"Родственникам в России пришли повестки. Встречу", - росіянин Червонець воює за Україну. ВIДЕО

Росіянин Віталій на псевдо Червонець. В нашій країні проживає 13 років, так і не зміг отримати українського громадянства, але це не зупинило його і зараз він воює за Україну на найгарячіших ділянках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Віталій воює в лавах добровольчого підрозділу під командуванням Санти (Володимира Регеші). Про свій військовий досвід, про родичів у Росії Віталій розповів у спеціальному сюжеті, що опублікований на каналі Бутусов плюс.

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