"Народные Байрактары" уничтожают российскую бронетехнику на фронте. ВИДЕО
Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уже уничтожают российскую бронетехнику на фронте.
Соответствующее видео опубликовал Благотворительный фонд Сергея Притулы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Трясця", "Ковинька" и "Халепа" бьют врага аж вдребезги летят! Но Байрактар – это только машина. А главный тут – украинский воин, который руководит им и направляет", – говорится в сообщении.
На видео показано несколько эпизодов попаданий "Байрактаров" по российским танкам.
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+17 Maxim Ak-Murza
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радий знову бачити їх у строю!
А потім пішла фротова війна - там все складніше, бо ППО по іншому розташоване...
and them highjacked remotely to land on other party held territory.
Perhaps also a present by Turkey to Putin for the wheat corridor,
since Turkish ships transport much worth around 20'000 t x $300 ≈ $6 mio a freight.
Possibly Ukraine has shifted the wireless chip on the electronics board.
Ваші 5-20-100 гривень,шановні,в космосі літають.
Вони виклали відео що на 2/3 є із старих відео.
***. Їм мало було зашквару із Спартанами? Які мінімум купили не торгуючись в 2-3 рази дорожче... Мінімум звинувачення в "не торгуючись" тому що міг бути варіант і гірше типу відкату.
Не видно ничего, черный экран
"Дорогі друзі, сталася прикрість, за яку хочемо попросити у вас вибачення. Сьогодні ми отримали відео роботи байрактарів від наших військових і оприлюднили його. Як виявилося, ми отримали частину відео з роботою інших українських байрактарів.
Дякуємо всім, хто допоміг нам це виявити. Ваша довіра - наша найбільша цінність, і так буде завжди. Ми видалили попереднє відео і надалі працюватимемо таким чином, щоб наша система верифікації відео не давала збоїв..."
(Вже мовчу про те,щоб відкрито назвати шахрая шахраєм.Для цього треба бути Журналістом 😏).