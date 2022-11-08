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Розвідувальні мікро-дрони Black Hornet вже використовуються українськими військовими. ВIДЕО

В мережі з’явилося перше відео використання нашими військовими мікро-дронів Black Hornet

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації стверджують, що у кожному переданому військовим комплекті два дрони, зарядка та планшет управління: поки один працює, інший заряджається.

Black Hornet - це маленькі розвідувальні БПЛА, які призначені для війни на коротких дистанціях, зокрема в містах. Стоїть на озброєнні армії Великої Британії. Розміри апарату приблизно 10×2.5 см і він призначається для супроводження військ для розвідки локальної ситуації. "Black Hornet" поміщається у долоню і важить разом з батареєю лише трохи більше 16 грамів. Вбудована камера дозволяє оператору отримувати повноцінне відео і фотографії.

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Автор: 

безпілотник (4221)


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Топ коментарі
+52
А ось і "баевые камары".
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08.11.2022 14:05
+32
Кравасісі.
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08.11.2022 14:07
+32
Теоретически, офигенная вещь для пехоты в населенных пунктах. Сидишь себе в броневике с мониторами и координируешь пехоту. Пролетел по улице, покрутился, пехота пошла. Нашел цель, корректируешь стрелкотню и гранатометчиков. Так же помощник в зачистке зданий. Полетал под окнами, разведал обстановку.
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08.11.2022 14:11
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А ось і "баевые камары".
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08.11.2022 14:05 Відповісти
Кравасісі.
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08.11.2022 14:07 Відповісти
Баааа... Выходит Небензя впервые не соврал и сказал парвду про боевых комаров
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08.11.2022 15:13 Відповісти
Небензя не набенздел
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08.11.2022 18:16 Відповісти
Теоретически, офигенная вещь для пехоты в населенных пунктах. Сидишь себе в броневике с мониторами и координируешь пехоту. Пролетел по улице, покрутился, пехота пошла. Нашел цель, корректируешь стрелкотню и гранатометчиков. Так же помощник в зачистке зданий. Полетал под окнами, разведал обстановку.
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08.11.2022 14:11 Відповісти
У Бритов есть коптер для уличных боев, вооруженный дробовиком 12 кал., полу-авто, 10-зарядным.

https://www.youtube.com/watch?v=Zuoz2POv7ZI
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08.11.2022 16:09 Відповісти
did you vote already?
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08.11.2022 18:14 Відповісти
Nope. Still thinking.
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08.11.2022 18:17 Відповісти
розумію... - "вибори вибори - кандідати під@ри".
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08.11.2022 18:24 Відповісти
Exactly. Might not even vote at all.
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08.11.2022 18:28 Відповісти
understandable - everyone decides for himself...
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08.11.2022 18:31 Відповісти
...was scolding myself off with last words I know on the way to and back,
but well - I did vote...
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08.11.2022 18:42 Відповісти
так вот они какие боевые москиты...
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08.11.2022 14:14 Відповісти
фсьо..кіздєц...Нєбєнзі
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08.11.2022 14:20 Відповісти
Цікаво, яка швидкість таких комарів і на який час вистачає заряду?
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08.11.2022 14:45 Відповісти
Nu tak Google v pomoshch , kakie problemi ?
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08.11.2022 14:53 Відповісти
В інтернеті інформація може бути різною і не всюди достовірною. Для того і є журналістика, щоб з'ясовувати достовірну інформацію.
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08.11.2022 15:04 Відповісти
Знущаєшся?
Журналізди здатні народити щось на кшталт "хвилі перекатувались через мол, та падали долу стрімким домкратом".
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08.11.2022 19:09 Відповісти
Бувають різні журналісти. Не слід всіх мочити.
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08.11.2022 19:33 Відповісти
Покаж хоч одного.
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09.11.2022 00:29 Відповісти
Давно чекав побачити, як працюють.
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08.11.2022 14:54 Відповісти
Офуительный гаджет
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08.11.2022 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9IkaP6XMNZw&ab_channel=MilitaryTV , kamu interesno .
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08.11.2022 15:02 Відповісти
Ага - побачив... 25 хвилин польоту, відстань до 1 км.
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08.11.2022 17:42 Відповісти
25 хвилин - не дуже як на мене. Обмежене застосування: за цей час можна виявити щось лише тоді, коли знаєш, де шукати.
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08.11.2022 19:38 Відповісти
Так він і позиціонується як розвідник для вуличних боїв, і для малих підрозділів.

Може залетіти у вікно, розвідати квартиру, і вилетіти в інше.
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08.11.2022 21:26 Відповісти
Цікаво - цієї батареї наскільки часу вистачить?
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08.11.2022 17:35 Відповісти
это не он. Уже давно есть кучу подобных "игрушек"... Black Hornet это тихий ночной дрон для выявления снайперов н позицый в тылу для работы ДРГ. Стоит он 60к баксов и там целый чемоданчик как у стугны-п.
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08.11.2022 17:58 Відповісти
Після того, як амери купили у норнов, а саме вони є розробником цього дрончика, підприємство, то для армії США комплект коштує 40 т. Для іншіх, так 60 - ціна доброго позашляховика. Брити закупили десь 140 комплектів, франки хочуть десь 2000. Як на мене то для ЗСУ, і нашего бюджету то дуже дорого. Якшо це подарунок і їх декілька комплектів - та то таке - ні про що. Або амери ще вірішіли перевірити їх і наших умовах. Дорогий. На ці гроші краще тоді закупати Байрактари.
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08.11.2022 20:12 Відповісти
Погоджуюсь: 25 хвилин автономного польоту такі гроші - то дорого.
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08.11.2022 21:43 Відповісти
Для своїх вузькоспеціалізованих задач може дрончик і ок. Але зараз йде широкомасштабна війна із застосуванням далекобійної артилерії, а не поліцейський рейд на наркопритон на околиці мегаполісу.
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08.11.2022 20:02 Відповісти
antiputler_news

Шарій нарив відос з свіжорозбитою колоною росіян під Снігурівкою.
https://twitter.com/i/status/1590054854512500736
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08.11.2022 21:26 Відповісти
 
 