Російські окупанти-мародери виносять пральну машину з будинку. ВIДЕО безпілотника
Український безпілотник зафіксував "спецоперацію" російських мародерів-окупантів в українському селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі два бійці "другої" армії світу виносять з будинку пральну машину та вантажать на свій транспортний засіб, дах якого маркований свастикою "Z".
"А у рашистів все стабільно. Не вкрав пральну машину - не служив!", - пише у коментарі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+24 Наталья Алексеева #337268
показати весь коментар21.10.2022 12:23
+19 Edgar Kozempel
показати весь коментар21.10.2022 12:48
+15 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар21.10.2022 12:23
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Це невелика ціна перетворення підрозділу на численних полонених.
https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI&t=1332s
І хизуватись перед іншими дикунами.