УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11992 відвідувача онлайн
Новини Відео Мобілізація в РФ
27 086 70

У російському Омську п’яні мобілізовані влаштували масову бійку на ринку. ВIДЕО

Понад десяток російських мобілізованих побилися на ринку в Омську.

Відео бійки опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобілізовані в Казані вийшли на протест через погані умови. ВIДЕО

За словами очевидців, багато хто з тих, хто бився, були п'яні. Що стало причиною бійки – незрозуміло. За попередніми даними, сильних травм ніхто не дістав. 

Автор: 

армія рф (17509) бійка (740) росія (65346) мобілізація (3071)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
та зброю видати разом із стаканом
чим більше не доїде до нас - тим менше нашим роботи залишиться
показати весь коментар
06.11.2022 17:06
+42
Треба їм ще налити
показати весь коментар
06.11.2022 17:03
+25
Нужно увеличить поставки водки и наркотиков на рашку
показати весь коментар
06.11.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба їм ще налити
показати весь коментар
06.11.2022 17:03 Відповісти
та зброю видати разом із стаканом
чим більше не доїде до нас - тим менше нашим роботи залишиться
показати весь коментар
06.11.2022 17:06 Відповісти
Орки и на передовой пьют.
показати весь коментар
06.11.2022 17:11 Відповісти
ну то на здоров'я тим з них, хто вже ліквідований
показати весь коментар
06.11.2022 17:14 Відповісти
І гранат побільше.
показати весь коментар
06.11.2022 17:37 Відповісти
а за ким з них ми маємо плакати, якщо єдина скарга їхніх чмобіків - пагане обмундирування та малі виплати або взагалі невиплати за те, що вони їдуть нас вбивати?
показати весь коментар
06.11.2022 17:52 Відповісти
Как это мило, скрепно
показати весь коментар
06.11.2022 17:57 Відповісти
Кацапы головой ударенные ещё в утробе матери
показати весь коментар
06.11.2022 17:57 Відповісти
Ну можуть же чинити по людськи - і морди понабивали і їхати вбивати нікого не треба!
показати весь коментар
06.11.2022 17:07 Відповісти
Якщо вони б не побились між собою, їх побили б солдати НАТО
показати весь коментар
06.11.2022 17:23 Відповісти
Єто Другоє 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
показати весь коментар
06.11.2022 17:52 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2022 18:06 Відповісти
Нужно увеличить поставки водки и наркотиков на рашку
показати весь коментар
06.11.2022 17:07 Відповісти
Идея правильная, но лучше на месте гнать с добавками по возможности.
показати весь коментар
06.11.2022 17:22 Відповісти
без зброї ці бійки якось по дитячому виглядають..
показати весь коментар
06.11.2022 17:08 Відповісти
Нравиться дивиться як воно пїздиться, як орки суєтяться
показати весь коментар
06.11.2022 17:25 Відповісти
Бидло назавжди.
показати весь коментар
06.11.2022 17:08 Відповісти
ну чего ж им не выдают автоматы ??? )))
поубивайтесь там все !!!!
показати весь коментар
06.11.2022 17:08 Відповісти
скидати 100 гр пляшки з дронів..... на парашутіках...
показати весь коментар
06.11.2022 17:08 Відповісти
По одній на позицію. Точно будуь і трьохсоті і двохсоті.
показати весь коментар
07.11.2022 11:29 Відповісти
То є добре, недолив.
показати весь коментар
06.11.2022 17:09 Відповісти
А шо им делать когда они выпьют, с Шопенгауэром спорить?)
показати весь коментар
06.11.2022 17:09 Відповісти
Обычный махач десантников🤣
показати весь коментар
06.11.2022 17:11 Відповісти
Da neee! Eto ne desantura. Desantura butilj ob cainik sobstvennii ******! I potom valajaetsja obosanie.
показати весь коментар
06.11.2022 17:20 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.11.2022 17:23 Відповісти
Russische Schweine.
показати весь коментар
06.11.2022 17:12 Відповісти
..а на Мокше и вправду нет мужиков
показати весь коментар
06.11.2022 17:12 Відповісти
Vot i skrepi,i srusskii mir! I debilnii vopros vatnoi salavi za kadrom - gde muzcini,ctob raznajatj. Gde?Gde? V karagande! Zdohli v Ukraine vasi muzlani. Debili bladj!!!
показати весь коментар
06.11.2022 17:17 Відповісти
За пьяный дебош - пару недель в полиции просидят, пока ЗСУ остальных переработают в фарш
показати весь коментар
06.11.2022 17:18 Відповісти
ще нам треба знати за бійку на ринку в омську - OMG
показати весь коментар
06.11.2022 17:18 Відповісти
Якийсь свинарник, а не ринок.
показати весь коментар
06.11.2022 17:19 Відповісти
Пісталєти не видали,то й коментувати нічого
показати весь коментар
06.11.2022 17:19 Відповісти
Ну, логично - стиральные машины и унитазы орки могут раздобыть и без опасной поездки в Украину.
показати весь коментар
06.11.2022 17:20 Відповісти
Це типова поведінка кацапів...нічого дивного..
показати весь коментар
06.11.2022 17:21 Відповісти
кацап є кацап
для кацапа набити рило кацапу звичайна справа
показати весь коментар
06.11.2022 17:25 Відповісти
Рынок в Омске вместе с местными аборегенами выглядит как 90-е в какойнить перди.
показати весь коментар
06.11.2022 17:28 Відповісти
А что за праздник у них? День народного единства?
показати весь коментар
06.11.2022 17:32 Відповісти
комментирует мужик или кто?
показати весь коментар
06.11.2022 17:37 Відповісти
Навіть важко зрозуміти, вже друге відео, якби людина поза кадром не вказала у своєї промови, щось відносно своєї статі я б ніколи не зрозуіла, що це жінка… Мабудь бояра так діє
показати весь коментар
06.11.2022 17:58 Відповісти
Навіть орки обуруються, за що ж їхнім чесним ім'ям нарікають якихось болотних істот із якоїсь московії-кацапії.
показати весь коментар
06.11.2022 17:43 Відповісти
НАТО мріє захопити усе це на відео?
показати весь коментар
06.11.2022 17:43 Відповісти
За версією їх пропогандонів так....
показати весь коментар
06.11.2022 18:33 Відповісти
А чим не варіант: отримати струс мозку, замість кулі від українського воїна, та й поїхати собі додомцю, до своєї Машки?
показати весь коментар
06.11.2022 17:44 Відповісти
Красатища!!! Надайте
показати весь коментар
06.11.2022 17:53 Відповісти
Ех,вєсєлісь Масква,разгаварівай Рассєя! Гуляй,рваніна,на паслєдній рубль! Живьоте всего раз,скоро встрєча с поліетілєновимі мешкамі...
показати весь коментар
06.11.2022 17:55 Відповісти
Били, били, колотили
Морду в жопу превратили
Вот так чмобики служили...
показати весь коментар
06.11.2022 17:59 Відповісти
Серые будни недофедерации.
показати весь коментар
06.11.2022 18:12 Відповісти
ну и *******! что не так?!
показати весь коментар
06.11.2022 18:16 Відповісти
Я сам буду гнати самогон їм, знати лише б як передати його.
показати весь коментар
06.11.2022 18:23 Відповісти
Вєсєльє по рюззкі.... не те що у "скучних" Європейців та Американців....завідуйгєйропа🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.11.2022 18:32 Відповісти
Мішки не поділили?
показати весь коментар
06.11.2022 18:34 Відповісти
Идет солдат по городу, по незнакомой улице ....... А тутась палево на ринке, єх разудись душа.....
показати весь коментар
06.11.2022 18:39 Відповісти
Чмобики дерутся - тешатся...
показати весь коментар
06.11.2022 18:42 Відповісти
І це смердяче лайно приїде в Україну нав'язувати свої порядки.
показати весь коментар
06.11.2022 18:48 Відповісти
из кацапновостей: "...Также женщины говорят, что, возможно, люди в форме приехали на рынок «за водкой».
показати весь коментар
06.11.2022 18:49 Відповісти
Мразота окрыленная ,быкует.
показати весь коментар
06.11.2022 18:55 Відповісти
и в окопах так сражайтесь между собой свинособаки.................................................
показати весь коментар
06.11.2022 19:09 Відповісти
Все відповідає реаліям, адже Омськ місто каторжників.
показати весь коментар
06.11.2022 19:15 Відповісти
Чем Больше таких драк ,желательно массовых тем лучше СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
06.11.2022 19:44 Відповісти
Ваякі, *****....
показати весь коментар
06.11.2022 19:51 Відповісти
Ґойда! 😁
показати весь коментар
06.11.2022 20:25 Відповісти
І чого мені так наравиться цей відос?
показати весь коментар
06.11.2022 20:45 Відповісти
Бо там все "палає", орки суєтяться
показати весь коментар
06.11.2022 21:17 Відповісти
За попередніми даними, сильних травм ніхто не дістав. Джерело:

А жаль. Так собі новина...
показати весь коментар
06.11.2022 21:37 Відповісти
Новина ні про що. Вони постійно б'ються. Коли почнуть мочити один одного, ото буде кайф.
показати весь коментар
07.11.2022 08:48 Відповісти
За 100 років у уацапів нічого не змінилось. П'ють і крадуть
показати весь коментар
07.11.2022 09:31 Відповісти
усі гульки закінчуются звичайной бійкой, а потім моргом, ну такий мінталітет, біосмітя
показати весь коментар
07.11.2022 11:26 Відповісти
Скоро будуть всі "груз 200"
показати весь коментар
07.11.2022 11:39 Відповісти
Мужиков нету , одни баби и набутилочники.
показати весь коментар
07.11.2022 12:33 Відповісти
 
 