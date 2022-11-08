Розвідувальні мікро-дрони Black Hornet вже використовуються українськими військовими. ВIДЕО
В мережі з’явилося перше відео використання нашими військовими мікро-дронів Black Hornet
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації стверджують, що у кожному переданому військовим комплекті два дрони, зарядка та планшет управління: поки один працює, інший заряджається.
Black Hornet - це маленькі розвідувальні БПЛА, які призначені для війни на коротких дистанціях, зокрема в містах. Стоїть на озброєнні армії Великої Британії. Розміри апарату приблизно 10×2.5 см і він призначається для супроводження військ для розвідки локальної ситуації. "Black Hornet" поміщається у долоню і важить разом з батареєю лише трохи більше 16 грамів. Вбудована камера дозволяє оператору отримувати повноцінне відео і фотографії.
Топ коментарі
+52 сергей сергей #419483
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+32 Олександр Кирик
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+32 Мобильный крематорий
показати весь коментар08.11.2022 14:11
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https://www.youtube.com/watch?v=Zuoz2POv7ZI
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Журналізди здатні народити щось на кшталт "хвилі перекатувались через мол, та падали долу стрімким домкратом".
Може залетіти у вікно, розвідати квартиру, і вилетіти в інше.
Шарій нарив відос з свіжорозбитою колоною росіян під Снігурівкою.
https://twitter.com/i/status/1590054854512500736