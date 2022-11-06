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В российском Омске пьяные мобилизованные устроили массовую потасовку на рынке. ВИДЕО
Более десятка российских мобилизованных подрались на рынке в Омске.
Видео драки опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
По словам очевидцев многие из дерущихся были пьяны. Что стало причиной потасовки – не непонятно. По предварительным данным, сильные травмы никто не получил.
Топ комментарии
+50 Тетяна Тать
показать весь комментарий06.11.2022 17:06
+42 степан степаненко #530338
показать весь комментарий06.11.2022 17:03
+25 FT FT
показать весь комментарий06.11.2022 17:07
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чим більше не доїде до нас - тим менше нашим роботи залишиться
поубивайтесь там все !!!!
для кацапа набити рило кацапу звичайна справа
Морду в жопу превратили
Вот так чмобики служили...
А жаль. Так собі новина...