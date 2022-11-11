Зеленський привітав американців з Днем ветеранів: Ваш приклад надихає українців. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський привітав американських ветеранів зі святом і подякував тим, хто долучився до боротьби з російською агресією, а також всьому народові США за підтримку України.
Про це він зазначив у зверненні, опублікованому на телеграм-каналі глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Протягом майже 250 років чоловіки та жінки зі Збройних сил Сполучених Штатів перемагали тиранію, часто не зважаючи на великі перешкоди. Ваш приклад сьогодні надихає українців боротися з російською агресією", - сказав Президент.
Особливу вдячність він висловив багатьом американським ветеранам, які зголосилися боротися разом з Україною, та американському народу за неймовірну підтримку України.
"Із вашою допомогою ми приголомшили світ і відкидаємо російські війська. Перемога буде за нами", - підкреслив Зеленський.
Як відомо, 11 листопада, у річницю завершення Першої світової війни, у США щорічно відзначається одне із національних свят - День ветеранів.
Поддерживает демократию и свободу по всему миру!
Именно за это сейчас воюет украинский солдат.
Именно за это страдает наша Украина.
За свободну, за демократию, за независимость.
За то что бы быть самими собой.
И не боятся грязные фашистские режимы, режим террориста что посягнул на нашу землю.
Это гвоздь в гроб ***** и всей его ******** страны.
Альо, Притула, давай збір кидай на нормальний "прикид" цьому клоуну - вже просто сил немє від його "хакі-стайлу" - ти ж, дебіл, до шанованих пртнерів звертєшся х привітнням, так вдягнись, *****, пристойно! Сором нвкруги всього, що пов'язно з ЗЕльцем!
Слава героїчним ЗСУ та привітання ветеранам США!
Ліна Костенко 👌
Которые они успешно сносят и будут сносить.
После Рашки снос Ирана и КНДР.
И Украина тоже должна принять в этом участие.
Как верный друг и союзник американского народа и всего Запада.
Более того сейчас уже разрабатывают План Маршалла и идет разработка юридеской базы под конфискацию активов фашистов в Европе (около 300 млрд)
Сейчас Украина финансируют дефицит бюджета в условиях войны.
В Украину идут миллиарды.
В Украину идут миллионы снарядов.
В Украину идет Европа. Мы идем в Европу.
Мы вместе плечом-к-плечу уничтожим российского фашиста и освободим всю свою землю от врага.
Украина это непобедимая страна, непобедимого украинского народа который навсегда поставит точку в вопросе россии и *****.
Пример американцев которые всю свою историю борятся с тиранией, диктатурой и фашизмом сейчас вдохновляет нашу армию и народ.
Мы тоже сейчас боремся против фашистов и захватчиков.
Боже храни Америку! Боже храни Украину!
Мы навеки вечные единый народ с США.
Братский народ США.
Европейская страна.
Новый полюс и флаг НАТО и ЕС.
Друг США и Великобритании.
На века!
Прощайте немытая русня! Это остаточне прощавай!
и ты думаешь свинорыл что с новым ником ты здесь кароль...?