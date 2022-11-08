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Новини Відео Війна
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У російському Санкт-Петербурзі лунають сирени. Поки для перевірки. ВIДЕО

Сьогодні, 8 листопада, у Санкт-Петербурзі працюють сирени. Зазначається, що це перевірка системи оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Петербурзі мешканців цього ранку налякали сирени. Влада повідомила, що це штатна перевірка систем оповіщення, вона триватиме до 11.00, будуть також задіяні ТБ та радіо.

Також читайте: В Москві та Калузі завиють сирени тривоги. Поки в рамках перевірки

перевірка (1236) росія (65459) Санкт-Петербург (278)


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Топ коментарі
+16
Ключове слово - поки
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08.11.2022 10:15
+12
"Фсьо ідьот сагласна заранєє утвєрждьоннаму плану." (с)
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08.11.2022 10:17
+12
може, їм для перевірки ще й блокадні норми їжи ввести?...
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08.11.2022 10:17
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08.11.2022 10:15 Відповісти
Та норм., а як? Наступна тєма "Блокада Члєнінграда бандерівцями сумісно з фінами" - пропогандони вони такі
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08.11.2022 10:16 Відповісти
А чому б й ні!!!
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30.12.2022 15:50 Відповісти
"Фсьо ідьот сагласна заранєє утвєрждьоннаму плану." (с)
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08.11.2022 10:17 Відповісти
так і скажем---поскользнулся...упал..потєрял сознание..очнулся гипс.
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08.11.2022 10:20 Відповісти
може, їм для перевірки ще й блокадні норми їжи ввести?...
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08.11.2022 10:17 Відповісти
Всьому свій час.)))
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08.11.2022 10:27 Відповісти
Повітряна тривога, перейди до Таганрога, з Таганрога до Пітєра та бункерного пі*ара.
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08.11.2022 10:20 Відповісти
до вистрілу "Аврори"
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08.11.2022 10:21 Відповісти
Рашисты готовятся к войне всей страной а нас склоняют к переговорам и перемирию. К чему ето приведет догадайтесь
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08.11.2022 10:23 Відповісти
Все проще, эти все сирены, бомбоубежища и тд, не реальные перы безопасности, а банальная новая порция лапши стаду на уши - росиюшка не нападала на Украину, а ведет священную войну против злого Нато поработителя, посем мобилизуйтесь с песней и терпите нищету, на кону судьбинушка родины мать ее.
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08.11.2022 10:30 Відповісти
то просто запускають хвилю, щоб чмобіків нових набрати, бо нині набрані чмобіки одноразові, до весни мабуть закінчаться. )
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08.11.2022 10:29 Відповісти
Это пока. Пусть привыкает.
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08.11.2022 10:30 Відповісти
У поки що російському Санкт-Петербурзі...
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08.11.2022 10:30 Відповісти
бойтесь свинособаки HIMARS животворящего....................................................
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08.11.2022 10:54 Відповісти
Привыкайте.
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08.11.2022 11:16 Відповісти
Всьо ідєт по плану, спецапєрація ідьот па плану. Скоро , тварюки, хліб по карточкам будете отримувати.
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08.11.2022 11:23 Відповісти
Спецоперация идет по плану!))
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08.11.2022 11:48 Відповісти
ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ, ЛЕТЯТЬ, НА СЛАВНЕ МІСТО ПЕТЕРБУРГ 😆
москва була першою.
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08.11.2022 15:09 Відповісти
 
 