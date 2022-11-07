РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11847 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 961 6

Спецназовцы подразделения Kraken ГУР МО показали, как освобождали Харьковщину. ВИДЕО

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Kraken сняло фильм о Купянской наступательной операции.

Фильм опубликован в ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.

В "Kraken" напомнили, что во время операции были освобождены населенные пункты Купянск, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

"В результате слаженных действий подразделением была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага из левобережной части города и создать плацдарм для смежных подразделений", - рассказали в подразделении.

Также украинская армия частично уничтожила и откинула следующие подразделения россиян:

  • 27 ОМСБр 1 танковой армии;
  • 55 ОМСБр;
  • 200 ОМСБр;
  • 61 ОБрМП;
  • ЧВК "Вагнер";
  • Отряды БАРС.

"Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", – добавили в "Kraken".

Напомним, Купянск был освобожден в начале сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит. ФОТО

разведка (4179) Харьковщина (5577) Купянск (646)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.11.2022 16:17 Ответить
Ну по Кракену в Харькове не все так однозначно ...мне кажется больше ПИАРА
показать весь комментарий
07.11.2022 16:31 Ответить
То покажи з дивану свій ролік, не соромся, про те, що ти робив, коли воїни звільняли Україну.
показать весь комментарий
07.11.2022 16:48 Ответить
Коли кажется треба хреститися.
показать весь комментарий
07.11.2022 17:41 Ответить
Ну то піди попіарся так.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:51 Ответить
Кракен в первые дни войны взял на себя охрану порядка в городе...как раз тогда были разграблены магазины и бутики в центре города... это для тупых информация
показать весь комментарий
08.11.2022 07:07 Ответить
 
 