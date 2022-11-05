Воїн 95-ї ОДШБр знищує російський танк на Луганщині. ВIДЕО
Воїн 95-ї ОДШБр на південно-західній околиці села Площанка (Луганська область) знищив російський танк.
Відповідне відео знищення російського танка опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Місце знищення російського танка.
Топ коментарі
+26 Перикл Фемиди
показати весь коментар05.11.2022 18:24
+19 Александр Чуднивец #474549
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+14 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.11.2022 18:19
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