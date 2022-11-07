Спецпризначенці підрозділу Kraken ГУР МО показали, як звільняли Харківщину. ВIДЕО

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони Kraken зняв фільм про Куп’янську наступальну операцію.

Фільм опублікований в ютубі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У "Kraken" нагадали, що під час операції були звільнені населені пункти Куп'янськ, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка та Колісниківка.

"Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів", - розповіли у підрозділі.

Також українська армія частково знищила і відкинула такі підрозділи росіян:

27 ОМСБр 1 танкової армії;

55 ОМСБр;

200 ОМСБр;

61 ОБрМП;

ЧВК "Вагнер";

Загони БАРС.

"Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола", - додали в "Kraken".

Нагадаємо, Куп'янськ було звільнено на початку вересня.

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