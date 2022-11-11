Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пари українських вертольотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно фрагменти атаки позиції російських окупантів ракетами типу "повітря-земля" та моменти вибуху випущених боєприпасів.
Почуйте уважнійше -- це "передок" й коли там з"являють повітряні апарати то тільки у дешевих хфільмах "пра героєфф" вибігає миттєво рота маленьких в"єтконгівців без емоцій й гасить по гвинтокрилу . В реаліях ********** бою -- усі спробують стати "непомітними" навіть з повітря -- не кажучи про того , хто с відстані й землі знімає усе це ...
Там в орків на фронті відбувся природній відбір й до сьогодня дожили виключно ті, хто вмів маскуватися , ховатися й в ніякому разі не висуватися . А мобікам не завжди довітряють калаша , що казати про "Іглу" , міномети й снайперскі машинки ...
- у нас під Бородянкою отак утюжили орків,що вони з нор не вилазили....а потім втекли за один день,аж лапті губили...
Гвинтокрил на відміну від арти має більшу мобільність й меньши ризики створювати т.з. friendly fire . Особливо коли позиції ворога в 200-500 метрах від тебе . Й на кожний бетоний бункер не напасешся Хаймерсами ! А ЗСУ не московитська армія й не кидає гарматне м"ясо на кулемети й мини . Усі ті 8 місяців вторгнення у армії нашої є головний крітерій бою -- зберегти живу силу . Тому гвинтокрил замовляють (як є в тому місті) виключно щоб подавити ворожі укріпленні (бетоном) позиції ворога ...
Я так вважаю, що перед тим , щоб "замовити гвинтокрил" розвідка зібрада усі дані місцевости й переконалася , що у тій зоні нема потужних засобів ураження повітряних сил , бо вони саме на переправах зусередженні . Тому тут гвинтокрил , а по переправах б"ють хаймарсами й 777-ками ...
Я в котрий раз півтоюю -- головна стратегія ЗСУ як завжди залишається тою ж самою як й в лютому -- нанести ворогу максимальні втрати й мінімізувати властні втрати . Тому півтоюю -- довіряйте ЗСУ й не требо їм вказувати що робити !