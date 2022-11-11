Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу. ФОТОрепортаж
MAXAR показало супутникові знімки мостів, які підірвали росіяни під час відступу на Херсонщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ у телеграм-каналі.
Нагадаємо, 9 листопада голова Міноборони РФ Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.
В той же день ворог підірвав Дар’ївський та Тягинський мости, розташовані глибоко в тилу окупантів. Згодом стало відомо, що російські загарбники нищать усі мости на правобережжі Херсонщини.
11 листопада у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро завершено. При цьому Росія продовжує вважати всю Херсонську область своєю територією, попри відведення військ.
Наразі Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ.
чому такий вигляд міст має зараз а не на початку кацапського вторгнення?
Усі військові рішення щодо організації оборони, включно до підриву мостів приймає військове керівництво із огляду на наявні засоби та стратегію оборони. Тому по закінченню треба буде запитувати у військових чому було прийняте те чи інше рішення. Або якщо не було можливостей, то чому.
Відповідальність має бути на усіх рівнях і люди мають чітко розуміти хто за що має відповідати. Інакше це не країна, а щось на зразок московії із вождем.
це пряма сфера його відповідальності і він є остаточним підписантом всіх важливих наказів, дії "військового керівництва" без підпису президента кваліфікуються по статті "державна зрада"
Я дуже сподіваюсь що якщо військовім потрібно зробити таку дію, то їм достатньо наказу (максимум) генерала, без листа із підписом і печаткою президента, який не є і не може бути спеціалістом у військовій справі, а вирішує політичну стратегію..
де воно?
Розслідування однозначно має бути. Хоча б для того щоб встановити на якому кроці "система" зламалась і виправити це. Ну і авжеж притягнути до відповідальності якщо буде доведено провину.. будь то хтось із середньої ланки або вищої або найвищої (президент, міністри, генерали). Я про те що перш ніж робити судження потрібно спочатку розуміти що саме мало місце. Держ. зрада, некомпетентність, недбалість, помилка чи прорахунок чи щось інше.
тобто розслідування є, але не проти тих хто здавав наші міста а проти тих кто їх захищав з власної ініціативи
бачив інтервью з командиром який без наказу відкрив вогонь по кацапських геликоптерах (здається в Ірпені), по закону його теж може очікувати розслідування
тому у будь якому випадку справа Кривоноса - показова і будемо сподіватися закінчиться для нього добре, бо інакше це буде потужний удар по бойовому духу і бажанню проявляти ініціативу, а це один з найважливіших чинників який забезпечує перевагу нашої армії над кацапською
тому що президент затверджує план оборони (навіть у мирний час такий є), який передбачає в тому числі знищення мостів, конкретні рішення на місцях приймаються генералами згідно ньому
2. "їм достатньо наказу (максимум) генерала, без листа із підписом і печаткою президента (с)
ні, недостатньо, бо тоді генерал може віддати наказ наприклад захопити Банкову, повноваження генерала діють виключно в межах загального плана, затвержденного Верховним Головнокомандувачем
тобто генерал може "вирішити" і самостійно але може потім присісти
3. "який не є і не може бути спеціалістом у військовій справі"
він і не має бути фахівцем у військовій або банківській справі щоб керувати армією або НБУ, плани йому приносять фахові спеціалісти, а він має слідкувати щоб вони відповідали загальній стратегії держави і виконувались з належними результатами
4. а вирішує політичну стратегію
він не вирішує політичну стратегію а є фактичним головою виконавчої гілки влади, тобто з моменту обрання він є МЕНЕДЖЕР а не базікало і горе тим хто не розуміє різниці
То що саме мало місце на Вашу думку: Не правильний план оборони? Чи він не був вчасно затверджений президентом? Чи його взагалі не було?
ЗІ Хочу зауважити що в попередньому дописі я мав на увазі пересічне уявлення про "політику", бо в енциклопедичному розумінні (як стратегія життя суспільста) ви формально праві.
певно він згадав про "оманські домовленості"...
И тогда в Херсоне оккупантов не было бы вообще
Відповідь очевидна- в бік Запоріжжя та Кривого рогу. Чи в Запоріжжі теж треба було мости підривати, а може Каховську ГЕС?!
Мости з Крима інша справа! Вот їх сто відсотків мали знищити. Вот там треба шукати зраду.
про Миколаїв взагалі не зрозумів, бо туди вони пролізли саме через Херсон
Розділяй і властвуй, така наче примова. Я так розумію що саме по цій схемі пішло наше військове керівництво.
Якби б окупантів не було в Херсоні, вони б з'явилися в Запоріжжі та Дніпрі...
Чи ви зраду шукаєте в рішеннях Генштабу? А то заднім числом усі розумні....
здача великих міст ніяк не сприяє "розтягуванню" фронта бо ворог їх просто окупує і йде далі
30.08.2022 17:24
Питання: накуя цим чувакам три розвідки і одна контррозвідка, якщо питання підриву мостів вирішувалось за принципом "вірили - не вірили?
А ось "призові" від кремля за розмінування Чонгару, таке теоретично можливо.
А не "ШАШЛИКИ".
С...КА! Мене до здоху це не відпустить!. (((
Як що довіряти чиймось статтям і передачам, то знову можна обрати клоуна президентам.
Знаєш що таке підірвана дамба ? Бачу не знаєш.
Тут трохи порваних штанів бути не може, дамба або вся руйнується, або вона вся ціла.
Генштаб мовчить, на Зе зомбомарафоні теж щось вспливає про артобстріли, але чітко
ніхто не каже скільки кацапів загинуло і потрапило у полон разом с технікой.
Дуже схоже на договорняк Агрохімії в Стамбулі.
КАЦАПИ ЦЕ ВАМ НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ - СВОЇ МІНИ НЕ ЗНІМАЮТЬ 🤓
