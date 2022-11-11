Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу. ФОТОрепортаж

MAXAR показало супутникові знімки мостів, які підірвали росіяни під час відступу на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.







Антонівський міст

Дар'ївський міст





Антонівський залізничний міст

Каховська ГЕС

Нагадаємо, 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.

В той же день ворог підірвав Дар’ївський та Тягинський мости, розташовані глибоко в тилу окупантів. Згодом стало відомо, що російські загарбники нищать усі мости на правобережжі Херсонщини.

11 листопада у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро завершено. При цьому Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, попри відведення військ.

Наразі Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ.