80% Києва залишається без водопостачання, частина міста - без електроенергії, - Кличко. ВIДЕО
Через пошкодження енергооб’єкту на Київщині 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, також в частині міста відсутня електроенергія.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.
Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", - наголосив очільник міста.
Топ коментарі
+20 Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар31.10.2022 11:47
+18 Fundador Null
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+15 Серж Пир
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Але вона недоречна у випадках як сьогодні. Це також треба визнати.
Имея на столе доклады ГУР и западных разведок зелешобла в 2021 продолжала воровать деньги на крадивництве и фейковом карантине, да еще и заложила в бюджет 2022 опять деньги на дороги, а не военную технику.
Це неймовірно.
а розслідування ОБОВ'ЯЗКОВО повинно бути, просто афішувати не треба..і поинати треба розслідувати з самого початку - оті 73% звідки й потім все інше - від витрачання бюджетних коштів, епідемій, асфальту й т.і..
і строки реальні всім фігурантам з конфіскацією всього майна й грошових коштів у всіх родичів, видати по державній квартирі з метражем, згідно санітарних норм, але без права власності..
всі дуууже здивуються, коли все відкопають
приклад Яника не навчив..той хоч встиг змитись..а цих можуть відкаддафіть..
в піонеридо ЄС не примуть..
тому тільки копальні пожиттєві, але тут активується оте бидло з МЧХ..
Як Зе-влада вигадає нову схему розкрадання грошей, так ми зразу же вигадаємо нови жарти!
цікаво, наскільки зелені офшори потовстішають..
подібних особєй на прибирання б вулиць, а тачки військовим...або штрафи такі, щоб і у батьків вуха завернулись..такий собі спецфонд зробити - кошти від таких покидьків..а знього вже на допомогу сім'ям вояків виділяти
квартал непристижний
Там і було влучання.
Рашисти теж не повні типіли і стрілять туди, де менше ППО
і тут дяка Клічка - в нас колонки постійно санстанція перевіряє й профілактику роблять
Кацапы бьют бесплатными совковыми ракетами по украденному рыжей падлой добру народа, а ему потом кешем еврогеи из заблокированных активов параши возместят.
доречі, ті повітряні ЛЕП ще й офігенно шкідливі, але он під ними вже й будують потихеньку, забувши про санітарні норми
ото реально ********** в стилі 95
з чого такі ненормальні висновки, стосовно голосування??
- А якого ж класного президента ми вибрали 😆
багато з Зефілів зараз в Німеччині і інших країнах ЄС, нашкодили Україні і звалили як
з неї як щури, ше й повертатися не думають. Клінічний випадок.
я чесно, не знаю, що треба мати в голові, щоб за моряка Папайя голосувати (вчорашній нічний гундосик навіяв )