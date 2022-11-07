Спецназовцы подразделения Kraken ГУР МО показали, как освобождали Харьковщину. ВИДЕО

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Kraken сняло фильм о Купянской наступательной операции.

Фильм опубликован в ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.

В "Kraken" напомнили, что во время операции были освобождены населенные пункты Купянск, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

"В результате слаженных действий подразделением была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города и создать плацдарм для смежных подразделений", - рассказали в подразделении.

Также украинская армия частично уничтожила и откинула следующие подразделения россиян:

27 ОМСБр 1 танковой армии;

55 ОМСБр;

200 ОМСБр;

61 ОБрМП;

ЧВК "Вагнер";

Отряды БАРС.

"Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", – добавили в "Kraken".

Напомним, Купянск был освобожден в начале сентября.

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