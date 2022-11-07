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Спецпризначенці підрозділу Kraken ГУР МО показали, як звільняли Харківщину. ВIДЕО

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони Kraken зняв фільм про Куп’янську наступальну операцію.

Фільм опублікований в ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У "Kraken" нагадали, що під час операції були звільнені населені пункти Куп'янськ, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка та Колісниківка.

"Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів", - розповіли у підрозділі.

Також українська армія частково знищила і відкинула такі підрозділи росіян:

  • 27 ОМСБр 1 танкової армії;
  • 55 ОМСБр;
  • 200 ОМСБр;
  • 61 ОБрМП;
  • ЧВК "Вагнер";
  • Загони БАРС.

"Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола", - додали в "Kraken".

Нагадаємо, Куп'янськ було звільнено на початку вересня.

Також читайте: "Укрзалізниця" запускає сполучення з деокупованим Куп’янськом

Автор: 

розвідка (3866) Харківщина (6054) Куп’янськ (771)


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07.11.2022 16:17 Відповісти
Ну по Кракену в Харькове не все так однозначно ...мне кажется больше ПИАРА
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07.11.2022 16:31 Відповісти
То покажи з дивану свій ролік, не соромся, про те, що ти робив, коли воїни звільняли Україну.
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07.11.2022 16:48 Відповісти
Коли кажется треба хреститися.
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07.11.2022 17:41 Відповісти
Ну то піди попіарся так.
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07.11.2022 19:51 Відповісти
Кракен в первые дни войны взял на себя охрану порядка в городе...как раз тогда были разграблены магазины и бутики в центре города... это для тупых информация
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08.11.2022 07:07 Відповісти
 
 