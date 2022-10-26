В окупованому Шахтарську "бавовна", горять ПММ. ВIДЕО
В окупованому Шахтарську Донецької області сильна пожежа в районі залізничного вокзалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією очевидців, горять цистерни з пально-мастильними матеріалами. Окупанти повідомили, що палають 12 цистрен з ПММ.
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+29 Yevgeny Mironov
показати весь коментар26.10.2022 22:59
+28 Fish Man
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+22 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар26.10.2022 22:57
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нафтобаза, потяг з цестернами чи бензовоз???
хотілось би 1 і 2
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов объемом 73,17 м3.
8-осная железнодорожная цистерна для нефтепродуктов объемом 140 м3.
Цистерны меньшего объема применяются только для перевозки пропана, аммиака, молока и сжиженных углеводородных газов.
припудренный...
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає!...".