14 октября торжественно открыли Аллею памяти защитников Украины. ВИДЕО

Аллею памяти защитников Украины учредил Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совместно с уполномоченным президента Украины по волонтерской деятельности Наталией Пушкаревой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На мероприятии присутствовали родители, жёны, дети погибших Героев, представители власти и небезразличные граждане. Атмосфера мероприятия была невыразимо тяжелая, текли слезы, небыло слов, чувствовался только стук сердец и безудержная боль.

"Навсегда" – то, что отказывается воспринять наше сознание, то, с чем смириться трудно. Казалось, еще вчера воины строили планы на жизнь, а сегодня мир, наполненный присутствием родных людей, перестал существовать.

Сердце кровью обливается, когда вспоминаешь подошедшего к стеле отца, который протер ее и начал целовать табличку с именем своего сына, которое навечно будет вписано в историю независимой Украины.

Маленький мальчик, наверное, первоклассник, заплакал, прочитав фамилию папы на обелиске: "Значит, папа больше ко мне не придет?.."

Вот для кого устанавливают эти стелы и обелиски, вот для кого пишется история в книгах памяти, вот ради кого гибнут эти сыновья и братья, родители и даже дедушки…

Это для них вчера открыли новую Аллею и Мемориал памяти в граните как символ несгибаемости и величия защитников Украины, сотен и тысяч всматривающихся в вечность имен, встают как вечные – солнечное начало и воскресение – среди аллеи красно-багровых кленов бессмертием солнца и возрождением в огне.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду!" – стоголосно звучали эти слова на открытии. Всегда наш гимн звучит на фронте и в тылу, потому что с нами Бог, а где Бог – там Правда! А где Правда – там Победа, все будет Украина!