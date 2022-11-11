УКР
Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи пари українських вертольотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно фрагменти атаки позиції російських окупантів ракетами типу "повітря-земля" та моменти вибуху випущених боєприпасів.

+13
Красави! Слава ВСУ! Слава Україні!
11.11.2022 11:44 Відповісти
+12
Зараз з різних країн світу керівництво ЗСУ одне з найбільш грамотних й кваліфікованих -- довіряйте рідній армії , там знають , що робити й як . Де й як застосовувати ту чи іншу тактику й зброю .

Я так вважаю, що перед тим , щоб "замовити гвинтокрил" розвідка зібрада усі дані місцевости й переконалася , що у тій зоні нема потужних засобів ураження повітряних сил , бо вони саме на переправах зусередженні . Тому тут гвинтокрил , а по переправах б"ють хаймарсами й 777-ками ...

Я в котрий раз півтоюю -- головна стратегія ЗСУ як завжди залишається тою ж самою як й в лютому -- нанести ворогу максимальні втрати й мінімізувати властні втрати . Тому півтоюю -- довіряйте ЗСУ й не требо їм вказувати що робити !
11.11.2022 12:13 Відповісти
+6
Орків майже не видно, але красиво, АГОНЬ.
11.11.2022 11:40 Відповісти
А в якому вигляді Ви волієте бачити орків ?! Вам подобається "разчлєньонка" -- "орки фрагментовані на атоми" ?

Почуйте уважнійше -- це "передок" й коли там з"являють повітряні апарати то тільки у дешевих хфільмах "пра героєфф" вибігає миттєво рота маленьких в"єтконгівців без емоцій й гасить по гвинтокрилу . В реаліях ********** бою -- усі спробують стати "непомітними" навіть з повітря -- не кажучи про того , хто с відстані й землі знімає усе це ...

Там в орків на фронті відбувся природній відбір й до сьогодня дожили виключно ті, хто вмів маскуватися , ховатися й в ніякому разі не висуватися . А мобікам не завжди довітряють калаша , що казати про "Іглу" , міномети й снайперскі машинки ...
11.11.2022 13:04 Відповісти
Тобто ми займаємося тою же дичиною, що і кацапи - стрільбою нурами з кобрування десь у бік ворога. Мде..
11.11.2022 11:51 Відповісти
Ми бережемо борти з екіпажами на відміну від лаптів.
11.11.2022 11:59 Відповісти
Молодці, синки! Нехай Вас Бог береже!
11.11.2022 11:54 Відповісти
Є великі сумніви, щодо ефективності такого способу уражень.
11.11.2022 11:55 Відповісти
Та що ви кажете?
- у нас під Бородянкою отак утюжили орків,що вони з нор не вилазили....а потім втекли за один день,аж лапті губили...
11.11.2022 11:57 Відповісти
У вас в Італії є Бородянка та орки?
11.11.2022 12:58 Відповісти
Приїхала в Італію після визволення Бородянки.
11.11.2022 14:09 Відповісти
Негайно у генштаб. Диванний дженераль має сумніви.
11.11.2022 12:19 Відповісти
Повна маячня , бо Ви не володієте даними розвідки на відміну від тих , хто планує подібні операції ...
Гвинтокрил на відміну від арти має більшу мобільність й меньши ризики створювати т.з. friendly fire . Особливо коли позиції ворога в 200-500 метрах від тебе . Й на кожний бетоний бункер не напасешся Хаймерсами ! А ЗСУ не московитська армія й не кидає гарматне м"ясо на кулемети й мини . Усі ті 8 місяців вторгнення у армії нашої є головний крітерій бою -- зберегти живу силу . Тому гвинтокрил замовляють (як є в тому місті) виключно щоб подавити ворожі укріпленні (бетоном) позиції ворога ...
11.11.2022 12:26 Відповісти
От так би по переправі вьє..ти ...там де орки переходять
11.11.2022 11:58 Відповісти
згідний.
11.11.2022 12:18 Відповісти
Якщо порівнювати с висоточними снарядама, то так це мабуть навіть смішно, але якщо брати до уваги скільки на складах того лайна як нурси і що більше ім особливого застосування немає, то саме то, а ще уявіть тих хто там сидить ця штука по площі прилитає, там ви б не такі були "херої", звичайно це біьше психологіна ніж реальна зброя, але це теж як на мене дуже важливо, піхота бачить що наша авіаця існує, ворог сидить обісраний, це теж дуже важливо.
11.11.2022 12:06 Відповісти
Та немає їх багато на складах, бо замість С-8 КБ "Луч" виробляє українську АР-8.
11.11.2022 12:56 Відповісти
Минометы были бы точнее.
11.11.2022 14:34 Відповісти
Великі витрати палива, амортизація МІ-8, нецільове використання транспортиних коптерів, ризик іх втрати, низька точність стрільби. Невже, не краще Градом влупити? Чи взяти ту-ж касету з нурсами, встановити на пікап, і гатити собі на здоров'я майже без ризику?
11.11.2022 16:09 Відповісти
Ви праві про нецільове використання мі8 ************ на день ріждіння єрмачихи, потрібно було градами накрити щуряче кодло, а не мі8 їм давати.
12.11.2022 18:03 Відповісти
 
 