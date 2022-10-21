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Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та затрофеїли БТР. ВIДЕО

Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та захопили БТР окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі знищеною та трофейною техніку бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО

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знищення (7235) трофеї (185) Херсонська область (5756)


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21.10.2022 16:31 Відповісти
***** блиZенько, коцепчеги.
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21.10.2022 16:32 Відповісти
Опа, "вісімдесятку" до хати потягли! Старенька, без наворотів, але бадьора муйня !Ё
Слава Україні!
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21.10.2022 17:43 Відповісти
Героям Слава !!
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21.10.2022 22:57 Відповісти
Була б влада наша Українською, запросто можно було рекламувати викуп БК у москалів за 10% ціни та документи що через 2-3 роки праці на ЮА вони отримають український паспорт.

(да про що говорити: була б українська - в кожній хаті була б стугна та 20-50 снарядів, десь у погрібі за металевою перегородкою. Їірм)

Маю факти, що викуп техніки у орків зник...

Все це - заради маніпулюванням насиченням ЗСУ зброєю через "союзників", ось зараз коли орки вже сипляться - багато чого перестали доставлять нам...

Щоб спасти Кремль від програшу... Адже Путін - найкращій правитель Земель Слов'янства який ZA геноцид його... саме тому всі платили за нафту та закривали атомні станції...

Саме тому НАСА відкрито сказала що співпрацює з РФ і їм чхати що мирний світ просить РФ признати террористом. США не признає РФ терористом тому що РФ - це союзник/підлеглий "сильних мира цього".... А ми слабкі, тому з нами і не рахуються, а тепер питання: хто до цього довів 3 армію світу? Попередники? Комуністи? Це наша безсвідомість/сон?
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21.10.2022 17:46 Відповісти
 
 