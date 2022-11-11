Зеленський привітав американців з Днем ветеранів: Ваш приклад надихає українців. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав американських ветеранів зі святом і подякував тим, хто долучився до боротьби з російською агресією, а також всьому народові США за підтримку України.

Про це він зазначив у зверненні, опублікованому на телеграм-каналі глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто не зважаючи на великі перешкоди. Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською агресією", - сказав Президент.

Особливу вдячність він висловив багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за неймовірну підтримку України.

"Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська. Перемога буде за нами", - підкреслив Зеленський.

Як відомо, 11 листопада, у річницю завершення Першої світової війни, у США щорічно відзначається одне із національних свят - День ветеранів.