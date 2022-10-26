В оккупированном Шахтерске "бавовна", горят ГСМ. ВИДЕО

В оккупированном Шахтерске Донецкой области сильный пожар в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации очевидцев, горят цистерны с горюче-смазочными материалами. оккупанты сообщили, что горят 12 цистрен с ГСМ.

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