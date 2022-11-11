УКР
День визволення Херсону: найбільша стратегічна поразка Росії | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

11 листопада українські захисники визволили Херсон від російських загарбників. Місто було єдиним обласним центром, який змогли окупувати російські військові під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого.

Про наслідки найбільшої стратегічно поразки РФ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість у прямому ефірі на каналі "Бутусов плюс".

Початок о 19:00. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія здає Херсон? Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3642)
+23
ССО, разведка, прочие спецы перевооружаются на НАТОвское оружие первыми.
11.11.2022 19:13 Відповісти
+22
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

Частка 2.

Хочу передати вітання підарні з Херсону!
ви можете скільки завгодно видаляти свої соціальні мережі, видаляти окремі фоточки, намагатись перевзутись, але інтернет пам'ятає все і скріни не горять.

Ми йдемо за вами і по ваші продажні душі!!!

https://twitter.com/i/status/1591106005764640769

Репост будь ласка!
11.11.2022 19:17 Відповісти
+21

2022год. Свежий рейтинг.
Топ-10 составляют:
1. США.
2. Китай.
3. ТРО. Киевская область.
4. Харьковские.
5. Николаев.
6. Черниговские.
7. Сумы.
8. Киев.
8. Германия.
9. Вооруженное формирование фермерского хозяйства Свирида Опанасенко
10. Цыгане с трактором
11.11.2022 19:44 Відповісти
зверніть увагу на зброю визволителів, немає калашей
11.11.2022 19:00 Відповісти
11.11.2022 19:40 Відповісти
Ніт, з Воронєжем може не проканати. А от іваново або пєнзу хай би перейменували - нахій вони нікому не треба. Навіть самим кацапам.
12.11.2022 04:55 Відповісти
На запрос - "Территория россии", Гугл выдает уточняющий ответ - "Укажите на какую дату".
11.11.2022 19:04 Відповісти
На 1.01.23 не пробовал?
11.11.2022 19:06 Відповісти
Америка не допустит
11.11.2022 19:09 Відповісти
Зависит от способа! И аппетита Китая.
11.11.2022 19:15 Відповісти
Рейтинг военной мощи стран мира на 2020 год:
№ Страна Индекс
1США 0.0453
2Россия 0.0501
3Китай 0.0511
4Индия 0.0979
5Япония 0.1195
6Южная Корея 0.1261
7Франция 0.1283
8Великобритания 0.1382
9Пакистан 0.1572
10Бразилия 0.1695
11Италия 0.1801
12Египет 0.1869
13Турция 0.1961
4Иран 0.2104
15Индонезия 0.2251
16Германия 0.2322
17Австралия 0.2377
18Израиль 0.2621
19Испания0.2901
20Саудовская Аравия 0.2966
21Тайвань 0.3215
22Украина 0.3266
23Канада 0.3601
24Польша 0.4179
25Швеция 0.4231
11.11.2022 19:18 Відповісти

Насправді є цей оновлений рейтинг на початок жовтня десь.
Україна там зараз на 4 місці
Рашка полетіла на 12... Після Кримського мосту та Херсона в кінці року буде на 22 місці мабуть...
11.11.2022 20:12 Відповісти
От Свирида Опанасенко ви трошки занизили, я б його вище поставив
11.11.2022 20:29 Відповісти
та й цигани не довольні )))))
11.11.2022 20:34 Відповісти
Найбільша поразка буде, коли в Керчі будуть унітази знімати і драпати з ними через залишки кримського мосту (який потім самі ж і підірвуть)!
Але цього треба ще почекати…
показати весь коментар
11.11.2022 19:04 Відповісти
Блин, да в Ялте есть "орлиные гнезда" 1903-его года, в общих туалетах, древних построек , на стороне центрального рынка.
11.11.2022 19:23 Відповісти
Величайшее стратегическое поражение РФ произошло в марте под Киевом и Черниговом, где были уничтожены многие тысячи орков из лучших отборных частей типа ВДВ и бригада спецназа РФ, а не под Херсоном, который взяли вообще без боя.
12.11.2022 09:58 Відповісти
andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1591010783273824257 6h

Підірвати міст... Хммм... А так можна було?
11.11.2022 19:06 Відповісти
Це за останній час найбільша поразка, а скільки їх чекає на кацапів попереду.

11.11.2022 19:08 Відповісти
otkelevo vermaxtovskie kaski u laptearmeicev?
12.11.2022 02:01 Відповісти
12.11.2022 02:52 Відповісти
Скоріш ТАКТИЧНА,бо стратегія - це на роки і десятилітя,і стратегічною поразкою було захопленя Криму.
11.11.2022 19:13 Відповісти
Украинские войска вошли в ключевой город Херсон
https://www.nytimes.com/
Киев стоит на пороге одной из самых значимых побед войны. Ликующие жители размахивали украинскими флагами после отступления русских.
Отступление - еще одна неудача для президента Владимира Путина, который всего месяц назад объявил Херсон навсегда частью России.
11.11.2022 19:17 Відповісти
подборка из задворка))))







11.11.2022 19:23 Відповісти
11.11.2022 19:27 Відповісти
пани Ирина, респект за шикарный сарказм в картинках по теме "Кто следующий ?" Орковские фрики-коллаборанты проваливаются в преисподнюю один за другим:

спецназ СБУ заканчивает текущий год с положительным САЛЬДО...
12.11.2022 10:05 Відповісти
11.11.2022 19:57 Відповісти
11.11.2022 20:06 Відповісти
Відтепер назва м. Херсон повинна па російську перекладатися як г. Хервам ))
11.11.2022 22:35 Відповісти
Украина отвоевала Херсон - это хорошо
12.11.2022 03:05 Відповісти
МОСКВА ТА ПІТЕР НАЙБІЛЬША СТРАТЕГІЧНА ПОРАЗКА !)
12.11.2022 05:25 Відповісти
Арестович сказал, что из 20 тыс. 18 ушло. Это плохо.
12.11.2022 10:25 Відповісти
это ужасно
12.11.2022 14:51 Відповісти
 
 