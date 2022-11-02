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"Родственникам в России пришли повестки, встречу", - россиянин Червонец воюет за Украину. ВИДЕО

Россиянин Виталий с псевдонимом Червонец. В нашей стране проживает 13 лет, так и не смог получить украинское гражданство, но это не остановило его, и сейчас он воюет за Украину на самых горячих участках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Виталий воюет в рядах добровольческого подразделения под командованием Санты (Владимира Регеши). О своем военном опыте, о родственниках в России Виталий рассказал в специальном сюжете, опубликованном на канале Бутусов плюс.

Смотрите также: Мобилизированные протестовали в российской Ульяновской области, потому что им не платят обещанное, - росСМИ. ВИДЕО

Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+41
Если он воюет за Украину, то он прежде всего Человек. А как его называть- дело второе.
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02.11.2022 14:30
+28
Вот редкий пример хорошего русского.
Остальные хорошие русские проходят по 200-й графе.
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02.11.2022 14:21
+25
Не ображайте людину. Не називайте його росіянином.
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02.11.2022 14:24
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дивні інколи речі відбуваються...
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02.11.2022 14:20 Ответить
.
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02.11.2022 14:21 Ответить
Вот редкий пример хорошего русского.
Остальные хорошие русские проходят по 200-й графе.
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02.11.2022 14:21 Ответить
Если он воюет за Украину, то он прежде всего Человек. А как его называть- дело второе.
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02.11.2022 14:30 Ответить
Мова починає відігравати роль тільки у тому випадку, коли її використовують як привід для ворожнечі!
А так, чи не повігу на якій мові розмовляє Людина?

Людина, вона завжди Людина, можна бути Людиною, навіть не будучи німим!
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02.11.2022 14:57 Ответить
мова це культурний спадок, який розвивається разом з нами, скільки ми еволюціонуємо стільки і наша мова, тому мова має значення завжди.
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02.11.2022 15:55 Ответить
повністтю згоден, але розвиток мають не тільки моя та ваша мова!

Наша мова багато столітть буда занедбана, тепер є шанс повернути її значення. Але навіть у мовах ворогів породжуються смисли та надбання (скоріше всупереч), котрі рухають всесвітній розвиток.

І навіть у мумби-юмби є чому навчитися)

Якось так.
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02.11.2022 16:03 Ответить
най так, але на нас напали, вбивають наших людей не мумба-юмба, то ж вибачайте.
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02.11.2022 16:11 Ответить
Мова тут до чого? Менталітет ординський ТАК, використання мовних ознак ТАК!
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02.11.2022 16:22 Ответить
Не ображайте людину. Не називайте його росіянином.
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02.11.2022 14:24 Ответить
Ну, росіянин - національність, рашизм - ідеологія. 99.9% росіян - рашисти, але ось є вийняток. Всередині рф такі як він не виживають, бо якщо показують себе то фізично знищуються, відповідно ми такий різновид росіянина у дикій природі скорше за все ніколи не побачимо.
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02.11.2022 23:56 Ответить
13 років живе в Україні та не міг громадянство отримати..
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02.11.2022 14:32 Ответить
це питання до влади!
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02.11.2022 14:59 Ответить
Він не зміг!
В мого приятеля є двоюрідна сестра, яка народилась в Україні, але все життя прожила в Москві. В 2014 році в офісі, де вона працювала, вона відкрито висловилась в підтримку України. Через пару годин її викликали до боса, який сказав, щоб вона звільнялась, бо їм "біндєровкі нє нужни". Тоді вона продала свою квартиру в центрі і переїхала жити до сина, а тим часом вирішила перебратись жити в Україні. Приятель мій на той час був вдівцем, то теж без проблем продав свої малосімейку на Борщагівці і купив разом з сестрою приватний будинок в Пирятині. Зараз там вони живуть.
Так от, на прикладі цієї жінки я знаю, як важко отримати звичайній людині український паспорт. І це при тому, що по закону українці, які народились в Україні, повинні його отримувати без всяких перешкод.
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02.11.2022 15:01 Ответить
ну бо треба "ручку позолотіть", у невзорова було чим позолотити, так він і громадянство отримав за пару днів, курва, і це при тому що він пропогандист не ліпший від соловйова і один з тих, хто призвів і до цієї війни, він завжди із зневагою висловлювався про українців.
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02.11.2022 15:57 Ответить
Просто адекватный человек. И я рад что такие как он тоже есть.
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02.11.2022 14:36 Ответить
і дає інформ-підставу для москалів і далі кричати на цілий Світ що ми один народ а нас просто політики посварили і НАТО, хоче він того чи ні.
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02.11.2022 16:01 Ответить
Додивіться до кінця відео, де він сказав, що мову вже вивчив і може розмовляти, але чекає українського громадянства і одразу перейде на українську.
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02.11.2022 14:47 Ответить
До клямки, що він сказав, якщо не здатен продемонструвати. Мова після громадянства? Серйозно? А хіба не навпаки має бути згідно із законом? Ваша меншовартість зашкалює.
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02.11.2022 18:35 Ответить
Можеш відправитись на нуль і там розказувати про меншовартість і кому на якій мові розмовляти, але ж з теплого дивана поради простіше давати, чи не так?
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02.11.2022 21:53 Ответить
Це ти з нуля пишеш, патріоте мови окупанта? На відміну від тебе я нікому порад не даю, отже ти знов всрався. ))
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02.11.2022 22:04 Ответить
Перепрошую, а чому він не має право на таку позицію? Це його позиція, нікому не нав'язує її: як спитали - пояснив. Українську знає.
Взагалі до нього особисто не може бути претензій - він нас з автоматом захищає вже рік.
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02.11.2022 23:49 Ответить
Не знаю, про яку позицію ви мені тулите, та й мені до сраки, я не про це писав. Відео не підтверджує, що він знає українську - не треба себе дурити. Якщо у вас якісь претензії до закону про громадянство, то звертайтеся до ВР або лікуйте свою меншовартість.
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03.11.2022 00:50 Ответить
Відповідаю, мій відчим проживши безліч років в Україні, розумів Українську західну (їдьте в Ужгород!), але коли починав розмовляти українською, то ...
Повторюю мова невинна, винні нелюди, котрі використовують мову, як привід для ворожнечі. Тому і тільки тому треба позбавлятися кячтої!
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02.11.2022 15:03 Ответить
ну а хиба ми винні, що русскіє не можуть жито сіяти, дома будувати, чи дітей виховувати, але мають неперевершенний талант робити з усього зброю і зі своєї мови насамперед. Нелюди пан каже? Там мало не всі нелюди і жадають нашої смерті, спитайте за що: почуєте маячню про біолабораторії, нато, голубі, кино і німці. Цілком можна вивчити українську і послугіватися нею, люди навіть японську вчать, а в ній дві абетки і все ієрогліфи.
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02.11.2022 16:16 Ответить
Поодинокі виключення. Громадянство дати, звісно, можна, бо в нас і так купа зрадників і вати з українськими паспортами, але... стежити треба.
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02.11.2022 14:44 Ответить
ти своїх убогих пожалій, яких в світі сприймають як окаянних
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02.11.2022 14:52 Ответить
сміється той, що сміється останнім, рано радієш, в житті все повертається бумерангом
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02.11.2022 14:58 Ответить
жалко 73 000 мертвых свинособак,которые сдохли тут не за хрен собачий,хотя нет,не жалко
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02.11.2022 14:54 Ответить
Своєї тряпки стидаєшся, ваня? Чого за німецький прапор ховаєшся?
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02.11.2022 14:56 Ответить
Може він більше ніж хто заслужив українське громадянство тільки тому, що зразу пішов захищати нашу країну на відміну від українців, які сидять за кордоном або зараз втікають.
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02.11.2022 14:50 Ответить
в мене квартиранти з2014 росіяни)))) Втекли , щоб жити, вивчили українську і тепер живуть та "хозяйничают")) на другій квартирі білоруси))

Є правильні рускі, а є в пакетах...
Я до чого - всі вивчили рідну , навіть піздюки в школу ходять..
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02.11.2022 14:54 Ответить
Абсолютно адекватна і думаюча людина. Через те і воює проти мордору.
А отримати громодянство тим хто Україну захищає, це велика проблема ще з 2014 року.
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02.11.2022 14:57 Ответить
Саме так! Він не один такий.
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02.11.2022 15:10 Ответить
так як і на що він жив у чужій країні без громадянства?
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02.11.2022 15:14 Ответить
Може подивишся відео..? Довідку має.
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02.11.2022 23:45 Ответить
Он 13 лет живет в Украине, воюет за нее и не может получить гражданство. Зато в Одессе аж черно от темных рож и они свободно получают наше гражданство.
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02.11.2022 15:35 Ответить
Згоден
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02.11.2022 15:42 Ответить
ну невзорову же подарили гражданство за непонятно какие заслуги, хватит...
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02.11.2022 20:19 Ответить
Респект!
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02.11.2022 16:00 Ответить
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/01/polna-govna-volga-kontsa-i-kraia-net
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02.11.2022 16:13 Ответить
Людина чітко знає на чиєму боці ПРАВДА і СПРАВЕДЛИВІСТЬ!За тих і воює! Велика подяка і шана такій людині!
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02.11.2022 16:14 Ответить
Те, що за 13 років не спромігся вивчити українську, каже про те, що або громадянство йому не потрібно, або що в голові - "адін-нарот". Найманці нам, звісно, не завадять, але це не привід популяризувати, просувати і легалізувати мову окупанта в Україні.
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02.11.2022 18:31 Ответить
я думаю он ее прекрасно знает, а говорит на том, что впитал с молоком.
кацапом он от этого не стал.
Просто давно пора из школ везде руске убрать и будут люди впитывать с молоком украинский язык, а не кацапский. Песенки убрали, книги тоже, культуру надо отменять не боясь, динозавры типа меня вымрут и останется чистая украиноязычная нация. І все буде Україна.
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02.11.2022 20:18 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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02.11.2022 20:47 Ответить
Ок
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03.11.2022 01:14 Ответить
Він там переходить на українську, ти не додивився. І аргументує свою позицію - нема громадянства. Це його право. А державі - сором, що воїн-захисник має для себе паспорт виклянчувати.
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02.11.2022 23:44 Ответить
Ні хріна він не переходить на українську, ви нафантазували, то журналіст розмовляє українською. Сором - це роздавати громадянство без знання мови, але щоб це усвідомити, треба позбутися меншовартості.
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03.11.2022 00:39 Ответить
Він же ж сказав.що може розмовляти українською! Поки нема паспорта, то буде так.
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03.11.2022 16:02 Ответить
До клямки, що він сказав, якщо не здатен продемонструвати. Мова після громадянства? Серйозно? А хіба не навпаки має бути згідно із законом? Ваша меншовартість зашкалює.
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03.11.2022 16:15 Ответить
6:20 "Наколотили 200 двухсотых" - и глаза такие добрые-добрые...
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02.11.2022 23:42 Ответить
Виталий - исключение из правила: "все кацапы - террористы", подтверждающее это правило. Увы...
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03.11.2022 00:54 Ответить
Очі у його чесні,справедливі. Нехай Господь береже ВСІХ наших захисників.
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03.11.2022 16:01 Ответить
 
 