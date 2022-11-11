Зеленський про удар по Миколаєву: Цинічна відповідь Росії на успіхи ЗСУ на фронті. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Миколаєву цинічною відповіддю Росії на успіхи Збройних сил України на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграм-каналі.

"Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначив Зеленський.



За його словами, "Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені. ФОТОрепортаж