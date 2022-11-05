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Воїн 95-ї ОДШБр знищує російський танк на Луганщині. ВIДЕО

Воїн 95-ї ОДШБр на південно-західній околиці села Площанка (Луганська область) знищив російський танк.

Відповідне відео знищення російського танка опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Воїн 95-ї ОДШБр знищує російський танк на Луганщині 01

Місце знищення російського танка.

Автор: 

танк (2071) знищення (7322) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+26
Но глаз все равно радует.
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05.11.2022 18:24
+19
так-це український супергерой...
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05.11.2022 18:25
+14
Вышел рыцарь из тумана
Вынул ножик из кармана...
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05.11.2022 18:19
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Це ж було вже(с)
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05.11.2022 18:14 Відповісти
Но глаз все равно радует.
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05.11.2022 18:24 Відповісти
так-це український супергерой...
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05.11.2022 18:25 Відповісти
Интересно, что там за ошмётки разлетаются ? Запчасти от орков ?
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05.11.2022 18:14 Відповісти
Да. Воронам на радость... будет что по деревьям собирать
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05.11.2022 18:29 Відповісти
буряти
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05.11.2022 19:16 Відповісти
Вышел рыцарь из тумана
Вынул ножик из кармана...
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05.11.2022 18:19 Відповісти
красівоє...
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05.11.2022 18:24 Відповісти
ты кто такой? давпй иди на куй со своими расиянскими москалями 👎👎👎💥💥💥
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05.11.2022 18:42 Відповісти
росіяни? )))))))))) кацап - ми вас не так називаєм !!! тим більше пиши як є , затрофеїли поломаний бтр
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05.11.2022 18:42 Відповісти
Хто розбирається, що за модель танка було підбито?
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05.11.2022 18:56 Відповісти
відповідаю ..танк"Лада-Каліка"
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05.11.2022 19:31 Відповісти
Якийсь із Т-80. Решітка з вихлопа сзаді і "товста".
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05.11.2022 22:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.11.2022 19:11 Відповісти
Бешкетник...
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05.11.2022 19:21 Відповісти
джавелины и нлавы кончились?
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05.11.2022 19:55 Відповісти
Показалось, що воїн з "95 кварталу". Дійсно показалось,бо ті "воїни" десь сидять тихи-тихо, обмивпаючи свої ордена. Чи мосживо хтось з них служить?
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05.11.2022 20:56 Відповісти
 
 