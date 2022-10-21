Російські окупанти-мародери виносять пральну машину з будинку. ВIДЕО безпілотника

Український безпілотник зафіксував "спецоперацію" російських мародерів-окупантів в українському селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі два бійці "другої" армії світу виносять з будинку пральну машину та вантажать на свій транспортний засіб, дах якого маркований свастикою "Z".

"А у рашистів все стабільно. Не вкрав пральну машину - не служив!", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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