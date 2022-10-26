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В оккупированном Шахтерске "бавовна", горят ГСМ. ВИДЕО

В оккупированном Шахтерске Донецкой области сильный пожар в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации очевидцев, горят цистерны с горюче-смазочными материалами. оккупанты сообщили, что горят 12 цистрен с ГСМ.

Также смотрите: Жесткие бои продолжаются на Бахмутском направлении и возле Авдеевки, - Зеленский. ВИДЕО

пожар (5948) Донецкая область (9656)


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Топ комментарии
+29
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26.10.2022 22:59
+28
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26.10.2022 23:01
+22
курение убивает
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26.10.2022 22:57
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курение убивает
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26.10.2022 22:57 Ответить
Побажання на ніч в дії,бавовнятко почало розважатися
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26.10.2022 22:57 Ответить
хто знає?
нафтобаза, потяг з цестернами чи бензовоз???
хотілось би 1 і 2
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26.10.2022 22:58 Ответить
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26.10.2022 22:59 Ответить
И обсерваторию, когда консервами обожрутся...
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27.10.2022 03:00 Ответить
👍
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27.10.2022 12:31 Ответить
Написано ж, 12 цистерн на залізничному вокзалі.
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26.10.2022 23:00 Ответить
Дивлячись якої місткості цистерни, такі й збитки у ворога. Хотілось би, щоб якнайбільші.
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27.10.2022 08:16 Ответить
4-осная железнодорожная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов объемом 88,6 м3.

4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов объемом 73,17 м3.

8-осная железнодорожная цистерна для нефтепродуктов объемом 140 м3.

Цистерны меньшего объема применяются только для перевозки пропана, аммиака, молока и сжиженных углеводородных газов.
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27.10.2022 09:11 Ответить
Дамбят бімбас? Нічего, путєн же вас защіщает? Ілі не защіщает уже?
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26.10.2022 23:01 Ответить
Нє, он вводит
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26.10.2022 23:20 Ответить
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26.10.2022 23:01 Ответить
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26.10.2022 23:44 Ответить
Это как костёр в пионерском лагере,клас и народу развлечение в деревне.
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26.10.2022 23:05 Ответить
Осень, похолодало, народ решил погреться, немного огонька и светло и тепло.
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26.10.2022 23:08 Ответить
Танковий полк залишився без пального!
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27.10.2022 04:45 Ответить
А може й кілька полків.
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27.10.2022 08:17 Ответить
Танковий полк - це не тільки танки Але якщо тільки рахувать по танках то 10 цистерн - це 600 кубів Танк з повною закачкою бере близько 2 кубів У полку - до сотні танків
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27.10.2022 09:00 Ответить
Дрогон развлекается
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26.10.2022 23:24 Ответить

припудренный...
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26.10.2022 23:27 Ответить
скільки там зелених мух на хрюльнику сиділо? найшли живильне середовище для тисяч яєць...
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26.10.2022 23:49 Ответить
та ну. явно на рыбалку собрался ))
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26.10.2022 23:53 Ответить
опаришів заготовляє?
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26.10.2022 23:59 Ответить
"...Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає!...".
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27.10.2022 04:47 Ответить
Фе! Гидота.
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27.10.2022 08:19 Ответить
Свидетель прихода HIMARSа
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27.10.2022 12:32 Ответить
мені нравиця, як воно горить.люди суєтяться..пожарки приїзжають
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26.10.2022 23:33 Ответить
Хай погріються - зима довга.
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26.10.2022 23:51 Ответить
Росіяни та "донбасіти" з "лугандонами" вісім років кричали, що "хахлы нещадно бомбят и абстреливают Данбасс!" "Докричалися"! Українцям це набридло, і вони вирішили показать, що таке "нещадне бандерівське бомбардування"! (Не все ж нам спостерігать, як горять наші нафтобази на вільній території України, від їх "братньої любові"!)
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27.10.2022 04:44 Ответить
як в нас кажуть що згорить то вже не зогніе. побільше б там таких пожеж..щось москву давно москалі не палили...кричать же що війна отечествена а в отечествену вони завжди палять москву
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21.11.2022 13:11 Ответить
 
 