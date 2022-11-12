Момент подрыва моста на Каховской ГЭС. ВИДЕО
Российские захватчики подорвали несколько пролетов моста, ведущего к плотине Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мост был последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.
А Б...х нашептав усі догмати і секрети тільки Моісею і тепер про це усі знають.
А !!! Ще ж священники у церквах з Богом розмовляють і вам розказують.
То продовжуйте в усе це вірити далі !!
Крім того, пропоную пану на хвилину зупинитися і згадати, що китайців 1,5 млрд, індійців - 1,3 млрд. І це з 8 млрд усих людей на землі. І якої вони віри і що б се значило.
Це якщо пан не думає, що Землі пласка і стоїть на китах.
2. Про Леніна, Сталіна і Мао ... Називається "сама придумала, сама образилась ...", придумуйте далі і тіштеся з того.
"Виступає Небензя на Раді Безпеки в ООН:
- Продолжается противозаконная деятельность тайных биолабораторий ЦРУ на территории Украины, направленная на подрыв безопасности Российской Федерации!!! Нами получены неопровержимые доказательства выведения в биолабораториях гибридов кротов с бобрами и американскими броненосцами! Их планируют забросить на территорию Москвы, Святого Петрограда и других крупных городов, с целью прорытия подземных тунелей и затопления систем метрополитенов для провоцирования масштабных разрушений и экологических бедствий!"
Чекав тільки чергової статті про "бойових комарів" щоб ОЦЕ "вкинуть"!
https://www.litlib.net/author/143 Дин Кунц ,,,, почитай тебе понравиться
Скованный ночью
Чек після отримання.
Но самое печальное, что никто не понесет за это отвественности.