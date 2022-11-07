"Народні Байрактари" нищать російську бронетехніку на фронті. ВIДЕО

Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, вже нищать російську бронетехніку на фронті.

Відповідне відео опублікував Благодійний фонд Сергія Притули, інформує Цензор.НЕТ.

"Трясця", "Ковінька" і "Халепа" луплять ворога аж друзки летять! Але Байрактар - це лише машина. А головний тут - український воїн, який керує ним та направляє", - йдеться у дописі.

На відео показано кілька епізодів влучань "Байрактарів" по російських танках.

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