Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и затрофеили БТР. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и захватили БТР оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной и трофейной техники бойцы опубликовали в соцсетях.
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Слава Україні!
(да про що говорити: була б українська - в кожній хаті була б стугна та 20-50 снарядів, десь у погрібі за металевою перегородкою. Їірм)
Маю факти, що викуп техніки у орків зник...
Все це - заради маніпулюванням насиченням ЗСУ зброєю через "союзників", ось зараз коли орки вже сипляться - багато чого перестали доставлять нам...
Щоб спасти Кремль від програшу... Адже Путін - найкращій правитель Земель Слов'янства який ZA геноцид його... саме тому всі платили за нафту та закривали атомні станції...
Саме тому НАСА відкрито сказала що співпрацює з РФ і їм чхати що мирний світ просить РФ признати террористом. США не признає РФ терористом тому що РФ - це союзник/підлеглий "сильних мира цього".... А ми слабкі, тому з нами і не рахуються, а тепер питання: хто до цього довів 3 армію світу? Попередники? Комуністи? Це наша безсвідомість/сон?