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Новости Видео Мобилизация в РФ
27 086 70

В российском Омске пьяные мобилизованные устроили массовую потасовку на рынке. ВИДЕО

Более десятка российских мобилизованных подрались на рынке в Омске.

Видео драки опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий. ВИДЕО

По словам очевидцев многие из дерущихся были пьяны. Что стало причиной потасовки – не непонятно. По предварительным данным, сильные травмы никто не получил.

Автор: 

армия РФ (19358) драка (2021) россия (95660) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+50
та зброю видати разом із стаканом
чим більше не доїде до нас - тим менше нашим роботи залишиться
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06.11.2022 17:06
+42
Треба їм ще налити
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06.11.2022 17:03
+25
Нужно увеличить поставки водки и наркотиков на рашку
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06.11.2022 17:07
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Правила форума Совет форумчан
Треба їм ще налити
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06.11.2022 17:03 Ответить
та зброю видати разом із стаканом
чим більше не доїде до нас - тим менше нашим роботи залишиться
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06.11.2022 17:06 Ответить
Орки и на передовой пьют.
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06.11.2022 17:11 Ответить
ну то на здоров'я тим з них, хто вже ліквідований
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06.11.2022 17:14 Ответить
І гранат побільше.
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06.11.2022 17:37 Ответить
а за ким з них ми маємо плакати, якщо єдина скарга їхніх чмобіків - пагане обмундирування та малі виплати або взагалі невиплати за те, що вони їдуть нас вбивати?
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06.11.2022 17:52 Ответить
Как это мило, скрепно
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06.11.2022 17:57 Ответить
Кацапы головой ударенные ещё в утробе матери
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06.11.2022 17:57 Ответить
Ну можуть же чинити по людськи - і морди понабивали і їхати вбивати нікого не треба!
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06.11.2022 17:07 Ответить
Якщо вони б не побились між собою, їх побили б солдати НАТО
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06.11.2022 17:23 Ответить
Єто Другоє 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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06.11.2022 17:52 Ответить
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06.11.2022 18:06 Ответить
Нужно увеличить поставки водки и наркотиков на рашку
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06.11.2022 17:07 Ответить
Идея правильная, но лучше на месте гнать с добавками по возможности.
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06.11.2022 17:22 Ответить
без зброї ці бійки якось по дитячому виглядають..
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06.11.2022 17:08 Ответить
Нравиться дивиться як воно пїздиться, як орки суєтяться
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06.11.2022 17:25 Ответить
Бидло назавжди.
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06.11.2022 17:08 Ответить
ну чего ж им не выдают автоматы ??? )))
поубивайтесь там все !!!!
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06.11.2022 17:08 Ответить
скидати 100 гр пляшки з дронів..... на парашутіках...
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06.11.2022 17:08 Ответить
По одній на позицію. Точно будуь і трьохсоті і двохсоті.
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07.11.2022 11:29 Ответить
То є добре, недолив.
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06.11.2022 17:09 Ответить
А шо им делать когда они выпьют, с Шопенгауэром спорить?)
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06.11.2022 17:09 Ответить
Обычный махач десантников🤣
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06.11.2022 17:11 Ответить
Da neee! Eto ne desantura. Desantura butilj ob cainik sobstvennii ******! I potom valajaetsja obosanie.
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06.11.2022 17:20 Ответить
🤣🤣🤣
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06.11.2022 17:23 Ответить
Russische Schweine.
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06.11.2022 17:12 Ответить
..а на Мокше и вправду нет мужиков
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06.11.2022 17:12 Ответить
Vot i skrepi,i srusskii mir! I debilnii vopros vatnoi salavi za kadrom - gde muzcini,ctob raznajatj. Gde?Gde? V karagande! Zdohli v Ukraine vasi muzlani. Debili bladj!!!
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06.11.2022 17:17 Ответить
За пьяный дебош - пару недель в полиции просидят, пока ЗСУ остальных переработают в фарш
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06.11.2022 17:18 Ответить
ще нам треба знати за бійку на ринку в омську - OMG
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06.11.2022 17:18 Ответить
Якийсь свинарник, а не ринок.
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06.11.2022 17:19 Ответить
Пісталєти не видали,то й коментувати нічого
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06.11.2022 17:19 Ответить
Ну, логично - стиральные машины и унитазы орки могут раздобыть и без опасной поездки в Украину.
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06.11.2022 17:20 Ответить
Це типова поведінка кацапів...нічого дивного..
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06.11.2022 17:21 Ответить
кацап є кацап
для кацапа набити рило кацапу звичайна справа
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06.11.2022 17:25 Ответить
Рынок в Омске вместе с местными аборегенами выглядит как 90-е в какойнить перди.
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06.11.2022 17:28 Ответить
А что за праздник у них? День народного единства?
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06.11.2022 17:32 Ответить
комментирует мужик или кто?
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06.11.2022 17:37 Ответить
Навіть важко зрозуміти, вже друге відео, якби людина поза кадром не вказала у своєї промови, щось відносно своєї статі я б ніколи не зрозуіла, що це жінка… Мабудь бояра так діє
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06.11.2022 17:58 Ответить
Навіть орки обуруються, за що ж їхнім чесним ім'ям нарікають якихось болотних істот із якоїсь московії-кацапії.
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06.11.2022 17:43 Ответить
НАТО мріє захопити усе це на відео?
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06.11.2022 17:43 Ответить
За версією їх пропогандонів так....
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06.11.2022 18:33 Ответить
А чим не варіант: отримати струс мозку, замість кулі від українського воїна, та й поїхати собі додомцю, до своєї Машки?
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06.11.2022 17:44 Ответить
Красатища!!! Надайте
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06.11.2022 17:53 Ответить
Ех,вєсєлісь Масква,разгаварівай Рассєя! Гуляй,рваніна,на паслєдній рубль! Живьоте всего раз,скоро встрєча с поліетілєновимі мешкамі...
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06.11.2022 17:55 Ответить
Били, били, колотили
Морду в жопу превратили
Вот так чмобики служили...
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06.11.2022 17:59 Ответить
Серые будни недофедерации.
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06.11.2022 18:12 Ответить
ну и *******! что не так?!
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06.11.2022 18:16 Ответить
Я сам буду гнати самогон їм, знати лише б як передати його.
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06.11.2022 18:23 Ответить
Вєсєльє по рюззкі.... не те що у "скучних" Європейців та Американців....завідуйгєйропа🤣🤣🤣
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06.11.2022 18:32 Ответить
Мішки не поділили?
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06.11.2022 18:34 Ответить
Идет солдат по городу, по незнакомой улице ....... А тутась палево на ринке, єх разудись душа.....
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06.11.2022 18:39 Ответить
Чмобики дерутся - тешатся...
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06.11.2022 18:42 Ответить
І це смердяче лайно приїде в Україну нав'язувати свої порядки.
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06.11.2022 18:48 Ответить
из кацапновостей: "...Также женщины говорят, что, возможно, люди в форме приехали на рынок «за водкой».
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06.11.2022 18:49 Ответить
Мразота окрыленная ,быкует.
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06.11.2022 18:55 Ответить
и в окопах так сражайтесь между собой свинособаки.................................................
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06.11.2022 19:09 Ответить
Все відповідає реаліям, адже Омськ місто каторжників.
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06.11.2022 19:15 Ответить
Чем Больше таких драк ,желательно массовых тем лучше СЛАВА ЗСУ!
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06.11.2022 19:44 Ответить
Ваякі, *****....
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06.11.2022 19:51 Ответить
Ґойда! 😁
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06.11.2022 20:25 Ответить
І чого мені так наравиться цей відос?
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06.11.2022 20:45 Ответить
Бо там все "палає", орки суєтяться
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06.11.2022 21:17 Ответить
За попередніми даними, сильних травм ніхто не дістав. Джерело:

А жаль. Так собі новина...
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06.11.2022 21:37 Ответить
Новина ні про що. Вони постійно б'ються. Коли почнуть мочити один одного, ото буде кайф.
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07.11.2022 08:48 Ответить
За 100 років у уацапів нічого не змінилось. П'ють і крадуть
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07.11.2022 09:31 Ответить
усі гульки закінчуются звичайной бійкой, а потім моргом, ну такий мінталітет, біосмітя
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07.11.2022 11:26 Ответить
Скоро будуть всі "груз 200"
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07.11.2022 11:39 Ответить
Мужиков нету , одни баби и набутилочники.
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07.11.2022 12:33 Ответить
 
 