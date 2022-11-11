День визволення Херсону: найбільша стратегічна поразка Росії | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
11 листопада українські захисники визволили Херсон від російських загарбників. Місто було єдиним обласним центром, який змогли окупувати російські військові під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого.
Про наслідки найбільшої стратегічно поразки РФ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість у прямому ефірі на каналі "Бутусов плюс".
Початок о 19:00.
Топ-10 составляют:
1. США.
2. Китай.
3. ТРО. Киевская область.
4. Харьковские.
5. Николаев.
6. Черниговские.
7. Сумы.
8. Киев.
8. Германия.
9. Вооруженное формирование фермерского хозяйства Свирида Опанасенко
10. Цыгане с трактором
Україна там зараз на 4 місці
Рашка полетіла на 12... Після Кримського мосту та Херсона в кінці року буде на 22 місці мабуть...
Але цього треба ще почекати…
Підірвати міст... Хммм... А так можна було?
Киев стоит на пороге одной из самых значимых побед войны. Ликующие жители размахивали украинскими флагами после отступления русских.
Отступление - еще одна неудача для президента Владимира Путина, который всего месяц назад объявил Херсон навсегда частью России.
Частка 2.
Хочу передати вітання підарні з Херсону!
ви можете скільки завгодно видаляти свої соціальні мережі, видаляти окремі фоточки, намагатись перевзутись, але інтернет пам'ятає все і скріни не горять.
Ми йдемо за вами і по ваші продажні душі!!!
спецназ СБУ заканчивает текущий год с положительным САЛЬДО...