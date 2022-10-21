Российские оккупанты-мародеры выносят стиральную машину из дома. ВИДЕО беспилотника
Украинский беспилотник зафиксировал "спецоперацию" российских мародеров-оккупантов в украинском селе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи два бойца "второй" армии мира выносят из дома стиральную машину и грузят на свое транспортное средство, крыша которого маркирована свастикой "Z".
"А у рашистов все стабильно. Не украл стиральную машину – не служил!", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
Топ комментарии
+24 Наталья Алексеева #337268
показать весь комментарий21.10.2022 12:23
+19 Edgar Kozempel
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+15 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий21.10.2022 12:23
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Це невелика ціна перетворення підрозділу на численних полонених.
https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI&t=1332s
І хизуватись перед іншими дикунами.