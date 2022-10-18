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14 жовтня урочисто відкрили Алею пам’яті захисників України. ВIДЕО

Алею пам’яті захисників України заснував Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" спільно з Уповноваженим Президента України з волонтерської діяльності Наталією Пушкарьовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На заході були присутні батьки, жінки, діти загиблих Героїв, представники влади та небайдужі громадяни. Атмосфера заходу була невимовно важка, текли сльози, відсутні слова, відчувався лише стукіт серця та нестримний біль.

"Назавжди" - те, що відмовляється сприйняти наша свідомість, те, з чим змиритися важко. Здавалося, ще вчора Воїни будували плани на життя, а сьогодні світ, наповнений присутністю рідних людей, - перестав існувати.

Серце кров’ю обливається коли згадуєш батька, який підійшов до стели, протер її та почав цілувати табличку з іменем свого сина, яке навічно буде вписано в історію незалежної України.

Маленьке хлопча, мабуть цьогорічний першокласник, заплакав, прочитавши прізвище татуся на обеліску: "Так тато більше до мене не прийде?.."

Ось для кого постають ці стели і обеліски, ось для кого пишеться історія в книгах пам’яті, ось заради кого гинуть ці сини і брати, батьки і навіть дідусі…

Це для них постала учора нова Алея і Меморіал пам’яті у граніті як символ незламності і величі захисників України, сотень і тисяч імен, що вдивляються у вічність, постають мов вічні – сонячний початок і воскресіння – серед алеї червоно-багряних кленів безсмертям сонця і відродженням у вогні.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І — покажем, що ми, браття, козацького роду! – стоголосо лунали ці слова на відкритті. Повсякчас наш гімн звучить на фронті і в тилу, бо з нами Бог, а де Бог – там Правда! А де Правда – там Перемога, все буде Україна!

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пам’ять (1186) втрати (4398)


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Топ коментарі
+14
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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18.10.2022 20:25
+6
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любовью до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Украіниць цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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18.10.2022 21:15
+5
Ми вже перемогли! У нас найпотужніші люди, найсильніша нація, Люди з Великої літери. Це бачить весь світ. Українці які віддають своє життя, Українці які відають свою душу вшановуючи навіки пам'ять нашим Захисникам.
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18.10.2022 21:15
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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18.10.2022 20:25 Відповісти
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любовью до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Украіниць цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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18.10.2022 21:15 Відповісти
Ми вже перемогли! У нас найпотужніші люди, найсильніша нація, Люди з Великої літери. Це бачить весь світ. Українці які віддають своє життя, Українці які відають свою душу вшановуючи навіки пам'ять нашим Захисникам.
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18.10.2022 21:15 Відповісти
Людям які мають душу не потрібно пояснювати про те що зроблено з любовью вічно, що Алея Пам'яті- це те що зроблено людьми українцями навіки, це місце де ми склоняємо голову,і де не говорять , а просто мовчать… цінують шанують і мовчать.
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18.10.2022 21:35 Відповісти
Наразі окреме важке питання по безвісті пропавшим. Потрібно систематизувати пошук. Стосовно Алеї для рідних такі проекти багато значать. В цьому плані волонтери молодці
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18.10.2022 21:45 Відповісти
Вот куда бабло идёт, а волонтёры за свой счёт снаряжают зсу и помогают людям подготовить дома после окупации к зиме чтобы вода на голову не лилась и можно было выжить этой зимой, но власть у нас всегда была нелогичной и вороватой и им похер на людей,главное аллею открыть,дорогу заасфальтировать, суки горите в аду твари тыловые!!!
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20.10.2022 19:21 Відповісти
 
 