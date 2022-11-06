В российском Омске пьяные мобилизованные устроили массовую потасовку на рынке. ВИДЕО

Более десятка российских мобилизованных подрались на рынке в Омске.

Видео драки опубликовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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По словам очевидцев многие из дерущихся были пьяны. Что стало причиной потасовки – не непонятно. По предварительным данным, сильные травмы никто не получил.