"Народні Байрактари" нищать російську бронетехніку на фронті. ВIДЕО
Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, вже нищать російську бронетехніку на фронті.
Відповідне відео опублікував Благодійний фонд Сергія Притули, інформує Цензор.НЕТ.
"Трясця", "Ковінька" і "Халепа" луплять ворога аж друзки летять! Але Байрактар - це лише машина. А головний тут - український воїн, який керує ним та направляє", - йдеться у дописі.
На відео показано кілька епізодів влучань "Байрактарів" по російських танках.
Топ коментарі
+17 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.11.2022 20:24
+16 Frol Fedoroff
показати весь коментар07.11.2022 20:28
+16 Rash VM
показати весь коментар07.11.2022 20:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
радий знову бачити їх у строю!
А потім пішла фротова війна - там все складніше, бо ППО по іншому розташоване...
and them highjacked remotely to land on other party held territory.
Perhaps also a present by Turkey to Putin for the wheat corridor,
since Turkish ships transport much worth around 20'000 t x $300 ≈ $6 mio a freight.
Possibly Ukraine has shifted the wireless chip on the electronics board.
Ваші 5-20-100 гривень,шановні,в космосі літають.
Вони виклали відео що на 2/3 є із старих відео.
***. Їм мало було зашквару із Спартанами? Які мінімум купили не торгуючись в 2-3 рази дорожче... Мінімум звинувачення в "не торгуючись" тому що міг бути варіант і гірше типу відкату.
Не видно ничего, черный экран
"Дорогі друзі, сталася прикрість, за яку хочемо попросити у вас вибачення. Сьогодні ми отримали відео роботи байрактарів від наших військових і оприлюднили його. Як виявилося, ми отримали частину відео з роботою інших українських байрактарів.
Дякуємо всім, хто допоміг нам це виявити. Ваша довіра - наша найбільша цінність, і так буде завжди. Ми видалили попереднє відео і надалі працюватимемо таким чином, щоб наша система верифікації відео не давала збоїв..."
(Вже мовчу про те,щоб відкрито назвати шахрая шахраєм.Для цього треба бути Журналістом 😏).