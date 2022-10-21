Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и затрофеили БТР. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и захватили БТР оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной и трофейной техники бойцы опубликовали в соцсетях.

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