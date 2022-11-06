У російському Омську п’яні мобілізовані влаштували масову бійку на ринку. ВIДЕО

Понад десяток російських мобілізованих побилися на ринку в Омську.

Відео бійки опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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За словами очевидців, багато хто з тих, хто бився, були п'яні. Що стало причиною бійки – незрозуміло. За попередніми даними, сильних травм ніхто не дістав.