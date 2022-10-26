Бойовий дрон скидає боєприпас посеред групи російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою бойового дрона скинули боєприпас прямісінько на позицію окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці поцілили у групу ворогів, яка складалася щонайменше із семи осіб.

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