80% Києва залишається без водопостачання, частина міста - без електроенергії, - Кличко. ВIДЕО

Через пошкодження енергооб’єкту на Київщині 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, також в частині міста відсутня електроенергія.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", - наголосив очільник міста.

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