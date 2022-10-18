14 жовтня урочисто відкрили Алею пам’яті захисників України. ВIДЕО

Алею пам’яті захисників України заснував Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" спільно з Уповноваженим Президента України з волонтерської діяльності Наталією Пушкарьовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На заході були присутні батьки, жінки, діти загиблих Героїв, представники влади та небайдужі громадяни. Атмосфера заходу була невимовно важка, текли сльози, відсутні слова, відчувався лише стукіт серця та нестримний біль.

"Назавжди" - те, що відмовляється сприйняти наша свідомість, те, з чим змиритися важко. Здавалося, ще вчора Воїни будували плани на життя, а сьогодні світ, наповнений присутністю рідних людей, - перестав існувати.

Серце кров’ю обливається коли згадуєш батька, який підійшов до стели, протер її та почав цілувати табличку з іменем свого сина, яке навічно буде вписано в історію незалежної України.

Маленьке хлопча, мабуть цьогорічний першокласник, заплакав, прочитавши прізвище татуся на обеліску: "Так тато більше до мене не прийде?.."

Ось для кого постають ці стели і обеліски, ось для кого пишеться історія в книгах пам’яті, ось заради кого гинуть ці сини і брати, батьки і навіть дідусі…

Це для них постала учора нова Алея і Меморіал пам’яті у граніті як символ незламності і величі захисників України, сотень і тисяч імен, що вдивляються у вічність, постають мов вічні – сонячний початок і воскресіння – серед алеї червоно-багряних кленів безсмертям сонця і відродженням у вогні.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І — покажем, що ми, браття, козацького роду! – стоголосо лунали ці слова на відкритті. Повсякчас наш гімн звучить на фронті і в тилу, бо з нами Бог, а де Бог – там Правда! А де Правда – там Перемога, все буде Україна!