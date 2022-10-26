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Бойовий дрон скидає боєприпас посеред групи російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою бойового дрона скинули боєприпас прямісінько на позицію окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці поцілили у групу ворогів, яка складалася щонайменше із семи осіб

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтери оголосили великий збір на бойові дрони: Доставимо окупантам "камені з неба"

Автор: 

знищення (7243) дрони (4706)


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Топ коментарі
+86
У меня одного возникает ассоциация, что перед нами куча глистов в навозной куче ?
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26.10.2022 16:08
+75
Виконавцям-респект...
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26.10.2022 16:05
+41
Таргани, пруть і пруть
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26.10.2022 16:05
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Виконавцям-респект...
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26.10.2022 16:05 Відповісти
Треба не респект, а винагороду, за кожного дохлого кацапа, та знищену техніку. Якщо держава не фінансує розробку на вдосконалення аматорської зброї, хоч так буде фінансова підтримка розробникам та виробникам.
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26.10.2022 17:36 Відповісти
Таргани, пруть і пруть
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26.10.2022 16:05 Відповісти
Гарнесенько!
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26.10.2022 16:05 Відповісти
У меня одного возникает ассоциация, что перед нами куча глистов в навозной куче ?
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26.10.2022 16:08 Відповісти
Нет дружище ты всё верно подметил.
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26.10.2022 16:10 Відповісти
Личинки колорада на картопляному листочку.
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26.10.2022 16:33 Відповісти
Лучше и не сказать.
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26.10.2022 16:41 Відповісти
ОПАРЫШИ
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26.10.2022 16:50 Відповісти
Дуже влучно!!!)))
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26.10.2022 17:00 Відповісти
Я вибачаюсь... по-перше, я біолог, по-друге розводжу червів для риби у ставку та рибалки.... чудненькі такі собі хробаки гнойні. Ну, гною мені взяти немає де в центрі обл. центру, годую кашею. ТАК ОСЬ - це милі і важливі в природі створіння, не порівнюйте їх з людським гноєм. Дякую.
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26.10.2022 21:45 Відповісти
Шашлык с полевых мышей накрылся медным тазом.
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26.10.2022 16:09 Відповісти
Супер ) навіть встигли побачити і обісратися )
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26.10.2022 16:09 Відповісти
побачити може й встигли, але обісруться вже на концерті кобздона
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26.10.2022 17:40 Відповісти
Самий досвідчений ванька одразу щось запідозрив, роздивлявся дрона, і як побачив, то одразу втік з місця удару - при чому, схоже на те, що залишився неушкодженим.
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26.10.2022 16:09 Відповісти
і мабуть нікому не сказав і сподіваюсь нікому не скаже більше
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26.10.2022 21:12 Відповісти
Молодчина пілот, на добриво їх,гадів!
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26.10.2022 16:10 Відповісти
1-2 200 точно, остальные 300, одному, максимум двум повезло, но теперь они будут бояться любого шороха над головой.
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26.10.2022 16:16 Відповісти
Копошатся как червяки в навозе. Всем в ад.
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26.10.2022 16:21 Відповісти
Розовые пони ходят по радуге и какают нектаром.
Это так... просто настроение хорошее
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26.10.2022 16:31 Відповісти
Суки, за рідний Дніпро!!!
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26.10.2022 16:35 Відповісти
Туди б щось помощніше скинути, щоб кишки по деревах висіли, але і так непогано. Усі 300ті
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26.10.2022 16:40 Відповісти
чудові виконавці та "колискова" для кацапів
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26.10.2022 16:55 Відповісти
Людоньки...та що ж таке?!?! Вже раз 20 переглянув і зупинитися не можу
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26.10.2022 16:56 Відповісти
жаль але не всі ж здохли(((
ну хіба шо в переходах на москві вити бубуть - Шіфастопальскій дєсант, вєтєр сєвєрний, ногу аллах забрал, ето врємєнно.......
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26.10.2022 18:05 Відповісти
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26.10.2022 18:57 Відповісти
фантастика 👍👍👍💥💥💥💥
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26.10.2022 19:06 Відповісти
У них тоже есть дроны и видео тоже выкладывают. Хвостовики мин делают на государственных заводах, в отличии от нас. Без госпрограммы по дронам мы долго не протянем.
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26.10.2022 19:14 Відповісти
прямо межи плечі
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26.10.2022 19:16 Відповісти
нє, придивився - воно ґембою догори лежало, то по кендюху дісталось
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26.10.2022 19:19 Відповісти
Напомнило - о мудаках в касках

Лежат на крыше два кирпича молодой и старый.
Молодой говорит:
- Давай спрыгнем!
Старый:
- А может, не будем?
- Ну давай!
Прыгнули.
А внизу мужик шел.
Молодой:
- Ой, хана нам! Мужик-то в каске.
Старый:
- Всегда вас, молодых, учить надо. Эй, мужик!
Мужик поднимает лицо кверху:
- Чего?
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26.10.2022 19:19 Відповісти
вог шумит при сбросе?
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26.10.2022 23:36 Відповісти
Коптер шумить.

A ті з них шо не здохнуть, будуть всиратись на звук хруща
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27.10.2022 02:05 Відповісти
так они разбегаются только когда начинает падать снаряд
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27.10.2022 15:51 Відповісти
Ті, що виживуть будуть всиратись на звук хруща
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27.10.2022 02:03 Відповісти
Були окупанти, стали добривами.
Welcome to Ukraine
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29.10.2022 20:42 Відповісти
 
 