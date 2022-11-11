УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9000 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
5 208 12

Зеленський про удар по Миколаєву: Цинічна відповідь Росії на успіхи ЗСУ на фронті. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетний удар по Миколаєву цинічною відповіддю Росії на успіхи Збройних сил України на фронті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграм-каналі.

"Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначив Зеленський.

За його словами, "Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Миколаїв (1849) обстріл (30481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
По сплячим мирним - це коронка свіномразоти.
показати весь коментар
11.11.2022 09:13 Відповісти
+11
Это не ответ это суть касапской кровожадной гиены.
показати весь коментар
11.11.2022 09:13 Відповісти
+5
Ти ж обіцяв давати відповідь. І шо?
показати весь коментар
11.11.2022 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По сплячим мирним - це коронка свіномразоти.
показати весь коментар
11.11.2022 09:13 Відповісти
Это не ответ это суть касапской кровожадной гиены.
показати весь коментар
11.11.2022 09:13 Відповісти
Ти ж обіцяв давати відповідь. І шо?
показати весь коментар
11.11.2022 09:19 Відповісти
Він коридор пообіцяв, а Україна подумала,що то Америка, бо так довго діжу місили
показати весь коментар
11.11.2022 09:21 Відповісти
рашисткие твари и без наступления ВСУ Николаев обстреливали. И Градами и Смерчами и С-300 и калибрами и прочей кацапской сранью. С феврале, только 45 дней без "подарков" от ***** и его орков
показати весь коментар
11.11.2022 09:23 Відповісти
То ***** по растову, наприклад? Око за око!
показати весь коментар
11.11.2022 09:24 Відповісти
а если янучару зацепит?
показати весь коментар
11.11.2022 09:36 Відповісти
То буде шикарний бонус
показати весь коментар
11.11.2022 09:53 Відповісти
Министерство иностранных дел Японии подтвердило в пятницу, что 20-летний японец погиб в боях за Украину. "Посольство Японии в Украине подтвердило украинским властям, что 9 ноября погиб 20-летний японец, участвовавший в боевых действиях против российских войск в Украине. Это было подтверждено 10 ноября", - сообщила международная пресс-служба министерства.

показати весь коментар
11.11.2022 09:35 Відповісти
Ні-з-ЗЯ! Там в Ялті хатинка!
показати весь коментар
11.11.2022 09:54 Відповісти
рассеянці - це нація кончених дегенератів для яких будь-яка підлість це "ваєнная хітрость"
показати весь коментар
11.11.2022 10:11 Відповісти
удар по Миколаєву - це відповідь сцикливих під..орів. Земля їм скловатою...
показати весь коментар
11.11.2022 10:12 Відповісти
 
 