе пакет ...........ахахахахахаахаааа , что то у них с *********** не то .
показать весь комментарий
13.10.2022 10:31 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
13.10.2022 10:49 Ответить
Разговаривал в чат-рулетке с одним россиянином,спросил,почему на видео мобилизованные такие веселые и спокойные,в ответ - так нам показывают одни победы,все летит едет стреляет,и каких то испуганных и ободранных мужиков,типа пленных всушников,поэтому все едут на веселую охоту с водкой и развлекухой.А оно вон как,михалыч.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:53 Ответить
"а я лягу прилягу!"
показать весь комментарий
13.10.2022 10:54 Ответить
молодці! ї*оште кацапів так, щоб Талібан хрестився...
показать весь комментарий
13.10.2022 11:06 Ответить
Добре...дуже добре!!!!
показать весь комментарий
13.10.2022 11:33 Ответить
"Страшні картинки зовсім не страшні.." - як співає Мухарський https://www.youtube.com/watch?v=23qZOKGE1DY
показать весь комментарий
13.10.2022 11:39 Ответить
кацапи більше бояться власних тюрем, ніж бесславно здохнути на чужій землі! "минєраби-рабинєми.." Йдуть наче стадо бессловесне на скотобійню! Тьху, блін!
показать весь комментарий
13.10.2022 11:40 Ответить
Увага! Новина містить кадри, дуже рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям що уражені осінньою депресією.
показать весь комментарий
13.10.2022 11:46 Ответить
Антидепрессивное видео.
показать весь комментарий
13.10.2022 12:51 Ответить
 
 