РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13189 посетителей онлайн
Новости Видео Война
44 577 37

Боевой дрон сбрасывает боеприпас посреди группы российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины с помощью боевого дрона сбросили боеприпас прямо на позицию оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы попали в группу врагов, которая состояла, по меньшей мере, из семи человек.

Также смотрите: Снайперская группа СБУ уничтожает оккупантов: "Минус еще четыре "асвабадителя". ВИДЕО

уничтожение (6931) дроны (3923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+86
У меня одного возникает ассоциация, что перед нами куча глистов в навозной куче ?
показать весь комментарий
26.10.2022 16:08
+75
Виконавцям-респект...
показать весь комментарий
26.10.2022 16:05
+41
Таргани, пруть і пруть
показать весь комментарий
26.10.2022 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виконавцям-респект...
показать весь комментарий
26.10.2022 16:05 Ответить
Треба не респект, а винагороду, за кожного дохлого кацапа, та знищену техніку. Якщо держава не фінансує розробку на вдосконалення аматорської зброї, хоч так буде фінансова підтримка розробникам та виробникам.
показать весь комментарий
26.10.2022 17:36 Ответить
Таргани, пруть і пруть
показать весь комментарий
26.10.2022 16:05 Ответить
Гарнесенько!
показать весь комментарий
26.10.2022 16:05 Ответить
У меня одного возникает ассоциация, что перед нами куча глистов в навозной куче ?
показать весь комментарий
26.10.2022 16:08 Ответить
Нет дружище ты всё верно подметил.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:10 Ответить
Личинки колорада на картопляному листочку.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:33 Ответить
Лучше и не сказать.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:41 Ответить
ОПАРЫШИ
показать весь комментарий
26.10.2022 16:50 Ответить
Дуже влучно!!!)))
показать весь комментарий
26.10.2022 17:00 Ответить
Я вибачаюсь... по-перше, я біолог, по-друге розводжу червів для риби у ставку та рибалки.... чудненькі такі собі хробаки гнойні. Ну, гною мені взяти немає де в центрі обл. центру, годую кашею. ТАК ОСЬ - це милі і важливі в природі створіння, не порівнюйте їх з людським гноєм. Дякую.
показать весь комментарий
26.10.2022 21:45 Ответить
Шашлык с полевых мышей накрылся медным тазом.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:09 Ответить
Супер ) навіть встигли побачити і обісратися )
показать весь комментарий
26.10.2022 16:09 Ответить
побачити може й встигли, але обісруться вже на концерті кобздона
показать весь комментарий
26.10.2022 17:40 Ответить
Самий досвідчений ванька одразу щось запідозрив, роздивлявся дрона, і як побачив, то одразу втік з місця удару - при чому, схоже на те, що залишився неушкодженим.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:09 Ответить
і мабуть нікому не сказав і сподіваюсь нікому не скаже більше
показать весь комментарий
26.10.2022 21:12 Ответить
Молодчина пілот, на добриво їх,гадів!
показать весь комментарий
26.10.2022 16:10 Ответить
1-2 200 точно, остальные 300, одному, максимум двум повезло, но теперь они будут бояться любого шороха над головой.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:16 Ответить
Копошатся как червяки в навозе. Всем в ад.
показать весь комментарий
26.10.2022 16:21 Ответить
Розовые пони ходят по радуге и какают нектаром.
Это так... просто настроение хорошее
показать весь комментарий
26.10.2022 16:31 Ответить
Суки, за рідний Дніпро!!!
показать весь комментарий
26.10.2022 16:35 Ответить
Туди б щось помощніше скинути, щоб кишки по деревах висіли, але і так непогано. Усі 300ті
показать весь комментарий
26.10.2022 16:40 Ответить
чудові виконавці та "колискова" для кацапів
показать весь комментарий
26.10.2022 16:55 Ответить
Людоньки...та що ж таке?!?! Вже раз 20 переглянув і зупинитися не можу
показать весь комментарий
26.10.2022 16:56 Ответить
жаль але не всі ж здохли(((
ну хіба шо в переходах на москві вити бубуть - Шіфастопальскій дєсант, вєтєр сєвєрний, ногу аллах забрал, ето врємєнно.......
показать весь комментарий
26.10.2022 18:05 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2022 18:57 Ответить
фантастика 👍👍👍💥💥💥💥
показать весь комментарий
26.10.2022 19:06 Ответить
У них тоже есть дроны и видео тоже выкладывают. Хвостовики мин делают на государственных заводах, в отличии от нас. Без госпрограммы по дронам мы долго не протянем.
показать весь комментарий
26.10.2022 19:14 Ответить
прямо межи плечі
показать весь комментарий
26.10.2022 19:16 Ответить
нє, придивився - воно ґембою догори лежало, то по кендюху дісталось
показать весь комментарий
26.10.2022 19:19 Ответить
Напомнило - о мудаках в касках

Лежат на крыше два кирпича молодой и старый.
Молодой говорит:
- Давай спрыгнем!
Старый:
- А может, не будем?
- Ну давай!
Прыгнули.
А внизу мужик шел.
Молодой:
- Ой, хана нам! Мужик-то в каске.
Старый:
- Всегда вас, молодых, учить надо. Эй, мужик!
Мужик поднимает лицо кверху:
- Чего?
показать весь комментарий
26.10.2022 19:19 Ответить
вог шумит при сбросе?
показать весь комментарий
26.10.2022 23:36 Ответить
Коптер шумить.

A ті з них шо не здохнуть, будуть всиратись на звук хруща
показать весь комментарий
27.10.2022 02:05 Ответить
так они разбегаются только когда начинает падать снаряд
показать весь комментарий
27.10.2022 15:51 Ответить
Ті, що виживуть будуть всиратись на звук хруща
показать весь комментарий
27.10.2022 02:03 Ответить
Були окупанти, стали добривами.
Welcome to Ukraine
показать весь комментарий
29.10.2022 20:42 Ответить
 
 