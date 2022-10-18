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14 октября торжественно открыли Аллею памяти защитников Украины. ВИДЕО

Аллею памяти защитников Украины учредил Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совместно с уполномоченным президента Украины по волонтерской деятельности Наталией Пушкаревой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На мероприятии присутствовали родители, жёны, дети погибших Героев, представители власти и небезразличные граждане. Атмосфера мероприятия была невыразимо тяжелая, текли слезы, небыло слов, чувствовался только стук сердец и безудержная боль.

"Навсегда" – то, что отказывается воспринять наше сознание, то, с чем смириться трудно. Казалось, еще вчера воины строили планы на жизнь, а сегодня мир, наполненный присутствием родных людей, перестал существовать.

Сердце кровью обливается, когда вспоминаешь подошедшего к стеле отца, который протер ее и начал целовать табличку с именем своего сына, которое навечно будет вписано в историю независимой Украины.

Маленький мальчик, наверное, первоклассник, заплакал, прочитав фамилию папы на обелиске: "Значит, папа больше ко мне не придет?.."

Вот для кого устанавливают эти стелы и обелиски, вот для кого пишется история в книгах памяти, вот ради кого гибнут эти сыновья и братья, родители и даже дедушки…

Это для них вчера открыли новую Аллею и Мемориал памяти в граните как символ несгибаемости и величия защитников Украины, сотен и тысяч всматривающихся в вечность имен, встают как вечные – солнечное начало и воскресение – среди аллеи красно-багровых кленов бессмертием солнца и возрождением в огне.

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду!" – стоголосно звучали эти слова на открытии. Всегда наш гимн звучит на фронте и в тылу, потому что с нами Бог, а где Бог – там Правда! А где Правда – там Победа, все будет Украина!

Автор: 

память (1495) потери (4382)


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Топ комментарии
+14
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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18.10.2022 20:25
+6
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любовью до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Украіниць цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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18.10.2022 21:15
+5
Ми вже перемогли! У нас найпотужніші люди, найсильніша нація, Люди з Великої літери. Це бачить весь світ. Українці які віддають своє життя, Українці які відають свою душу вшановуючи навіки пам'ять нашим Захисникам.
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18.10.2022 21:15
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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18.10.2022 20:25 Ответить
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любовью до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Украіниць цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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18.10.2022 21:15 Ответить
Ми вже перемогли! У нас найпотужніші люди, найсильніша нація, Люди з Великої літери. Це бачить весь світ. Українці які віддають своє життя, Українці які відають свою душу вшановуючи навіки пам'ять нашим Захисникам.
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18.10.2022 21:15 Ответить
Людям які мають душу не потрібно пояснювати про те що зроблено з любовью вічно, що Алея Пам'яті- це те що зроблено людьми українцями навіки, це місце де ми склоняємо голову,і де не говорять , а просто мовчать… цінують шанують і мовчать.
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18.10.2022 21:35 Ответить
Наразі окреме важке питання по безвісті пропавшим. Потрібно систематизувати пошук. Стосовно Алеї для рідних такі проекти багато значать. В цьому плані волонтери молодці
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18.10.2022 21:45 Ответить
Вот куда бабло идёт, а волонтёры за свой счёт снаряжают зсу и помогают людям подготовить дома после окупации к зиме чтобы вода на голову не лилась и можно было выжить этой зимой, но власть у нас всегда была нелогичной и вороватой и им похер на людей,главное аллею открыть,дорогу заасфальтировать, суки горите в аду твари тыловые!!!
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20.10.2022 19:21 Ответить
 
 