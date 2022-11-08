У російському Санкт-Петербурзі лунають сирени. Поки для перевірки. ВIДЕО

Сьогодні, 8 листопада, у Санкт-Петербурзі працюють сирени. Зазначається, що це перевірка системи оповіщення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Петербурзі мешканців цього ранку налякали сирени. Влада повідомила, що це штатна перевірка систем оповіщення, вона триватиме до 11.00, будуть також задіяні ТБ та радіо.

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