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У російському Омську п’яні мобілізовані влаштували масову бійку на ринку. ВIДЕО
Понад десяток російських мобілізованих побилися на ринку в Омську.
Відео бійки опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
За словами очевидців, багато хто з тих, хто бився, були п'яні. Що стало причиною бійки – незрозуміло. За попередніми даними, сильних травм ніхто не дістав.
Топ коментарі
+50 Тетяна Тать
показати весь коментар06.11.2022 17:06
+42 степан степаненко #530338
показати весь коментар06.11.2022 17:03
+25 FT FT
показати весь коментар06.11.2022 17:07
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поубивайтесь там все !!!!
для кацапа набити рило кацапу звичайна справа
Морду в жопу превратили
Вот так чмобики служили...
А жаль. Так собі новина...