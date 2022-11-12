Момент підриву мосту на Каховській ГЕС. ВIДЕО

Російські загарбники підірвали кілька прольотів мосту, який веде до греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Міст був останнім сухопутним шляхом, який сполучав береги Дніпра в цьому районі.

