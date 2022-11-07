Спецназовцы подразделения Kraken ГУР МО показали, как освобождали Харьковщину. ВИДЕО
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Kraken сняло фильм о Купянской наступательной операции.
Фильм опубликован в ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.
В "Kraken" напомнили, что во время операции были освобождены населенные пункты Купянск, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.
"В результате слаженных действий подразделением была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города и создать плацдарм для смежных подразделений", - рассказали в подразделении.
Также украинская армия частично уничтожила и откинула следующие подразделения россиян:
- 27 ОМСБр 1 танковой армии;
- 55 ОМСБр;
- 200 ОМСБр;
- 61 ОБрМП;
- ЧВК "Вагнер";
- Отряды БАРС.
"Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", – добавили в "Kraken".
Напомним, Купянск был освобожден в начале сентября.
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