Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та затрофеїли БТР. ВIДЕО

Українські воїни знищили дві ворожі вантажівки та захопили БТР окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі знищеною та трофейною техніку бійці опублікували в соцмережах.

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