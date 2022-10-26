В окупованому Шахтарську "бавовна", горять ПММ. ВIДЕО

В окупованому Шахтарську Донецької області сильна пожежа в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією очевидців, горять цистерни з пально-мастильними матеріалами. Окупанти повідомили, що палають 12 цистрен з ПММ.

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