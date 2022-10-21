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Российские оккупанты-мародеры выносят стиральную машину из дома. ВИДЕО беспилотника

Украинский беспилотник зафиксировал "спецоперацию" российских мародеров-оккупантов в украинском селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи два бойца "второй" армии мира выносят из дома стиральную машину и грузят на свое транспортное средство, крыша которого маркирована свастикой "Z".

"А у рашистов все стабильно. Не украл стиральную машину – не служил!", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19224) мародерство (461)


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Топ комментарии
+24
Усе іде по-плану вяликай и магучай. Нищеброди, блеать
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21.10.2022 12:23
+19
Щкода що дрон тільки розвідувальний.
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21.10.2022 12:48
+15
Блеск и нищета *********. Не украв,не служив.
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21.10.2022 12:23
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Усе іде по-плану вяликай и магучай. Нищеброди, блеать
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21.10.2022 12:23 Ответить
Треба мінувати непомітно, бажання швидко пропаде.
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21.10.2022 12:23 Ответить
Блеск и нищета *********. Не украв,не служив.
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21.10.2022 12:23 Ответить
Тобто, у росіян дві слабкості: горілка и пральна машинка. Якщо їх поставити вздовж шляху їх пересування, то військо перетвориться на купу крадіїв, і про бойові діїї цього збіговиська можна забути.
Це невелика ціна перетворення підрозділу на численних полонених.
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21.10.2022 12:24 Ответить
три, ещё унитаз
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21.10.2022 13:43 Ответить
У кацапов утащить стиральную машину - сакралная скрепа. И унитаз вместе статуи Будды.
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21.10.2022 12:27 Ответить
культ "Святого Унітаза" і секта "Пральних машин"
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21.10.2022 12:30 Ответить
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21.10.2022 12:39 Ответить
Щкода що дрон тільки розвідувальний.
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21.10.2022 12:48 Ответить
Не скинули бомбочку, бо пожаліли машинку. Не встигли отримати дозвіл від хазяїв. Їбyчa бюрократія!
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21.10.2022 16:00 Ответить
Сподіваюсь їхню машину наздожене гаряча подяка від Стугни
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21.10.2022 12:49 Ответить
Американский политик о помощи Украине. Очень советую послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI&t=1332s
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21.10.2022 12:53 Ответить
бла-бла-бла... яке ні на що не впливає.
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21.10.2022 13:46 Ответить
Пральна машина - це вже стадо класикою жанру, а повернулись, мабуть, за унітазом.
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21.10.2022 12:57 Ответить
Роз'ясніть в мережах тим утиркам, що після транспортування на бтр чи танку машина не буде працювати. А як вони збираються ці машини ремонтувати чи обслуговувати?
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21.10.2022 13:10 Ответить
Падли кацапські😡
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21.10.2022 13:23 Ответить
какое убожество, за пару сотен баксов так надрываться, а потом ещё и переть хз куда...
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21.10.2022 13:42 Ответить
Так и привезут металлолом. Откуда мокшанам знать про фиксацию барабана специальными болтами.
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21.10.2022 13:50 Ответить
так їм що прати нею! для них пральна машина є предмет декору типу як статуетка. Поставлять посеред ізби чи юрти і будуть милуватись трофеєм.
І хизуватись перед іншими дикунами.
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21.10.2022 14:51 Ответить
Злидні, по домівкам лазять, фу!
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21.10.2022 14:04 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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21.10.2022 15:10 Ответить
ух ти! два раба! як раз треба на тягання меблів! екзамен здали!
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21.10.2022 16:43 Ответить
Прожить всю жизиле в своих хоромах , для него это космический Спейс шаттл NASA.
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21.10.2022 17:31 Ответить
Покажите это видео маску - он кацапТВ любит смотреть, но такого там не покажут. Может, откроет для себя много нового.
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22.10.2022 03:06 Ответить
 
 