УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9049 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 239 70

Момент підриву мосту на Каховській ГЕС. ВIДЕО

Російські загарбники підірвали кілька прольотів мосту, який веде до греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Міст був останнім сухопутним шляхом, який сполучав береги Дніпра в цьому районі.

Також читайте: Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГЕС (214) Нова Каховка (181) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
действительно, расия - это смерть и разрушения, постоянная брехня, паскудство, предательство, постоянная вонь... вот дал же Бог такую грёбаную недострану...
показати весь коментар
12.11.2022 10:46 Відповісти
+24
Тут важен момент. Мы пытались подорвать до наступления, они после. Странно, что это нужно объяснять....
показати весь коментар
12.11.2022 10:48 Відповісти
+24
На це питання давно ж відповіді: бо оманьські договорнячки про щдачу країни вовочки боневтіка
показати весь коментар
12.11.2022 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми ж наче теж його намагались підірвати?
показати весь коментар
12.11.2022 10:45 Відповісти
Тут важен момент. Мы пытались подорвать до наступления, они после. Странно, что это нужно объяснять....
показати весь коментар
12.11.2022 10:48 Відповісти
Молодці! Відеофіксація власного злочину - гарний доказ для позову до міжнародного суду Буде чим аргументувать репарації
показати весь коментар
12.11.2022 10:59 Відповісти
Тварина ти, славінський, - наші стріляли по дорожному покриттю, як і на Антонівському мосту, а не підривали його.
показати весь коментар
12.11.2022 11:19 Відповісти
Ти людині "нахамив" і не помітив, як сам себе дурнем виставив! Чоловік написав про спробу ЗСУ підірвать міст у лютому 2022 року - щоб не допустить кацапів на Правобережжя А також про спроби перервать забезпечення правобережного угрупування окупантів після стабілізації там лінії фронту і початку наступу ЗСУ
показати весь коментар
12.11.2022 11:40 Відповісти
На початку війни наші теж підривали мости при відступі , і саме підрив мостів через Ірпінь врятував Киів від рашистської окупації.
показати весь коментар
12.11.2022 14:09 Відповісти
Мости підривають при відступі ,бо при наступі він повинен бути цілим ( по чому ж тоді наступати ) Наші в лютому не підірвали Антонівський і Каховський міст і в результаті рашисти окупували лівобережну Херсонщину.
показати весь коментар
12.11.2022 14:14 Відповісти
А чому наші не підірвали? До вас так і не дійшло? Якщо ні, то пояснювати нема сенсу...
показати весь коментар
12.11.2022 20:51 Відповісти
До мене вже давно дійшло .тому що у нас повно зрадників ,тому і не підірвали.
показати весь коментар
13.11.2022 09:56 Відповісти
действительно, расия - это смерть и разрушения, постоянная брехня, паскудство, предательство, постоянная вонь... вот дал же Бог такую грёбаную недострану...
показати весь коментар
12.11.2022 10:46 Відповісти
шось я сумніваюсь, в Бозі
показати весь коментар
12.11.2022 10:48 Відповісти
Неймовірно сміливий та цікавий допис. Продовжуйте тримати нас в курсі.
показати весь коментар
12.11.2022 10:59 Відповісти
Продовжуємо. Це називається атеізм. На крайній випадок - агностицизм.
показати весь коментар
12.11.2022 11:09 Відповісти
нелюди
показати весь коментар
12.11.2022 11:16 Відповісти
Коли гузно задимиться, атеісти, як миленькі, звернуться до Бога.
показати весь коментар
12.11.2022 11:32 Відповісти
Бажаю Вам поспілкуватися з Богом особисто, а не через вашого священника.
показати весь коментар
12.11.2022 12:03 Відповісти
Так ми не проти: все життя живемо так, щоб не соромно перед Ним було. Ви, до речі, також зустрінетесь ненадовго, певним чином
показати весь коментар
16.11.2022 10:46 Відповісти
Звичайно. Але я писав не про це. А Вас винесло до сумної теми.
показати весь коментар
16.11.2022 14:31 Відповісти
Тема сумна, бо ви не готуєтесь, пане...
показати весь коментар
16.11.2022 15:10 Відповісти
Тобто, звідтиля ніхто не повертався, але усі знають, що там добре і воно є ??

А Б...х нашептав усі догмати і секрети тільки Моісею і тепер про це усі знають.

А !!! Ще ж священники у церквах з Богом розмовляють і вам розказують.

То продовжуйте в усе це вірити далі !!
показати весь коментар
16.11.2022 19:25 Відповісти
Доказів, та більш ніж надійних свідоцтв достатньо, пане, і зовсім не від якихось священників. Просто ви їх відкидаєте через своє зло та зіпсованість. Ісус ще 2000+ років назад про це казав. Так що, йти шляхом кінець якого давно визначений - ваш вибір.
показати весь коментар
18.11.2022 12:28 Відповісти
Докази тільки у головах "віруючих". Наукових доказів немає. Якби людство жило тільки за догматами релігій, ми б до цих пір жили б у печерах.
показати весь коментар
18.11.2022 14:50 Відповісти
Як це називається та до чого призводить чудово бачимо на прикладі рашки та сересеру, довго прикладів шукати не треба. Так що, поздоровляю, ви в одній компанії із людожерами
показати весь коментар
16.11.2022 10:52 Відповісти
Пан може себе обманювати, або помилятися, звичайно. Але приклад з висловлюванням Папи римського є яскравим і переконливим проявом всесвітньої кризи релігійних вірувань.
показати весь коментар
16.11.2022 14:34 Відповісти
Це ж ви назвали себе атеїстом та агностиком. А сересер та рашка вкупі із китаєм, це, як всім відомо, країни повністю пабєдівшего воінствєнного атеїзму. Суто людожерські режими. Так от я і кажу, що компанію ви собі вибрали що треба. А Папа... Ну так він просто одну з конфесій представляє.
показати весь коментар
16.11.2022 15:07 Відповісти
А Папа... Ну так він просто одну з конфесій представляє - та да !!! А патриарх Кирило іншу !!!
показати весь коментар
16.11.2022 19:21 Відповісти
Отожбо. Вони навіть близько всіх не репрезентують. А вам як живеться у компанії Леніна, Сталіна, Кіма та Мао🙂
показати весь коментар
18.11.2022 12:16 Відповісти
1. Угу, тобто без варіантів - Папа католиків не репрезентує, Кирило православних не репрезентує ... То що вони роблять на своїх посадах по 15-20 років незрозуміло. А ! Хрєнь усіляку несуть !!

Крім того, пропоную пану на хвилину зупинитися і згадати, що китайців 1,5 млрд, індійців - 1,3 млрд. І це з 8 млрд усих людей на землі. І якої вони віри і що б се значило.
Це якщо пан не думає, що Землі пласка і стоїть на китах.

2. Про Леніна, Сталіна і Мао ... Називається "сама придумала, сама образилась ...", придумуйте далі і тіштеся з того.
показати весь коментар
18.11.2022 14:57 Відповісти
цього слідувало очікувати.правильніше сказати-в Генштабі це знали.
показати весь коментар
12.11.2022 10:47 Відповісти
Исключили из Педирации путем подрыва Физику Долбаебы не учат , действие , равно противодействию . Второй закон Ньютона . Ломоносов с Циолковским , об этом не рассказывают
показати весь коментар
12.11.2022 10:51 Відповісти
третий закон ньютона.
показати весь коментар
12.11.2022 10:58 Відповісти
другий закон Ньютона F= m*a, третій закон Ньютона F=-F...
показати весь коментар
12.11.2022 15:38 Відповісти
Просте питання, чому ми його не підірвали, коли йшов наступ кацапів? Хто за це має нести відповідальність?
показати весь коментар
12.11.2022 10:52 Відповісти
порохоботи?
показати весь коментар
12.11.2022 10:56 Відповісти
Якби своєчасно підірвали міст(всеодно його робити нам), то набагато менше було б втрат не тільки серез військових, а серез мирного населення і головне - економіки. Виходить ті, що задають правильні запитання порохоботи?
показати весь коментар
12.11.2022 11:36 Відповісти
Сарказм Анатолію... І це, захисна реакція мого організму на елементарне передбачення до чого призведе обрання препіЗедентом, залежного як фізично так і розумово, дебіла... До речі, ті, що нас так "охретили", поголовно не знають значення слова бот.
показати весь коментар
12.11.2022 20:29 Відповісти
На це питання давно ж відповіді: бо оманьські договорнячки про щдачу країни вовочки боневтіка
показати весь коментар
12.11.2022 10:57 Відповісти
То, ще була не здача - зараз починається справжня здача України слугами оркам.
показати весь коментар
13.11.2022 14:03 Відповісти
винен Порошенко.- "зелені" найближчими часами будуть на Петра катати балон за те, що був замінований Чонгар
показати весь коментар
12.11.2022 13:11 Відповісти
Ну это вы того , зря . Кто то же корм в аквариум постоянно кидает
показати весь коментар
12.11.2022 10:54 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 11:05 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 10:55 Відповісти
Кілька днів тому написав:
"Виступає Небензя на Раді Безпеки в ООН:
- Продолжается противозаконная деятельность тайных биолабораторий ЦРУ на территории Украины, направленная на подрыв безопасности Российской Федерации!!! Нами получены неопровержимые доказательства выведения в биолабораториях гибридов кротов с бобрами и американскими броненосцами! Их планируют забросить на территорию Москвы, Святого Петрограда и других крупных городов, с целью прорытия подземных тунелей и затопления систем метрополитенов для провоцирования масштабных разрушений и экологических бедствий!"
Чекав тільки чергової статті про "бойових комарів" щоб ОЦЕ "вкинуть"!
показати весь коментар
12.11.2022 11:30 Відповісти
Скованный ночью

https://www.litlib.net/author/143 Дин Кунц ,,,, почитай тебе понравиться



Скованный ночью
показати весь коментар
12.11.2022 12:44 Відповісти
Знаєш - не терплю "ужастіків" і "детективів" Особливо ********!
показати весь коментар
12.11.2022 12:48 Відповісти
Скованный ночью Дин Кунц Крис Сноу, отчаянный поклонник серфинга и любитель острых ощущений, не без основания считает, что его родной городок Мунлайт-Бей - самое опасное место на планете. Искать приключений тут стал бы только сумасшедший. Стоит подождать минут пять, и приключениянайдут вас сами. Рискованная эпопея, едва не стоившая Крису жизни, началась апрельской ночью, когда одновременно были похищены четверо детей. Следы преступления ведут на военно-морскую базу Форт-Уиверн, где велись запрещенные генетические исследования, признанные смертельно опасными для человечества. С первых шагов Криса по лабиринту бункеров и лабораторий дело принимает невероятный и непредсказуемый оборот.
показати весь коментар
12.11.2022 13:10 Відповісти
https://www.litlib.net/bk/25296/read
показати весь коментар
12.11.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 11:31 Відповісти
Нічого все в чеку буде козломордим ..За кожну цеглину в 5 кратному розмірі заплатять
показати весь коментар
12.11.2022 10:57 Відповісти
Сорі ... Рахунок, а не чек.
Чек після отримання.
показати весь коментар
12.11.2022 11:12 Відповісти
Вы непосредственно , несете ответственность Вас такой ответ устраивает , надо жить настоящим и будущим , и не делать ошибок прошлого . Все мы виноваты А надо было брать пример с Черновил , а все считали ее сумасшедшей
показати весь коментар
12.11.2022 10:57 Відповісти
навіть вілкул визнав її правоту
показати весь коментар
12.11.2022 11:04 Відповісти
Хоспаді ... Вілкул ...
показати весь коментар
12.11.2022 11:13 Відповісти
тут я
показати весь коментар
12.11.2022 13:08 Відповісти
ага все, не все.
показати весь коментар
12.11.2022 11:18 Відповісти
Не маю згоди з паном. Згоден з тим, щоб не повторювати помилок минулого. Але нарід повторить помилку. Я криком кричав, що "слуги" шахраї, що вони реальні вороги, вся їх ОП складається тільки з бувших ригів, антимайданівців... А тім, що я доказував всеодно доводили мене до інкфарту і зробили свій вибір, деякі і до цього часу еажуть, що зробили правильно "подивимося"... Що вони і куди подивляться?То в чому моя вина? Хіба нарід не бачив, що витбирав?
показати весь коментар
12.11.2022 13:29 Відповісти
ЗСУ треба відповісти на ці підриви, для цього зайвехромосоми побудували керченський міст!!!
показати весь коментар
12.11.2022 11:02 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 11:10 Відповісти
Дурна кацапня ,руйнуючи інфраструктуру України , забуває про те що після війни , відбудовувати її буде теж вона , - зі свого карману . . Ох , дебіли ви дебіли .. !
показати весь коментар
12.11.2022 11:20 Відповісти
Ні, відбудуємо самі, нам рукожопих не тра. Проте так, за кошти москалів.
показати весь коментар
12.11.2022 11:41 Відповісти
А прорабами поставимо над ними німців.
показати весь коментар
12.11.2022 11:34 Відповісти
Краще маленького в'єтнамця, розміром з *****... =)
показати весь коментар
12.11.2022 14:19 Відповісти
Будуть вони, бл*дь, знов у норах та дуплах жити...
показати весь коментар
12.11.2022 11:38 Відповісти
Если бы мосты подорвали на правобережье херсонщины через днепр, то мы бы не потеряли тысячи солдат при освобождении.
Но самое печальное, что никто не понесет за это отвественности.
показати весь коментар
12.11.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 13:48 Відповісти
 
 