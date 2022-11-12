Момент підриву мосту на Каховській ГЕС. ВIДЕО
Російські загарбники підірвали кілька прольотів мосту, який веде до греблі Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Міст був останнім сухопутним шляхом, який сполучав береги Дніпра в цьому районі.
Joshua Merlin
Serge Slavinsky
Киянин
А Б...х нашептав усі догмати і секрети тільки Моісею і тепер про це усі знають.
А !!! Ще ж священники у церквах з Богом розмовляють і вам розказують.
То продовжуйте в усе це вірити далі !!
Крім того, пропоную пану на хвилину зупинитися і згадати, що китайців 1,5 млрд, індійців - 1,3 млрд. І це з 8 млрд усих людей на землі. І якої вони віри і що б се значило.
Це якщо пан не думає, що Землі пласка і стоїть на китах.
2. Про Леніна, Сталіна і Мао ... Називається "сама придумала, сама образилась ...", придумуйте далі і тіштеся з того.
"Виступає Небензя на Раді Безпеки в ООН:
- Продолжается противозаконная деятельность тайных биолабораторий ЦРУ на территории Украины, направленная на подрыв безопасности Российской Федерации!!! Нами получены неопровержимые доказательства выведения в биолабораториях гибридов кротов с бобрами и американскими броненосцами! Их планируют забросить на территорию Москвы, Святого Петрограда и других крупных городов, с целью прорытия подземных тунелей и затопления систем метрополитенов для провоцирования масштабных разрушений и экологических бедствий!"
Чекав тільки чергової статті про "бойових комарів" щоб ОЦЕ "вкинуть"!
https://www.litlib.net/author/143 Дин Кунц ,,,, почитай тебе понравиться
Скованный ночью
Чек після отримання.
Но самое печальное, что никто не понесет за это отвественности.