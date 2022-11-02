"Родственникам в России пришли повестки. Встречу", - росіянин Червонець воює за Україну. ВIДЕО
Росіянин Віталій на псевдо Червонець. В нашій країні проживає 13 років, так і не зміг отримати українського громадянства, але це не зупинило його і зараз він воює за Україну на найгарячіших ділянках фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Віталій воює в лавах добровольчого підрозділу під командуванням Санти (Володимира Регеші). Про свій військовий досвід, про родичів у Росії Віталій розповів у спеціальному сюжеті, що опублікований на каналі Бутусов плюс.
Топ коментарі
+41 Бенина Мама
показати весь коментар02.11.2022 14:30
+28 Бенина Мама
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+25 віктор федорович #394174
показати весь коментар02.11.2022 14:24
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Остальные хорошие русские проходят по 200-й графе.
А так, чи не повігу на якій мові розмовляє Людина?
Людина, вона завжди Людина, можна бути Людиною, навіть не будучи німим!
Наша мова багато столітть буда занедбана, тепер є шанс повернути її значення. Але навіть у мовах ворогів породжуються смисли та надбання (скоріше всупереч), котрі рухають всесвітній розвиток.
І навіть у мумби-юмби є чому навчитися)
Якось так.
В мого приятеля є двоюрідна сестра, яка народилась в Україні, але все життя прожила в Москві. В 2014 році в офісі, де вона працювала, вона відкрито висловилась в підтримку України. Через пару годин її викликали до боса, який сказав, щоб вона звільнялась, бо їм "біндєровкі нє нужни". Тоді вона продала свою квартиру в центрі і переїхала жити до сина, а тим часом вирішила перебратись жити в Україні. Приятель мій на той час був вдівцем, то теж без проблем продав свої малосімейку на Борщагівці і купив разом з сестрою приватний будинок в Пирятині. Зараз там вони живуть.
Так от, на прикладі цієї жінки я знаю, як важко отримати звичайній людині український паспорт. І це при тому, що по закону українці, які народились в Україні, повинні його отримувати без всяких перешкод.
Взагалі до нього особисто не може бути претензій - він нас з автоматом захищає вже рік.
Повторюю мова невинна, винні нелюди, котрі використовують мову, як привід для ворожнечі. Тому і тільки тому треба позбавлятися кячтої!
Є правильні рускі, а є в пакетах...
Я до чого - всі вивчили рідну , навіть піздюки в школу ходять..
А отримати громодянство тим хто Україну захищає, це велика проблема ще з 2014 року.
кацапом он от этого не стал.
Просто давно пора из школ везде руске убрать и будут люди впитывать с молоком украинский язык, а не кацапский. Песенки убрали, книги тоже, культуру надо отменять не боясь, динозавры типа меня вымрут и останется чистая украиноязычная нация. І все буде Україна.