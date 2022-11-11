УКР
Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу. ФОТОрепортаж

MAXAR показало супутникові знімки мостів, які підірвали росіяни під час відступу на Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.

Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 01
Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 02
Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 03
Антонівський міст

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підривають абсолютно всі мости на правобережжі Херсонщини, - Хлань

Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 04
Дар'ївський міст

Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 05
Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 06
Антонівський залізничний міст

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали Антонівський міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 07
Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу 08
Каховська ГЕС

Нагадаємо, 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.

В той же день ворог підірвав Дар’ївський та Тягинський мости, розташовані глибоко в тилу окупантів. Згодом стало відомо, що російські загарбники нищать усі мости на правобережжі Херсонщини.

11 листопада у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро завершено. При цьому Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, попри відведення військ.

Наразі Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ.

Автор: 

+42
питання до прихильніків Зеленьского
чому такий вигляд міст має зараз а не на початку кацапського вторгнення?
показати весь коментар
11.11.2022 21:47 Відповісти
+33
А в свій час ці мости мали підірвати ми!
показати весь коментар
11.11.2022 21:44 Відповісти
+18
"МИ НЕ МОГЛИ ПОВІРИТИ У ВТОРГНЕННЯ, НЕ БУЛИ ГОТОВІ ПІДРИВАТИ МОСТИ" - ПОДОЛЯК ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ ВЛАДИ

30.08.2022 17:24

Питання: накуя цим чувакам три розвідки і одна контррозвідка, якщо питання підриву мостів вирішувалось за принципом "вірили - не вірили?
показати весь коментар
11.11.2022 22:00 Відповісти
А в свій час ці мости мали підірвати ми!
показати весь коментар
11.11.2022 21:44 Відповісти
військові не могли, бо не було чим...Чому не було то вже не до військових. За Антонівський міст шли бої, люди гинули. ДРГ заходили з тилу, розстрілювали, нащі сили були не численні...ТРО не озброєнна...
показати весь коментар
11.11.2022 22:24 Відповісти
І що воно ото меле.
показати весь коментар
12.11.2022 07:23 Відповісти
От і чудово, бо відновлювати в такому разі їх будуть за репарації.
показати весь коментар
11.11.2022 22:54 Відповісти
11.11.2022 21:47 Відповісти
Не на часи.
показати весь коментар
11.11.2022 21:52 Відповісти
ми б навіть аккуратніше підірвали....
показати весь коментар
11.11.2022 21:55 Відповісти
Та ще й скільки б життів би вберегли.
показати весь коментар
11.11.2022 22:03 Відповісти
Я б Вам відповів, але боти товсто тролять а місцеві модери просто видаляють будь яку послідовну розмову, крім "Чому боневетік не підірвав мости?"
показати весь коментар
11.11.2022 21:59 Відповісти
зробіть ласку, я тут прямо зараз і побачу, дякую
показати весь коментар
11.11.2022 22:05 Відповісти
Дуже просто. Питання не туди адресоване. А саме до прихильників Зеленського ніби це у зоні його відповідальності. Пояснюю чому: Із Зеленського і його компашки треба запитувати за політичні рішення а саме: Чому не фінансувалась достатньо армія, чому не було достатнього контролю над мін. оборони щодо ефективності використання фінансів, чому не було боротьби із корупцією в армій, чому було саботоване створення ТРО (шашлички), чому була профукана соціальна політика і далі по списку.

Усі військові рішення щодо організації оборони, включно до підриву мостів приймає військове керівництво із огляду на наявні засоби та стратегію оборони. Тому по закінченню треба буде запитувати у військових чому було прийняте те чи інше рішення. Або якщо не було можливостей, то чому.

Відповідальність має бути на усіх рівнях і люди мають чітко розуміти хто за що має відповідати. Інакше це не країна, а щось на зразок московії із вождем.
показати весь коментар
11.11.2022 22:20 Відповісти
на чолі "військового керівництва" України стоїть президент, він і є Верховним Головнокомандувачем

це пряма сфера його відповідальності і він є остаточним підписантом всіх важливих наказів, дії "військового керівництва" без підпису президента кваліфікуються по статті "державна зрада"
показати весь коментар
11.11.2022 22:27 Відповісти
Тоді у мене питання: чому ви думаєте що суто військове рішення щодо підриву комунікаційних споруд є прерогативою саме Верховного Головнокомандувача?

Я дуже сподіваюсь що якщо військовім потрібно зробити таку дію, то їм достатньо наказу (максимум) генерала, без листа із підписом і печаткою президента, який не є і не може бути спеціалістом у військовій справі, а вирішує політичну стратегію..
показати весь коментар
11.11.2022 22:48 Відповісти
Для прикладу: президент надає наказ на звільнення територій військовим шляхом. Це політичне рішення. Як це рішення має виконуватись, які засобі потрібні для цього і т.д. вже у сфері відповідальності Головнокомандувача ЗСУ.
показати весь коментар
11.11.2022 22:52 Відповісти
наперед відповім щодо "на місцях налажалі", в такому випадку голова (в данному випадку президент) має ініціювати розслідування

де воно?
показати весь коментар
11.11.2022 23:55 Відповісти
Я ніколи не казав що "на місцях налажали". Можливо так. В інтерв'ю із Богдан Кротевичем були дуже цікаві моменти щодо того як організовували оборону Маріуполя і про "паперову" готовність деяких військових і про те як люди яки мали брати на себе відповідальність просто були не готові до цього і т.д.

Розслідування однозначно має бути. Хоча б для того щоб встановити на якому кроці "система" зламалась і виправити це. Ну і авжеж притягнути до відповідальності якщо буде доведено провину.. будь то хтось із середньої ланки або вищої або найвищої (президент, міністри, генерали). Я про те що перш ніж робити судження потрібно спочатку розуміти що саме мало місце. Держ. зрада, некомпетентність, недбалість, помилка чи прорахунок чи щось інше.
показати весь коментар
12.11.2022 00:17 Відповісти
проти того що це "некомпетентність, недбалість, помилка" свідчить розслідування проти генерала Кривоноса

тобто розслідування є, але не проти тих хто здавав наші міста а проти тих кто їх захищав з власної ініціативи
показати весь коментар
12.11.2022 00:28 Відповісти
Тут не зовсім згоден. Може бути купа причин щодо розслідування проти ген. Кривоноса (навіть виходячи з того що воно абсолютно безпідставне), особиста неприязнь, наявність політичних амбіцій, чи параноя людей при влади на сам кінець... Я не бачу як це пов'язано із тим що московити на півдні мали набагато більше успіху ніж на півночі.
показати весь коментар
12.11.2022 00:42 Відповісти
те, що московити на півдні мали набагато більше успіху ніж на півночі пов"язано з тим що на півночі більше командирів на місцях приймали власні рішення захищатись, беручи на себе ризик майбутніх розслідувань, як Кривонос

бачив інтервью з командиром який без наказу відкрив вогонь по кацапських геликоптерах (здається в Ірпені), по закону його теж може очікувати розслідування

тому у будь якому випадку справа Кривоноса - показова і будемо сподіватися закінчиться для нього добре, бо інакше це буде потужний удар по бойовому духу і бажанню проявляти ініціативу, а це один з найважливіших чинників який забезпечує перевагу нашої армії над кацапською
показати весь коментар
12.11.2022 01:16 Відповісти
1. "чому ви думаєте що суто військове рішення щодо підриву комунікаційних споруд є прерогативою саме Верховного Головнокомандувача?(с)

тому що президент затверджує план оборони (навіть у мирний час такий є), який передбачає в тому числі знищення мостів, конкретні рішення на місцях приймаються генералами згідно ньому

2. "їм достатньо наказу (максимум) генерала, без листа із підписом і печаткою президента (с)

ні, недостатньо, бо тоді генерал може віддати наказ наприклад захопити Банкову, повноваження генерала діють виключно в межах загального плана, затвержденного Верховним Головнокомандувачем

тобто генерал може "вирішити" і самостійно але може потім присісти

3. "який не є і не може бути спеціалістом у військовій справі"
він і не має бути фахівцем у військовій або банківській справі щоб керувати армією або НБУ, плани йому приносять фахові спеціалісти, а він має слідкувати щоб вони відповідали загальній стратегії держави і виконувались з належними результатами

4. а вирішує політичну стратегію
він не вирішує політичну стратегію а є фактичним головою виконавчої гілки влади, тобто з моменту обрання він є МЕНЕДЖЕР а не базікало і горе тим хто не розуміє різниці
показати весь коментар
11.11.2022 23:44 Відповісти
Дякую за розгорнуту відповідь.

То що саме мало місце на Вашу думку: Не правильний план оборони? Чи він не був вчасно затверджений президентом? Чи його взагалі не було?
показати весь коментар
11.11.2022 23:56 Відповісти
Він має дати команду на його реалізацію. Судячи з усього такої команди не було. Принаймі перший час, коли кацапи входили в Херсон і Бучу. А потім так, Зеленській почав затверджувати гарні і корисні рішення. Питання що з ним відбулося в цьому проміжку.

ЗІ Хочу зауважити що в попередньому дописі я мав на увазі пересічне уявлення про "політику", бо в енциклопедичному розумінні (як стратегія життя суспільста) ви формально праві.
показати весь коментар
12.11.2022 00:04 Відповісти
Цілком згоден.
показати весь коментар
12.11.2022 00:25 Відповісти
"Питання що з ним відбулося в цьому проміжку."
певно він згадав про "оманські домовленості"...
показати весь коментар
12.11.2022 00:57 Відповісти
Не было никакой обороны. Никто ничего не делал - итог Мариуполь, Буча, Херсон и прочее. Полгода власть знала про нападение, но вместо этого занимались какой-то херней. Мое мнение - это преступление, но украинцам можно ездить по ушам с помощью ТВ и они делают вид, что оно само так вышло. Нет. Это халатность, предательство, да что угодно. Решать должна специальная комиссия и желательно публичная, где будут задавать вопросы тем кто был во главе страны в то время.
показати весь коментар
12.11.2022 05:57 Відповісти
ти ставиш правильні питання, але дуже поверхнево...Чомусь роль Головнокомандуючого зовсім до уваги не приймаєш, що його радники кукурікали йому в вуха...А ще пам'ятаємо теперешнього посла в Словенії, який будучи МО топив усі ініциативи і діяльність спрямовану на підвищення обороноздатності країни.
показати весь коментар
11.11.2022 22:28 Відповісти
В мирное время роль военных очень маленькая. В первые дни Зеленский перепугался и с перепугу отдал власть Залужному. Но до этого он делал что хотел, а Залужный там танки только возил по стране. На большее у него полномочий не было.
показати весь коментар
12.11.2022 05:54 Відповісти
ВІдповідаю розумнєйшим. Реінтеграція верещак , відкриття шляхів автомобільного і залізничного сполучення з кримом . Це одне . Друге "Усі військові рішення " це військове керівництво на чолі з президентом.Стратегія оборони є оборона ане здача. Відповідати повинен той хто віддає накази і звичайно ви всі 73% . На вас відповідальність за тих хто загинув так по дурному.
показати весь коментар
12.11.2022 07:33 Відповісти
Надо было самим взрывать все это

И тогда в Херсоне оккупантов не было бы вообще
показати весь коментар
11.11.2022 21:50 Відповісти
А якщо трохи поміркувати, якщо би підірвали той міст, то куди тоді пішла би та орда що заходила с тої сторони? А я нагадаю для тих хто забув що бої були на окраїнах Миколаївна та за 80км від Південоукраїнської АЕС.
Відповідь очевидна- в бік Запоріжжя та Кривого рогу. Чи в Запоріжжі теж треба було мости підривати, а може Каховську ГЕС?!
Мости з Крима інша справа! Вот їх сто відсотків мали знищити. Вот там треба шукати зраду.
показати весь коментар
11.11.2022 22:05 Відповісти
тобто на Запоріжжя вони не пійшли?
про Миколаїв взагалі не зрозумів, бо туди вони пролізли саме через Херсон
показати весь коментар
11.11.2022 22:08 Відповісти
у нього мапа в лінійному вимірі а не площинному
показати весь коментар
11.11.2022 23:15 Відповісти
А у вас мабуть дуже коротка пам'ять, бо перший наступ сил ворога мав лінійний характер, вздовж основних доріг. Доприкладу в Олешках вони з' явились майже через три тижні як взяли Херсон.
показати весь коментар
12.11.2022 08:02 Відповісти
Я про то і кажу, якби до тих сил що дійшли до Васильєвки додати тих сил що пішли на Миколаїв то де в Запоріжжі ви б із зупинили? Підривали мости?
Розділяй і властвуй, така наче примова. Я так розумію що саме по цій схемі пішло наше військове керівництво.
показати весь коментар
12.11.2022 07:57 Відповісти
Залужний навпаки розказував, що Генштаб намагався по максимуму розтягнути фронт рашистів. Саме тому в орків почали виникати на другому тижні війни величезні проблеми в логістиці....
Якби б окупантів не було в Херсоні, вони б з'явилися в Запоріжжі та Дніпрі...
Чи ви зраду шукаєте в рішеннях Генштабу? А то заднім числом усі розумні....
показати весь коментар
11.11.2022 22:20 Відповісти
можете порівняти перебіг подій у сумській і чернігівській областях (де все йшло за планом Залужного) і в Херсоні

здача великих міст ніяк не сприяє "розтягуванню" фронта бо ворог їх просто окупує і йде далі
показати весь коментар
11.11.2022 23:27 Відповісти
Я зрозумів , тепер Залужний винен . А Порох? Щось про Пороха забули. Блін ці зелені якісь неадекватні то йому не сказали , то йому помішали то якийсь посол , то занятий д.н. єрмака , то шашлики, то вангеровці. Блін, ви вибирали президента чи абітурієнта в вуз? Ставили експерименти. Какая разніца , хоть посмеемся , Посміялись . А тим хто загинув теж смішно? Вас попереджали , а ви дулі крутили. Є такі що тепер все зрозуміли і признали це , а є ті що стоять вперто на своєму . Правду путін каже один народ , якщо вбили щось в голову то триндець на віки . Сказано що не створюй собі кумира. Я за здоровий глузд . Якби був Порошенко не було би війни. А після Порошенка можна було би вибрати кращого . А ви всю державу все, що хоч торішки було зроблено кинули в каку. Я підозрюю що тепер ні одна порядна людина не захоче йти в президенти.
показати весь коментар
12.11.2022 07:50 Відповісти
Ето все должно быть восстановлено за счет рашистов
показати весь коментар
11.11.2022 21:53 Відповісти
Це ясна справа. І не лише це. Всі їх заморожені на Заході і в Україні активи підуть на відбудову України. А якщо далі захочуть воювати - то заберемо і активи на території раші.
показати весь коментар
11.11.2022 22:28 Відповісти
Москалі зробили в листопаді те, що Україна мала зробити в лютому.
показати весь коментар
11.11.2022 21:54 Відповісти
"МИ НЕ МОГЛИ ПОВІРИТИ У ВТОРГНЕННЯ, НЕ БУЛИ ГОТОВІ ПІДРИВАТИ МОСТИ" - ПОДОЛЯК ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ ВЛАДИ

30.08.2022 17:24

Питання: накуя цим чувакам три розвідки і одна контррозвідка, якщо питання підриву мостів вирішувалось за принципом "вірили - не вірили?
показати весь коментар
11.11.2022 22:00 Відповісти
ніщо не віщувало біди
показати весь коментар
11.11.2022 22:16 Відповісти
ти не так питання ставиш...***** їм глаза, вуха і мізки
показати весь коментар
11.11.2022 22:20 Відповісти
То казка про сірого бичка від Подоляка скоріше за все.
А ось "призові" від кремля за розмінування Чонгару, таке теоретично можливо.
показати весь коментар
11.11.2022 22:53 Відповісти
варвари. ничего создавать не могут. только разрушать
показати весь коментар
11.11.2022 22:13 Відповісти
Це би - до ЗЕЛЕНОГО ДЕБІЛА, як треба було захищати Україну!

А не "ШАШЛИКИ".

С...КА! Мене до здоху це не відпустить!. (((
показати весь коментар
11.11.2022 22:22 Відповісти
За кримський міст ***** "мстився" більше місяця. Три мости і Каховську греблю підірвано. Наша відповідь буде?
показати весь коментар
11.11.2022 22:30 Відповісти
Міст підірвали через греблю, а не саму греблю. Рівні води різні.
показати весь коментар
11.11.2022 22:51 Відповісти
Міст був через шлюзовий канал. Невідомо що там є зараз і стан підводної частини, а верхньої частини греблі на фото видно що немає.
показати весь коментар
11.11.2022 22:57 Відповісти
Дивимся уважно на фотознімок.
показати весь коментар
11.11.2022 23:01 Відповісти
Що дивитись? Шлюзовий канал з підірваним ЗСУ мостом зліва (Нова Каховка), кацапи його засипали камінням. Підірвано кацапами правий край греблі, з боку Козацького.
показати весь коментар
11.11.2022 23:24 Відповісти
Дивись на рівень води, він залишився таким як і був, дивись за кольром води над дамбою і під дамбою на фотознімках, дивись на шлюз для судів, дивись що бетоні споруди не оголені від відтіку води, дивись що рівень води біля берегів тримається на тих же точках що і раніше, дивись що русло вужчим не стало, блд. як ще казати не знаю.
показати весь коментар
12.11.2022 17:53 Відповісти
Забагато слів - читай що CNN пише. На знімку чітко видно збурення води, що перетікає над залишками підірваної дамби. Можна і дамбу назвати мостом, а жирафу трохи мутованою конякою, егеж ж?
показати весь коментар
13.11.2022 00:24 Відповісти
Краще своїм мізкам довіряти і очам.
Як що довіряти чиймось статтям і передачам, то знову можна обрати клоуна президентам.
Знаєш що таке підірвана дамба ? Бачу не знаєш.
Тут трохи порваних штанів бути не може, дамба або вся руйнується, або вона вся ціла.
показати весь коментар
13.11.2022 00:30 Відповісти
То роззуй очі і подивись на західну частину.
показати весь коментар
13.11.2022 08:27 Відповісти
На відміну від тебе очі розкриті і мізкі увімкнені, чи ти думаєш тобі про прорив дамби ніхто з журналістів не сказав би.
показати весь коментар
13.11.2022 13:51 Відповісти
Та ти шо! Значить, по-твоєму, CNN привели до влади Зе. Може вони і про Бучу "брешуть", га? Шо, соловьов каже що не підірвали? Поцілуй своїх кацапів у сраку, дрон-балабон
показати весь коментар
13.11.2022 19:42 Відповісти
Лахта, не плюй на монітор, опохмелись боярой, чи що ви там робите.
показати весь коментар
13.11.2022 19:49 Відповісти
Не розумію, а де ж трофеї - он скіки було на Харьковщіні. І танчики, і САУ, і б/к різного штабелями. Ще у час ночі по карті всі дві армії рашистів були на правому березі Дніпра, а у 14 годин вони всі на лівому березі. миністр оборони давав їм тиждень на вивід з правого берега вчора в вечері. Вивести дві армії з всією технікою та майном і б/к по побитих мостах і хреноватой понтонке - це не реально. Шо ж там дійсно відбулось - це ж зараз ті всі війска можуть і на донецький фронт перекинути де і так їх дохрена.
показати весь коментар
11.11.2022 22:41 Відповісти
Хто що бреше - Швець каже що ЗСУ кацапів з Градів обстрілювало і втрати там космічні,
Генштаб мовчить, на Зе зомбомарафоні теж щось вспливає про артобстріли, але чітко
ніхто не каже скільки кацапів загинуло і потрапило у полон разом с технікой.
Дуже схоже на договорняк Агрохімії в Стамбулі.
показати весь коментар
13.11.2022 19:51 Відповісти
На гребаном марафоні разганяють темку, шо на правом березі залишилось десь 10 000 орків. - це десь 12 БТГ. Це дуже багато і таку кількість треба десь ховати в степах. Дуже багато питань.
показати весь коментар
13.11.2022 20:15 Відповісти
Сьогодні ми отримали сигнал зі Стамбула, будемо чекати новин надалі.
показати весь коментар
13.11.2022 20:20 Відповісти
За все знищене в Україні, каzzапи мають заплатити! І за вартість відновлювальних робіт!
показати весь коментар
11.11.2022 22:46 Відповісти
У кацапів з мостами проблем не було.
показати весь коментар
11.11.2022 22:46 Відповісти
Міст на дамбі скоріше за все бистріше зроблять, звісно коли все поразміновують.
КАЦАПИ ЦЕ ВАМ НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ - СВОЇ МІНИ НЕ ЗНІМАЮТЬ 🤓
показати весь коментар
11.11.2022 22:46 Відповісти
Bridges may just have an calculated End-of-Lifetime of 40 years,
then need to be rebuild anyway.

Governments avoid investing in new bridges,
to hand out money to their assumed voters.
показати весь коментар
11.11.2022 23:46 Відповісти
Такий вигляд повинні мати мости через Чонгар і Керченську протоку. Як кажуть око за око
показати весь коментар
12.11.2022 07:53 Відповісти
 
 