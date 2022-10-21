Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та затрофеїли БТР. ВIДЕО
Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та захопили БТР окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі знищеною та трофейною техніку бійці опублікували в соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!
(да про що говорити: була б українська - в кожній хаті була б стугна та 20-50 снарядів, десь у погрібі за металевою перегородкою. Їірм)
Маю факти, що викуп техніки у орків зник...
Все це - заради маніпулюванням насиченням ЗСУ зброєю через "союзників", ось зараз коли орки вже сипляться - багато чого перестали доставлять нам...
Щоб спасти Кремль від програшу... Адже Путін - найкращій правитель Земель Слов'янства який ZA геноцид його... саме тому всі платили за нафту та закривали атомні станції...
Саме тому НАСА відкрито сказала що співпрацює з РФ і їм чхати що мирний світ просить РФ признати террористом. США не признає РФ терористом тому що РФ - це союзник/підлеглий "сильних мира цього".... А ми слабкі, тому з нами і не рахуються, а тепер питання: хто до цього довів 3 армію світу? Попередники? Комуністи? Це наша безсвідомість/сон?