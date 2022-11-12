РУС
24 239 70

Момент подрыва моста на Каховской ГЭС. ВИДЕО

Российские захватчики подорвали несколько пролетов моста, ведущего к плотине Каховской ГЭС.

Мост был последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.

+36
действительно, расия - это смерть и разрушения, постоянная брехня, паскудство, предательство, постоянная вонь... вот дал же Бог такую грёбаную недострану...
12.11.2022 10:46 Ответить
+24
Тут важен момент. Мы пытались подорвать до наступления, они после. Странно, что это нужно объяснять....
12.11.2022 10:48 Ответить
+24
На це питання давно ж відповіді: бо оманьські договорнячки про щдачу країни вовочки боневтіка
12.11.2022 10:57 Ответить
ми ж наче теж його намагались підірвати?
12.11.2022 10:45 Ответить
Тут важен момент. Мы пытались подорвать до наступления, они после. Странно, что это нужно объяснять....
12.11.2022 10:48 Ответить
Молодці! Відеофіксація власного злочину - гарний доказ для позову до міжнародного суду Буде чим аргументувать репарації
12.11.2022 10:59 Ответить
Тварина ти, славінський, - наші стріляли по дорожному покриттю, як і на Антонівському мосту, а не підривали його.
12.11.2022 11:19 Ответить
Ти людині "нахамив" і не помітив, як сам себе дурнем виставив! Чоловік написав про спробу ЗСУ підірвать міст у лютому 2022 року - щоб не допустить кацапів на Правобережжя А також про спроби перервать забезпечення правобережного угрупування окупантів після стабілізації там лінії фронту і початку наступу ЗСУ
12.11.2022 11:40 Ответить
На початку війни наші теж підривали мости при відступі , і саме підрив мостів через Ірпінь врятував Киів від рашистської окупації.
12.11.2022 14:09 Ответить
Мости підривають при відступі ,бо при наступі він повинен бути цілим ( по чому ж тоді наступати ) Наші в лютому не підірвали Антонівський і Каховський міст і в результаті рашисти окупували лівобережну Херсонщину.
12.11.2022 14:14 Ответить
А чому наші не підірвали? До вас так і не дійшло? Якщо ні, то пояснювати нема сенсу...
12.11.2022 20:51 Ответить
До мене вже давно дійшло .тому що у нас повно зрадників ,тому і не підірвали.
13.11.2022 09:56 Ответить
действительно, расия - это смерть и разрушения, постоянная брехня, паскудство, предательство, постоянная вонь... вот дал же Бог такую грёбаную недострану...
12.11.2022 10:46 Ответить
шось я сумніваюсь, в Бозі
12.11.2022 10:48 Ответить
Неймовірно сміливий та цікавий допис. Продовжуйте тримати нас в курсі.
12.11.2022 10:59 Ответить
Продовжуємо. Це називається атеізм. На крайній випадок - агностицизм.
12.11.2022 11:09 Ответить
нелюди
12.11.2022 11:16 Ответить
Коли гузно задимиться, атеісти, як миленькі, звернуться до Бога.
12.11.2022 11:32 Ответить
Бажаю Вам поспілкуватися з Богом особисто, а не через вашого священника.
12.11.2022 12:03 Ответить
Так ми не проти: все життя живемо так, щоб не соромно перед Ним було. Ви, до речі, також зустрінетесь ненадовго, певним чином
16.11.2022 10:46 Ответить
Звичайно. Але я писав не про це. А Вас винесло до сумної теми.
16.11.2022 14:31 Ответить
Тема сумна, бо ви не готуєтесь, пане...
16.11.2022 15:10 Ответить
Тобто, звідтиля ніхто не повертався, але усі знають, що там добре і воно є ??

А Б...х нашептав усі догмати і секрети тільки Моісею і тепер про це усі знають.

А !!! Ще ж священники у церквах з Богом розмовляють і вам розказують.

То продовжуйте в усе це вірити далі !!
16.11.2022 19:25 Ответить
Доказів, та більш ніж надійних свідоцтв достатньо, пане, і зовсім не від якихось священників. Просто ви їх відкидаєте через своє зло та зіпсованість. Ісус ще 2000+ років назад про це казав. Так що, йти шляхом кінець якого давно визначений - ваш вибір.
18.11.2022 12:28 Ответить
Докази тільки у головах "віруючих". Наукових доказів немає. Якби людство жило тільки за догматами релігій, ми б до цих пір жили б у печерах.
18.11.2022 14:50 Ответить
Як це називається та до чого призводить чудово бачимо на прикладі рашки та сересеру, довго прикладів шукати не треба. Так що, поздоровляю, ви в одній компанії із людожерами
16.11.2022 10:52 Ответить
Пан може себе обманювати, або помилятися, звичайно. Але приклад з висловлюванням Папи римського є яскравим і переконливим проявом всесвітньої кризи релігійних вірувань.
16.11.2022 14:34 Ответить
Це ж ви назвали себе атеїстом та агностиком. А сересер та рашка вкупі із китаєм, це, як всім відомо, країни повністю пабєдівшего воінствєнного атеїзму. Суто людожерські режими. Так от я і кажу, що компанію ви собі вибрали що треба. А Папа... Ну так він просто одну з конфесій представляє.
16.11.2022 15:07 Ответить
А Папа... Ну так він просто одну з конфесій представляє - та да !!! А патриарх Кирило іншу !!!
16.11.2022 19:21 Ответить
Отожбо. Вони навіть близько всіх не репрезентують. А вам як живеться у компанії Леніна, Сталіна, Кіма та Мао🙂
18.11.2022 12:16 Ответить
1. Угу, тобто без варіантів - Папа католиків не репрезентує, Кирило православних не репрезентує ... То що вони роблять на своїх посадах по 15-20 років незрозуміло. А ! Хрєнь усіляку несуть !!

Крім того, пропоную пану на хвилину зупинитися і згадати, що китайців 1,5 млрд, індійців - 1,3 млрд. І це з 8 млрд усих людей на землі. І якої вони віри і що б се значило.
Це якщо пан не думає, що Землі пласка і стоїть на китах.

2. Про Леніна, Сталіна і Мао ... Називається "сама придумала, сама образилась ...", придумуйте далі і тіштеся з того.
18.11.2022 14:57 Ответить
цього слідувало очікувати.правильніше сказати-в Генштабі це знали.
12.11.2022 10:47 Ответить
Исключили из Педирации путем подрыва Физику Долбаебы не учат , действие , равно противодействию . Второй закон Ньютона . Ломоносов с Циолковским , об этом не рассказывают
12.11.2022 10:51 Ответить
третий закон ньютона.
12.11.2022 10:58 Ответить
другий закон Ньютона F= m*a, третій закон Ньютона F=-F...
показать весь комментарий
Просте питання, чому ми його не підірвали, коли йшов наступ кацапів? Хто за це має нести відповідальність?
показать весь комментарий
12.11.2022 10:52 Ответить
порохоботи?
12.11.2022 10:56 Ответить
Якби своєчасно підірвали міст(всеодно його робити нам), то набагато менше було б втрат не тільки серез військових, а серез мирного населення і головне - економіки. Виходить ті, що задають правильні запитання порохоботи?
12.11.2022 11:36 Ответить
Сарказм Анатолію... І це, захисна реакція мого організму на елементарне передбачення до чого призведе обрання препіЗедентом, залежного як фізично так і розумово, дебіла... До речі, ті, що нас так "охретили", поголовно не знають значення слова бот.
12.11.2022 20:29 Ответить
На це питання давно ж відповіді: бо оманьські договорнячки про щдачу країни вовочки боневтіка
12.11.2022 10:57 Ответить
То, ще була не здача - зараз починається справжня здача України слугами оркам.
13.11.2022 14:03 Ответить
винен Порошенко.- "зелені" найближчими часами будуть на Петра катати балон за те, що був замінований Чонгар
12.11.2022 13:11 Ответить
Ну это вы того , зря . Кто то же корм в аквариум постоянно кидает
12.11.2022 10:54 Ответить
12.11.2022 11:05 Ответить
12.11.2022 10:55 Ответить
Кілька днів тому написав:
"Виступає Небензя на Раді Безпеки в ООН:
- Продолжается противозаконная деятельность тайных биолабораторий ЦРУ на территории Украины, направленная на подрыв безопасности Российской Федерации!!! Нами получены неопровержимые доказательства выведения в биолабораториях гибридов кротов с бобрами и американскими броненосцами! Их планируют забросить на территорию Москвы, Святого Петрограда и других крупных городов, с целью прорытия подземных тунелей и затопления систем метрополитенов для провоцирования масштабных разрушений и экологических бедствий!"
Чекав тільки чергової статті про "бойових комарів" щоб ОЦЕ "вкинуть"!
12.11.2022 11:30 Ответить
Скованный ночью

https://www.litlib.net/author/143 Дин Кунц ,,,, почитай тебе понравиться



Скованный ночью
12.11.2022 12:44 Ответить
Знаєш - не терплю "ужастіків" і "детективів" Особливо ********!
12.11.2022 12:48 Ответить
Скованный ночью Дин Кунц Крис Сноу, отчаянный поклонник серфинга и любитель острых ощущений, не без основания считает, что его родной городок Мунлайт-Бей - самое опасное место на планете. Искать приключений тут стал бы только сумасшедший. Стоит подождать минут пять, и приключениянайдут вас сами. Рискованная эпопея, едва не стоившая Крису жизни, началась апрельской ночью, когда одновременно были похищены четверо детей. Следы преступления ведут на военно-морскую базу Форт-Уиверн, где велись запрещенные генетические исследования, признанные смертельно опасными для человечества. С первых шагов Криса по лабиринту бункеров и лабораторий дело принимает невероятный и непредсказуемый оборот.
12.11.2022 13:10 Ответить
https://www.litlib.net/bk/25296/read
12.11.2022 13:12 Ответить
12.11.2022 11:31 Ответить
Нічого все в чеку буде козломордим ..За кожну цеглину в 5 кратному розмірі заплатять
12.11.2022 10:57 Ответить
Сорі ... Рахунок, а не чек.
Чек після отримання.
12.11.2022 11:12 Ответить
Вы непосредственно , несете ответственность Вас такой ответ устраивает , надо жить настоящим и будущим , и не делать ошибок прошлого . Все мы виноваты А надо было брать пример с Черновил , а все считали ее сумасшедшей
12.11.2022 10:57 Ответить
навіть вілкул визнав її правоту
12.11.2022 11:04 Ответить
Хоспаді ... Вілкул ...
12.11.2022 11:13 Ответить
тут я
12.11.2022 13:08 Ответить
ага все, не все.
12.11.2022 11:18 Ответить
Не маю згоди з паном. Згоден з тим, щоб не повторювати помилок минулого. Але нарід повторить помилку. Я криком кричав, що "слуги" шахраї, що вони реальні вороги, вся їх ОП складається тільки з бувших ригів, антимайданівців... А тім, що я доказував всеодно доводили мене до інкфарту і зробили свій вибір, деякі і до цього часу еажуть, що зробили правильно "подивимося"... Що вони і куди подивляться?То в чому моя вина? Хіба нарід не бачив, що витбирав?
12.11.2022 13:29 Ответить
ЗСУ треба відповісти на ці підриви, для цього зайвехромосоми побудували керченський міст!!!
12.11.2022 11:02 Ответить
12.11.2022 11:10 Ответить
Дурна кацапня ,руйнуючи інфраструктуру України , забуває про те що після війни , відбудовувати її буде теж вона , - зі свого карману . . Ох , дебіли ви дебіли .. !
12.11.2022 11:20 Ответить
Ні, відбудуємо самі, нам рукожопих не тра. Проте так, за кошти москалів.
12.11.2022 11:41 Ответить
А прорабами поставимо над ними німців.
12.11.2022 11:34 Ответить
Краще маленького в'єтнамця, розміром з *****... =)
12.11.2022 14:19 Ответить
Будуть вони, бл*дь, знов у норах та дуплах жити...
12.11.2022 11:38 Ответить
Если бы мосты подорвали на правобережье херсонщины через днепр, то мы бы не потеряли тысячи солдат при освобождении.
Но самое печальное, что никто не понесет за это отвественности.
12.11.2022 11:43 Ответить
12.11.2022 13:48 Ответить
 
 