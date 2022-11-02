"Родственникам в России пришли повестки, встречу", - россиянин Червонец воюет за Украину. ВИДЕО

Россиянин Виталий с псевдонимом Червонец. В нашей стране проживает 13 лет, так и не смог получить украинское гражданство, но это не остановило его, и сейчас он воюет за Украину на самых горячих участках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Виталий воюет в рядах добровольческого подразделения под командованием Санты (Владимира Регеши). О своем военном опыте, о родственниках в России Виталий рассказал в специальном сюжете, опубликованном на канале Бутусов плюс.

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