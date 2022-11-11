День визволення Херсону: найбільша стратегічна поразка Росії | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

11 листопада українські захисники визволили Херсон від російських загарбників. Місто було єдиним обласним центром, який змогли окупувати російські військові під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого.

Про наслідки найбільшої стратегічно поразки РФ головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповість у прямому ефірі на каналі "Бутусов плюс".

Початок о 19:00.

