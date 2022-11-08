Розвідувальні мікро-дрони Black Hornet вже використовуються українськими військовими. ВIДЕО

В мережі з’явилося перше відео використання нашими військовими мікро-дронів Black Hornet

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації стверджують, що у кожному переданому військовим комплекті два дрони, зарядка та планшет управління: поки один працює, інший заряджається.

Black Hornet - це маленькі розвідувальні БПЛА, які призначені для війни на коротких дистанціях, зокрема в містах. Стоїть на озброєнні армії Великої Британії. Розміри апарату приблизно 10×2.5 см і він призначається для супроводження військ для розвідки локальної ситуації. "Black Hornet" поміщається у долоню і важить разом з батареєю лише трохи більше 16 грамів. Вбудована камера дозволяє оператору отримувати повноцінне відео і фотографії.

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