Воїн 95-ї ОДШБр знищує російський танк на Луганщині. ВIДЕО

Воїн 95-ї ОДШБр на південно-західній околиці села Площанка (Луганська область) знищив російський танк.

Відповідне відео знищення російського танка опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Місце знищення російського танка.