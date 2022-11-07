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Новости Видео Война
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"Народные Байрактары" уничтожают российскую бронетехнику на фронте. ВИДЕО

Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уже уничтожают российскую бронетехнику на фронте.

Соответствующее видео опубликовал Благотворительный фонд Сергея Притулы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Трясця", "Ковинька" и "Халепа" бьют врага аж вдребезги летят! Но Байрактар – это только машина. А главный тут – украинский воин, который руководит им и направляет", – говорится в сообщении.

На видео показано несколько эпизодов попаданий "Байрактаров" по российским танкам.

Читайте также: Производитель "Байрактаров" может помочь Украине в борьбе с иранскими дронами: "Проводим испытания"

Автор: 

беспилотник (3646) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+17
"Трясця", "Ковінька" і "Халепа" Джерело:

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07.11.2022 20:24
+16
Все было. Да сплыло. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янучара и Зелебеня. Откуда своему взяться?
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07.11.2022 20:28
+16
Почистили таки рашистське ППО, можна і святі Байрактари провітрити
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07.11.2022 20:34
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Байрактар хорошо, а Трайдент лучше ...
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07.11.2022 20:23 Ответить
а еще лучше когда свое есть. )
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07.11.2022 20:26 Ответить
Все было. Да сплыло. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янучара и Зелебеня. Откуда своему взяться?
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07.11.2022 20:28 Ответить
Це не повний список.
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07.11.2022 20:34 Ответить
Повний
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07.11.2022 20:43 Ответить
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07.11.2022 21:40 Ответить
це точно ісусика з німбом над головою не включили в список
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07.11.2022 20:46 Ответить
почему...? - Боневтик в списке...!!!
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07.11.2022 21:05 Ответить
звичайно в списку,я це побачив відразу,тому про нього не став писати
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07.11.2022 21:13 Ответить
ну вот же можешь признать и писать...
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07.11.2022 21:18 Ответить
Та ну нах! Шо ж ти мародера приховав?
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07.11.2022 22:04 Ответить
Ты Петьку безальтернативного переговорщика пропустил.
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07.11.2022 20:50 Ответить
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07.11.2022 21:07 Ответить
Турки їх ніби безплатно дали
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07.11.2022 20:24 Ответить
з безлімітним бк ?)
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07.11.2022 20:30 Ответить
Один из них точно бесплатно, за остальные два не скажу, не знаю.
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07.11.2022 20:40 Ответить
Все три - бесплатно. А еще раньше Литва на один собрала, и тоже бесплатно, а деньги пошли на др. помощь ВСУ.
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07.11.2022 21:13 Ответить
Таки да. Нашла уже в сети. И кстати, на подходе ракеты к ним воздух-воздух.
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07.11.2022 21:35 Ответить
"Трясця", "Ковінька" і "Халепа" Джерело:

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07.11.2022 20:24 Ответить
"Цей день настав!.."(с)
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07.11.2022 21:17 Ответить
Воть)
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07.11.2022 21:33 Ответить
До речі, ось, так, куди зникли те байратари, на початку війни палили саме все, що рухалося, а потім зникли.
радий знову бачити їх у строю!
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07.11.2022 20:32 Ответить
На маршах вони були дуже ефективні. Колони з технікою - це цукерка для таких апаратів.
А потім пішла фротова війна - там все складніше, бо ППО по іншому розташоване...
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07.11.2022 20:52 Ответить
На початку інша була ситуація... Зараз уся лінія фронту насичена кацапським ППО, сильно не політаєш. Але на деяких напрямках, зокрема на Херсонщині ППО ефективно вибивають, тож скоріш за все скоро будемо бачити ще більше подібних відосиків
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07.11.2022 21:03 Ответить
There's claim, wireless Radio Link could be hacked,
and them highjacked remotely to land on other party held territory.

Perhaps also a present by Turkey to Putin for the wheat corridor,
since Turkish ships transport much worth around 20'000 t x $300 ≈ $6 mio a freight.

Possibly Ukraine has shifted the wireless chip on the electronics board.
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08.11.2022 09:38 Ответить
Почистили таки рашистське ППО, можна і святі Байрактари провітрити
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07.11.2022 20:34 Ответить
🤣
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07.11.2022 20:44 Ответить
Може спробувати ними іранські мопеди відстрілювати? Невеликий кулемет на підвіс і гайда на полювання.....
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07.11.2022 20:48 Ответить
Не прокотить! Байрактар легкий При віддачі затвора кулемета прицілювання збиватиметься після першого ж пострілу (саме тому важке кулеметно-гарматне озброєння на винищувачі ІІ СВітової ставили або точно по осі літака або парно на крилах)
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07.11.2022 21:51 Ответить
Треба ракети - скинув а потiм вони стартують...
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07.11.2022 22:29 Ответить
Навіть ракета (якщо з пілона запускається) дає реактивний імпульс ЛА Поляки випускали Мі-2 Пробували замість зовнішнього паливного баку поставить УБ-16 (блок НУРС) Так при залпі Мі-2 поперек курсу розвертало На легкі БПЛА - тільки бомби
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07.11.2022 22:42 Ответить
A rocket can be dropped, and ignition of the engine a few seconds delayed.
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08.11.2022 09:48 Ответить
Менің миымды ағылшын тіліңмен толтырма, мен де сен сияқты өзін көрсете аламын
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08.11.2022 10:32 Ответить
Нам бы еще у турков крылатые ракеты SOM как то выклянчить
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07.11.2022 20:51 Ответить
Эта зараза Слава таки сделает из украинцев нацию воинов. Богиня войны как-никак
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07.11.2022 21:04 Ответить
ТА УКРАЇНЦІ ПО СВОЇЙ СУТІ І ТАК НАЦІЯ ВОЇНІВ... як-не-як географія зобов'язує...
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08.11.2022 05:40 Ответить
занадто дорого для підсвічування цілей для екскалібура
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07.11.2022 21:09 Ответить
І в кожному танку щонайменше три кацапи. Як приємно...
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07.11.2022 21:13 Ответить
Притула та його фонд не мають ніякого стосунку до цих Байрактарів.
Ваші 5-20-100 гривень,шановні,в космосі літають.
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07.11.2022 21:42 Ответить
Хтось ще віре свояку хамутінніка?))) Після супутника і "дронів помсти" від арахамії втричі дорожче аналогів які летять більше ніж 30км?
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07.11.2022 21:53 Ответить
вірити у цьому Світі можна лише Сивочолому...
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07.11.2022 22:53 Ответить
О! Прибічник "голубки миру" прибіг "висраться" Як там поживає "бідна як церковна миша", баба Юля? Морда ще від пластики не репнула?
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08.11.2022 00:08 Ответить
Корчинському?
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08.11.2022 02:53 Ответить
Байрактю(р)к.
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07.11.2022 22:09 Ответить
Турки надали байрактари безоплатно, гроші нібито перевели на оплату супутників...Ну нехай... Але звіту нема! Велика частина грошей пішла на піар Притули, лагідної заміни(на всяк випадок) Боневтіка Оманського, який мусить забезпечити безпечну евакуацію Зелені в комфортне місце. Що один, що другий -діти богеми, тобто звичайні наймити, заробітчани.
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07.11.2022 23:03 Ответить
Щось не те... Чому у Притули не можна купити ЗА СВОЇ ГОШІ наприклад мавікі для роти ЗСУ? Це мої гроші! Прийшлося брати у інших... А от куди і кому йде допомога від Притули@C - це вже притання.... ОСОБЛИВЕ ПИТАННЯ... І ДУЖЕ ВОНЯЄ ГІВНОМ!!!!
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07.11.2022 23:05 Ответить
Оновіть відео. Вони зробили його приватним.
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07.11.2022 23:15 Ответить
Оце так зашквар...

Вони виклали відео що на 2/3 є із старих відео.

***. Їм мало було зашквару із Спартанами? Які мінімум купили не торгуючись в 2-3 рази дорожче... Мінімум звинувачення в "не торгуючись" тому що міг бути варіант і гірше типу відкату.
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08.11.2022 03:21 Ответить
Как видео посмотреть ?
Не видно ничего, черный экран
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08.11.2022 00:22 Ответить
Притуленого впіймали на брехні,й на вимогу правовласника, відео видалено.(ще й підло спихнув провину на військових... Але ,чого ще очікувати від безкарного шахрая ?)
"Дорогі друзі, сталася прикрість, за яку хочемо попросити у вас вибачення. Сьогодні ми отримали відео роботи байрактарів від наших військових і оприлюднили його. Як виявилося, ми отримали частину відео з роботою інших українських байрактарів.
Дякуємо всім, хто допоміг нам це виявити. Ваша довіра - наша найбільша цінність, і так буде завжди. Ми видалили попереднє відео і надалі працюватимемо таким чином, щоб наша система верифікації відео не давала збоїв..."
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08.11.2022 04:41 Ответить
А от цікаво,знайдуться в країні хоч якась подоба журналіста,яка вкаже,що відео поцуплене старе,за 1 та 4 вересня,хоч передані ті БАЙРАКТАРИ (до яких притулофонд не має ніякого стосунку),ніби як 6 вересня ?
(Вже мовчу про те,щоб відкрито назвати шахрая шахраєм.Для цього треба бути Журналістом 😏).
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08.11.2022 04:19 Ответить
Дуже багато зараз негативу на рахунок сергійка, хтось може дати інфу: чого, де , скільки потрачено цим "фондом"...щось не дуже хочеться бути лохом.
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08.11.2022 05:47 Ответить
притула сам себя старательно восемь лет мокал в грязь
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08.11.2022 08:06 Ответить
Чергова халепа ...

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08.11.2022 10:31 Ответить
 
 