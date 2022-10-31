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80% Києва залишається без водопостачання, частина міста - без електроенергії, - Кличко. ВIДЕО

Через пошкодження енергооб’єкту на Київщині 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, також в частині міста відсутня електроенергія.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", - наголосив очільник міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко (оновлено)

Автор: 

Київ (19502) Кличко Віталій (3514) електроенергія (6199) водопостачання (833)


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Топ коментарі
+20
Не набридло. Це завжди актуально. Вже ввійшло в історію.
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31.10.2022 11:47
+18
Асфальтом не пробували збивати??
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31.10.2022 11:40
+15
Что значит мусолить кончайте? Нам эта история стоила минимум 40 тысяч жизней. Нужно в следующий раз думать кому ты даешь власть и хуже не будит или придут касапы, а твоя власть 2,45 года разваливала армию, пилила бабки на срусском битуме и видосики мастерила.
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31.10.2022 12:03
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Асфальтом не пробували збивати??
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31.10.2022 11:40 Відповісти
Не пробував новий жарт придумати? Самому одне і те ж під кожною новиною писати не набридло?
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31.10.2022 11:44 Відповісти
Не набридло. Це завжди актуально. Вже ввійшло в історію.
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31.10.2022 11:47 Відповісти
отож..дістали ті дві теми - про асфальт й 73%..вже до дір замусолили
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31.10.2022 11:48 Відповісти
Тема про асфальт (тим більш під час війни) ще повинна бути розслідувана та аж ніяк не "замусолена".
Але вона недоречна у випадках як сьогодні. Це також треба визнати.
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31.10.2022 11:56 Відповісти
слушай, в интернете была информация что кацапы собираются нападать в апреле 2021.
Имея на столе доклады ГУР и западных разведок зелешобла в 2021 продолжала воровать деньги на крадивництве и фейковом карантине, да еще и заложила в бюджет 2022 опять деньги на дороги, а не военную технику.
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31.10.2022 11:59 Відповісти
Дуже схоже що є якась потужна мафіозна група, яка на цьому заробляє. Навіть зараз не можуть зупинитись. У Києві навіщось зрізають верхній шар ще в хорошому стані покриття, щоб покласти новий асфальт.
Це неймовірно.
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31.10.2022 12:25 Відповісти
я про мусолення на форумах!!

а розслідування ОБОВ'ЯЗКОВО повинно бути, просто афішувати не треба..і поинати треба розслідувати з самого початку - оті 73% звідки й потім все інше - від витрачання бюджетних коштів, епідемій, асфальту й т.і..

і строки реальні всім фігурантам з конфіскацією всього майна й грошових коштів у всіх родичів, видати по державній квартирі з метражем, згідно санітарних норм, але без права власності..

всі дуууже здивуються, коли все відкопають
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31.10.2022 12:13 Відповісти
Это только слова , при СПРУТЕ КАЛАМОЯ , дерьмака ,Портнова, Татарова………………Пока не утилизировать СУДЕЙСКУЮ МАФИЮ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ СДВИГОВ ,бесстыжих мразей грабящих во время войны и человеческого горя Всех под трибунал‼️
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31.10.2022 12:26 Відповісти
вони нариваються знову..тільки змитись не встигнуть - засоби ППО є..

приклад Яника не навчив..той хоч встиг змитись..а цих можуть відкаддафіть..
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31.10.2022 12:40 Відповісти
Что значит мусолить кончайте? Нам эта история стоила минимум 40 тысяч жизней. Нужно в следующий раз думать кому ты даешь власть и хуже не будит или придут касапы, а твоя власть 2,45 года разваливала армию, пилила бабки на срусском битуме и видосики мастерила.
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31.10.2022 12:03 Відповісти
навчіться вже нормально читати
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31.10.2022 12:14 Відповісти
А что это не про 73% и асфальт?
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31.10.2022 12:27 Відповісти
А как вам ГУМАНИТАРКУ МАРОДЕРИТЬ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ ,КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАГОНАМИ , 50 новеньких бронированных машин для фронта ,п#здота Зеублюдков растащила
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31.10.2022 12:16 Відповісти
треба повертати смертну кару..але тоді нас в піонери до ЄС не примуть..

тому тільки копальні пожиттєві, але тут активується оте бидло з МЧХ..
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31.10.2022 12:43 Відповісти
А на якій гуманітарці їздить слуга Тимошенко! Бачте таку дорогу машину на фронт віддавать жалко, як каже сірожа лещенко
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31.10.2022 13:29 Відповісти
Не хвилюйся за нас.
Як Зе-влада вигадає нову схему розкрадання грошей, так ми зразу же вигадаємо нови жарти!
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31.10.2022 11:54 Відповісти
сотнями квартир в новостроях на украденные деньги из бюджета. Сколько теперь стоят ваши квартиры, идиоты? НУЛЬ гривен, потому что жить тут теперь невозможно.
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31.10.2022 11:57 Відповісти
а можна мне твою квартиру за 0 гривен ?
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31.10.2022 12:48 Відповісти
не про асфальт ***** - давай по новой про гуманитарку и ворованные Кирилом Тимошенко американские джипы Тахо
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31.10.2022 12:46 Відповісти
- Ета бил тєракт! - заволали кацапи після удару по військових цілях (!) під час війни (!) і відповіли ударом по цивільній інфраструктурі.
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31.10.2022 11:41 Відповісти
Так, а кацапня ж тільки з цивільними та беззбройними воювати може.
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31.10.2022 11:50 Відповісти
й зернову угоду розірвали..
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31.10.2022 11:50 Відповісти
ЗЕРНОВОЙ СОГЛАШЕНИЕ РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ 12 СУДОВ ВЫШЛО ИЗ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ.....а РОССИЮ ПРОСТО УВЕДОМИЛИ..не зря базар от имени Турции балакало Минобороны Турции... доходчиво донесли..если шо то мы вас предупредили..кацапы...
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31.10.2022 11:58 Відповісти
подивимось..до білих очей бісять оті бідосі з Азії й Африки, які парасії допомогають..

цікаво, наскільки зелені офшори потовстішають..
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31.10.2022 12:20 Відповісти
"прінужденіе к міру" по-кацапськи , тримайтеся кияни
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31.10.2022 11:42 Відповісти
парадоксальные вещи можно узнать пробежавшись по киевским инстасамцам и инстасамкам. где-то за 800 км от них сидящих в соцсетях, рвёт в клочья их защитников. а они там в сторисах балдеют от романтичных вечеров при свечах до не менее романтичных деланий маникюров при свете мобильников, вроде как бы готовясь сходить на танцы. спартц была права, для одних в киеве хайп и "романтичная" жизнь, для других, им её обеспечивающих, фронтовые условия жизни и возможность потерять её в любой момент (((
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31.10.2022 11:48 Відповісти
таких дофіга в нас..є унікуми, що без глушників перегони влаштовують ночером..

подібних особєй на прибирання б вулиць, а тачки військовим...або штрафи такі, щоб і у батьків вуха завернулись..такий собі спецфонд зробити - кошти від таких покидьків..а знього вже на допомогу сім'ям вояків виділяти
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31.10.2022 11:59 Відповісти
ніхто вулиці з них прибирать не буде. як і розвалини розбирать. а от поїхать в бучу поселфиться, таке вже попадалось. причому поїхали ті, які за пару днів до 24 п'ятами в груди себе стукали, шо будуть сояти в перших рядах оборонців києва, коли ***** нападе. а 25 го, всією компашкою вже були за сотні кілометрів від нього. зараз знову carpe diem в києві. "жисть удалась!!!"
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31.10.2022 12:12 Відповісти
так й отож..бидло..переважна більшість понаєхавші..у нас в кварталі - хто без роботи залишився, або в теробороні, або просто допомогають

квартал непристижний
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31.10.2022 12:26 Відповісти
Тому що воду качають з області!
Там і було влучання.
Рашисти теж не повні типіли і стрілять туди, де менше ППО
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31.10.2022 11:57 Відповісти
лівий берег качає з Десьонки..води немає..

і тут дяка Клічка - в нас колонки постійно санстанція перевіряє й профілактику роблять
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31.10.2022 12:29 Відповісти
Якщо Кличко каже збито на підлеті пво як так получилось що куди вони хотіли туди і попали?
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31.10.2022 11:55 Відповісти
А з чого ти взяв, що влучили тільки туди куди хотіли ? Ти статистику читав, скільки ППО за сьогодні збила орковських ракет ? По самому Київу-не долетіли. А якби таки долетіли ?
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31.10.2022 12:56 Відповісти
Это к вопросу воровства облгазов водоканалов теплосетей и облэнерго не ной Кличко и вся власть Путин не виноватый..при виновостни да да я не оговорисля он он делавет то что может делать и взывать к правилам ведения войны (поражаюсь тому идиоту-- который придумал такой слоган.... правила ведения войны....!!!! слова антиподы в одну строчку) так вот если бы Ахметов не только бы утыривал, но и вкладывал бы в ремонт модернизацию инфрастуктуру.. а так он и ему подобные при СОУЧАСТИИ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ВАЖНО ПОРОШЕНКО КУЧМЫ ЯНУКОВИЧА ЗЕЛЕНСКОГО ПРИ СОУЧАСТИИ КАБМИНОВ ЛЮБЫХ СОСТАВОВ ПРОДАЖНЫХ- ПРОСТИТУТОК НАРДЕПОВ ИЗ РАДЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОКРАСА не принимаили правила законы постановы в пользу бедных воров олигархов как например Роттердам + или РАВ тарифы на стоимость балансов облэнерго... где стоимость облэнерго за котрые платили олигархи вырастала с воздуха от 320 до 680% с которых потом рисовались тарифы на свет доставку и в том числе для населения... ведь скажу о большой радости Ахметова так как он сегодня МОНОПОЛИСТ ПО СВЕТУ ЕМУ В РАДОСТЬ ЧТО ****** ПРО ГЭС ГРЭС которые ему конкуретны.... он не успел до войны ликвидировать АЭС ВСЕ!!!! просто не успел.. а хотел свои облэнерго и возобновляемая энергетика солнечная... представляетет какая была бы сегодня БЕДА со светом в Украине... если бы он добил гидроэнергетику и атомную... а по сути надо строить обводные подземные линии силовые опускать под землю подстанции тяговые трасформаторные и накопительные.. проводить к критическим объектам водоканалам две три сети дублирования питания дублировать насосные станции ..а это надо вкладывать для народа..потребителя... легче ведь украсть и бабло спрятать в Лондоне ведь не так ли???? а пока народ имеют с графиками отключений воплями Минэнерго и Бубубочки вэй вэй... Путин негодняй! Э! нет вы с ним соучастники косвенные или прямые-это иной вопрос- но соучастники...вы посмотрите Европа в городах все воздушки линии давно исчезли все под землей в кабелях и колодцах и трассах проложено...за городом ЛЭП и тяговый подстанции трасформаторные линии имеют обводные дублирующие и альтернативные запитки вводы и выходы...
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31.10.2022 11:56 Відповісти
90% трансформаторов и линий изношено. Их надо было менять.
Кацапы бьют бесплатными совковыми ракетами по украденному рыжей падлой добру народа, а ему потом кешем еврогеи из заблокированных активов параши возместят.
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31.10.2022 12:03 Відповісти
а вдруг в рыжего ракета прилетит???
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31.10.2022 12:15 Відповісти
то Ви праві, а зробили опис життєзабезпечення підземного урядового кварталу..

доречі, ті повітряні ЛЕП ще й офігенно шкідливі, але он під ними вже й будують потихеньку, забувши про санітарні норми
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31.10.2022 12:05 Відповісти
яка шкода від повітряних ЛЕП?
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31.10.2022 12:37 Відповісти
вакцинация - это чипирование
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31.10.2022 12:50 Відповісти
угу..трепанація..

ото реально ********** в стилі 95
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31.10.2022 13:04 Відповісти
імпотентом станете..при тривалому (постійному) проживанню - то серцево-судинні, імунні, ендокринні, онкопатології..там дофіга хвороб
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31.10.2022 13:02 Відповісти
Марина,а ви за зеленського голосували?
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31.10.2022 13:16 Відповісти
Миколо, угу..аж десять разів..мені покайфу дебілів-клоунів при владі мати, які вже не тільки бюджет асфальтують, а й ще грабують людей на гуманітарку..

з чого такі ненормальні висновки, стосовно голосування??
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31.10.2022 13:20 Відповісти
Люди, треба взятися за руки і водити хороводи на Хрещатику, приспівуючи:
- А якого ж класного президента ми вибрали 😆
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31.10.2022 13:12 Відповісти
нажаль бюлетні не іменні..
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31.10.2022 13:22 Відповісти
Зараз не модно казати що голосував за Зе, навіть як що людина впорола такий бок.
багато з Зефілів зараз в Німеччині і інших країнах ЄС, нашкодили Україні і звалили як
з неї як щури, ше й повертатися не думають. Клінічний випадок.
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31.10.2022 13:30 Відповісти
то так..багато хто перлось - людина з народу..

я чесно, не знаю, що треба мати в голові, щоб за моряка Папайя голосувати (вчорашній нічний гундосик навіяв )
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31.10.2022 13:34 Відповісти
Він навіть на моряка Папайя не тягне, швидше совко гундосік - комсомолець який волею судєб був закинутий шкодити Україні, а так його ментальна прописка це саратов чи краснодар, там він свій в доску.
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31.10.2022 13:41 Відповісти
то так..але я про руки кулачками, що в камеру кидались..вони більше голови виглядають)))
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31.10.2022 13:46 Відповісти
А у нас час назад включили воду...
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31.10.2022 22:05 Відповісти
 
 