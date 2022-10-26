Бойовий дрон скидає боєприпас посеред групи російських окупантів. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою бойового дрона скинули боєприпас прямісінько на позицію окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці поцілили у групу ворогів, яка складалася щонайменше із семи осіб.
Топ коментарі
+86 AbOriginal_UA
показати весь коментар26.10.2022 16:08
+75 Александр Чуднивец #474549
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+41 A San
показати весь коментар26.10.2022 16:05
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ну хіба шо в переходах на москві вити бубуть - Шіфастопальскій дєсант, вєтєр сєвєрний, ногу аллах забрал, ето врємєнно.......
Лежат на крыше два кирпича молодой и старый.
Молодой говорит:
- Давай спрыгнем!
Старый:
- А может, не будем?
- Ну давай!
Прыгнули.
А внизу мужик шел.
Молодой:
- Ой, хана нам! Мужик-то в каске.
Старый:
- Всегда вас, молодых, учить надо. Эй, мужик!
Мужик поднимает лицо кверху:
- Чего?
A ті з них шо не здохнуть, будуть всиратись на звук хруща
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