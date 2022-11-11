УКР
1 752 27

Зеленський привітав американців з Днем ветеранів: Ваш приклад надихає українців. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав американських ветеранів зі святом і подякував тим, хто долучився до боротьби з російською агресією, а також всьому народові США за підтримку України.

Про це він зазначив у зверненні, опублікованому на телеграм-каналі глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто не зважаючи на великі перешкоди. Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською агресією", - сказав Президент.

Особливу вдячність він висловив багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за неймовірну підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО пройшов на протезі майже 100 км, щоб зібрати гроші на 6 авто для ЗСУ

"Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська. Перемога буде за нами", - підкреслив Зеленський.

Як відомо, 11 листопада, у річницю завершення Першої світової війни, у США щорічно відзначається одне із національних свят - День ветеранів.

Автор: 

Топ коментарі
+13
Взагалі-то українців надихає УПА, але ж такі слова стали б кілком у совковій горлянці боневтіка.
показати весь коментар
11.11.2022 16:30 Відповісти
+8
курво, шо він верзе?? з ким вони упродовж 250 років воювли проти тиранії ?? це просто ППЦ якийсь, наркоманський спіч людини з кирилічним телетекстом англійської мови!
Альо, Притула, давай збір кидай на нормальний "прикид" цьому клоуну - вже просто сил немє від його "хакі-стайлу" - ти ж, дебіл, до шанованих пртнерів звертєшся х привітнням, так вдягнись, *****, пристойно! Сором нвкруги всього, що пов'язно з ЗЕльцем!
Слава героїчним ЗСУ та привітання ветеранам США!
показати весь коментар
11.11.2022 16:40 Відповісти
+4
Мдя... Сказал четырежды уклонист...
показати весь коментар
11.11.2022 16:31 Відповісти
зелений дурінь забув чи йому не повідомили, що "чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію" Британців!!!
показати весь коментар
11.11.2022 19:33 Відповісти
Який приклад? Я пропустив визвольну війну на території США?
показати весь коментар
11.11.2022 16:30 Відповісти
США весь мир вызволяет всю историю от диктатур и фашизма.
Поддерживает демократию и свободу по всему миру!
Именно за это сейчас воюет украинский солдат.
Именно за это страдает наша Украина.
За свободну, за демократию, за независимость.
За то что бы быть самими собой.
И не боятся грязные фашистские режимы, режим террориста что посягнул на нашу землю.
Это гвоздь в гроб ***** и всей его ******** страны.
показати весь коментар
11.11.2022 16:59 Відповісти
Ну це трохи різні речі.
показати весь коментар
11.11.2022 17:01 Відповісти
ты хочешь подискутировать со свинорылом стёбщиком...?
показати весь коментар
11.11.2022 17:41 Відповісти
А ещё членограй,в очко заглядай,асфальт укладай, шашлыки жарь,чонгар раминировай,наркоту употребляй!
показати весь коментар
11.11.2022 16:40 Відповісти
Точно, саме він писав текст президентського спічу. 🤣
показати весь коментар
11.11.2022 17:17 Відповісти
притула такий самий покидьок як і його босс
показати весь коментар
11.11.2022 19:34 Відповісти
Перемагають одні,а перемогою користуються зовсім інші..
Ліна Костенко 👌
показати весь коментар
11.11.2022 16:48 Відповісти
І куди воно його надихає? Якщо друга світова, перша теж, підтримую. А війни на сході, ні. Наше ЗСУ їх не надихає? Як скаже, то пердне
показати весь коментар
11.11.2022 16:56 Відповісти
США всю историю борется с диктатурами и всякими режимами.
Которые они успешно сносят и будут сносить.
После Рашки снос Ирана и КНДР.
И Украина тоже должна принять в этом участие.
Как верный друг и союзник американского народа и всего Запада.
показати весь коментар
11.11.2022 16:57 Відповісти
Згодна. Де зброя, щоб долучитись до смерті страшної диктатури?
показати весь коментар
11.11.2022 17:01 Відповісти
Украина дают оружие каждый день и оно идет ешелоннами.
Более того сейчас уже разрабатывают План Маршалла и идет разработка юридеской базы под конфискацию активов фашистов в Европе (около 300 млрд)
Сейчас Украина финансируют дефицит бюджета в условиях войны.
В Украину идут миллиарды.
В Украину идут миллионы снарядов.
В Украину идет Европа. Мы идем в Европу.
Мы вместе плечом-к-плечу уничтожим российского фашиста и освободим всю свою землю от врага.
Украина это непобедимая страна, непобедимого украинского народа который навсегда поставит точку в вопросе россии и *****.
показати весь коментар
11.11.2022 17:04 Відповісти
Дякую за докладне повідомлення. Надихає. З середини Вам є що сказати, на відміну від нас.
показати весь коментар
11.11.2022 17:12 Відповісти
Та легко
показати весь коментар
11.11.2022 17:18 Відповісти
Президент прав.
Пример американцев которые всю свою историю борятся с тиранией, диктатурой и фашизмом сейчас вдохновляет нашу армию и народ.
Мы тоже сейчас боремся против фашистов и захватчиков.
Боже храни Америку! Боже храни Украину!
Мы навеки вечные единый народ с США.
Братский народ США.
Европейская страна.
Новый полюс и флаг НАТО и ЕС.
Друг США и Великобритании.
На века!
Прощайте немытая русня! Это остаточне прощавай!
показати весь коментар
11.11.2022 16:56 Відповісти
от тебя свиноцавакой несёт, несмотря на твои пафосные лозунги...!
показати весь коментар
11.11.2022 17:28 Відповісти
Как ты это определяешь и что в твоем понимании свинособака?
показати весь коментар
11.11.2022 17:30 Відповісти
пойми свинорус - твой стёб конечно интересен...\но не свинособака - а свиноцабака, не обижаю собачек...\
и ты думаешь свинорыл что с новым ником ты здесь кароль...?
показати весь коментар
11.11.2022 17:39 Відповісти
Шановне панство, вас не тягне на блювання від привітання з Днем Ветеранів цього мерзотного поца якій 4 рази уклонився від призове до лав ЗСУ, припиним фінансування ЗСУ, ракетні програми, відвів війська на Донбассі з вигідних позіцій, разформував танкову бригаду яка повинна була захищати Київ з боку Белорусії, мающего у свойому оточенні агентів Паращі та ворів та нагородившиго моральних покудьків кощового з пікаловим орденамі?
показати весь коментар
11.11.2022 17:08 Відповісти
Та да. Він би і зброю не побачив би, танцював би в ансамблях. Все одно зассяв
показати весь коментар
11.11.2022 17:14 Відповісти
Ця тяга ще з президентської кампанії 19-го року не вщухає.
показати весь коментар
11.11.2022 19:33 Відповісти
 
 