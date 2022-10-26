В оккупированном Шахтерске "бавовна", горят ГСМ. ВИДЕО
В оккупированном Шахтерске Донецкой области сильный пожар в районе железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации очевидцев, горят цистерны с горюче-смазочными материалами. оккупанты сообщили, что горят 12 цистрен с ГСМ.
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нафтобаза, потяг з цестернами чи бензовоз???
хотілось би 1 і 2
4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов объемом 73,17 м3.
8-осная железнодорожная цистерна для нефтепродуктов объемом 140 м3.
Цистерны меньшего объема применяются только для перевозки пропана, аммиака, молока и сжиженных углеводородных газов.
припудренный...
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає!...".