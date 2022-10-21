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Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и затрофеили БТР. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили два вражеских грузовика и захватили БТР оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной и трофейной техники бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Украинские воины буксируют трофейный танк. ВИДЕО

уничтожение (6923) трофеи (180) Херсонская область (4770)


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21.10.2022 16:31 Ответить
***** блиZенько, коцепчеги.
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21.10.2022 16:32 Ответить
Опа, "вісімдесятку" до хати потягли! Старенька, без наворотів, але бадьора муйня !Ё
Слава Україні!
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21.10.2022 17:43 Ответить
Героям Слава !!
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21.10.2022 22:57 Ответить
Була б влада наша Українською, запросто можно було рекламувати викуп БК у москалів за 10% ціни та документи що через 2-3 роки праці на ЮА вони отримають український паспорт.

(да про що говорити: була б українська - в кожній хаті була б стугна та 20-50 снарядів, десь у погрібі за металевою перегородкою. Їірм)

Маю факти, що викуп техніки у орків зник...

Все це - заради маніпулюванням насиченням ЗСУ зброєю через "союзників", ось зараз коли орки вже сипляться - багато чого перестали доставлять нам...

Щоб спасти Кремль від програшу... Адже Путін - найкращій правитель Земель Слов'янства який ZA геноцид його... саме тому всі платили за нафту та закривали атомні станції...

Саме тому НАСА відкрито сказала що співпрацює з РФ і їм чхати що мирний світ просить РФ признати террористом. США не признає РФ терористом тому що РФ - це союзник/підлеглий "сильних мира цього".... А ми слабкі, тому з нами і не рахуються, а тепер питання: хто до цього довів 3 армію світу? Попередники? Комуністи? Це наша безсвідомість/сон?
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21.10.2022 17:46 Ответить
 
 