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В окупованому Шахтарську "бавовна", горять ПММ. ВIДЕО

В окупованому Шахтарську Донецької області сильна пожежа в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією очевидців, горять цистерни з пально-мастильними матеріалами. Окупанти повідомили, що палають 12 цистрен з ПММ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Бєлгородом горіла нафтобаза. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4330) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+29
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26.10.2022 22:59
+28
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26.10.2022 23:01
+22
курение убивает
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26.10.2022 22:57
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курение убивает
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26.10.2022 22:57 Відповісти
Побажання на ніч в дії,бавовнятко почало розважатися
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26.10.2022 22:57 Відповісти
хто знає?
нафтобаза, потяг з цестернами чи бензовоз???
хотілось би 1 і 2
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26.10.2022 22:58 Відповісти
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26.10.2022 22:59 Відповісти
И обсерваторию, когда консервами обожрутся...
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27.10.2022 03:00 Відповісти
👍
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27.10.2022 12:31 Відповісти
Написано ж, 12 цистерн на залізничному вокзалі.
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26.10.2022 23:00 Відповісти
Дивлячись якої місткості цистерни, такі й збитки у ворога. Хотілось би, щоб якнайбільші.
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27.10.2022 08:16 Відповісти
4-осная железнодорожная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов объемом 88,6 м3.

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов объемом 73,17 м3.

8-осная железнодорожная цистерна для нефтепродуктов объемом 140 м3.

Цистерны меньшего объема применяются только для перевозки пропана, аммиака, молока и сжиженных углеводородных газов.
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27.10.2022 09:11 Відповісти
Дамбят бімбас? Нічего, путєн же вас защіщает? Ілі не защіщает уже?
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26.10.2022 23:01 Відповісти
Нє, он вводит
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26.10.2022 23:20 Відповісти
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26.10.2022 23:01 Відповісти
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26.10.2022 23:44 Відповісти
Это как костёр в пионерском лагере,клас и народу развлечение в деревне.
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26.10.2022 23:05 Відповісти
Осень, похолодало, народ решил погреться, немного огонька и светло и тепло.
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26.10.2022 23:08 Відповісти
Танковий полк залишився без пального!
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27.10.2022 04:45 Відповісти
А може й кілька полків.
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27.10.2022 08:17 Відповісти
Танковий полк - це не тільки танки Але якщо тільки рахувать по танках то 10 цистерн - це 600 кубів Танк з повною закачкою бере близько 2 кубів У полку - до сотні танків
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27.10.2022 09:00 Відповісти
Дрогон развлекается
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26.10.2022 23:24 Відповісти

припудренный...
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26.10.2022 23:27 Відповісти
скільки там зелених мух на хрюльнику сиділо? найшли живильне середовище для тисяч яєць...
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26.10.2022 23:49 Відповісти
та ну. явно на рыбалку собрался ))
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26.10.2022 23:53 Відповісти
опаришів заготовляє?
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26.10.2022 23:59 Відповісти
"...Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає!...".
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27.10.2022 04:47 Відповісти
Фе! Гидота.
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27.10.2022 08:19 Відповісти
Свидетель прихода HIMARSа
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27.10.2022 12:32 Відповісти
мені нравиця, як воно горить.люди суєтяться..пожарки приїзжають
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26.10.2022 23:33 Відповісти
Хай погріються - зима довга.
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26.10.2022 23:51 Відповісти
Росіяни та "донбасіти" з "лугандонами" вісім років кричали, що "хахлы нещадно бомбят и абстреливают Данбасс!" "Докричалися"! Українцям це набридло, і вони вирішили показать, що таке "нещадне бандерівське бомбардування"! (Не все ж нам спостерігать, як горять наші нафтобази на вільній території України, від їх "братньої любові"!)
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27.10.2022 04:44 Відповісти
як в нас кажуть що згорить то вже не зогніе. побільше б там таких пожеж..щось москву давно москалі не палили...кричать же що війна отечествена а в отечествену вони завжди палять москву
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21.11.2022 13:11 Відповісти
 
 