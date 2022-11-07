Спецпризначенці підрозділу Kraken ГУР МО показали, як звільняли Харківщину. ВIДЕО
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони Kraken зняв фільм про Куп’янську наступальну операцію.
Фільм опублікований в ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.
У "Kraken" нагадали, що під час операції були звільнені населені пункти Куп'янськ, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка та Колісниківка.
"Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів", - розповіли у підрозділі.
Також українська армія частково знищила і відкинула такі підрозділи росіян:
- 27 ОМСБр 1 танкової армії;
- 55 ОМСБр;
- 200 ОМСБр;
- 61 ОБрМП;
- ЧВК "Вагнер";
- Загони БАРС.
"Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола", - додали в "Kraken".
Нагадаємо, Куп'янськ було звільнено на початку вересня.
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