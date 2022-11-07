"Народные Байрактары" уничтожают российскую бронетехнику на фронте. ВИДЕО

Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уже уничтожают российскую бронетехнику на фронте.

Соответствующее видео опубликовал Благотворительный фонд Сергея Притулы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трясця", "Ковинька" и "Халепа" бьют врага аж вдребезги летят! Но Байрактар – это только машина. А главный тут – украинский воин, который руководит им и направляет", – говорится в сообщении.

На видео показано несколько эпизодов попаданий "Байрактаров" по российским танкам.

Читайте также: Производитель "Байрактаров" может помочь Украине в борьбе с иранскими дронами: "Проводим испытания"