Вид подорванных россиянами мостов из космоса. ФОТОрепортаж

MAXAR показала спутниковые снимки мостов, подорванных россиянами во время отступления на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в телеграм-канале.

Вид подорванных россиянами мостов из космоса 01
Вид подорванных россиянами мостов из космоса 02
Вид подорванных россиянами мостов из космоса 03
Антоновский мост

Вид подорванных россиянами мостов из космоса 04
Дарьевский мост

Вид подорванных россиянами мостов из космоса 05
Вид подорванных россиянами мостов из космоса 06
Антоновский железнодорожный мост

Вид подорванных россиянами мостов из космоса 07
Вид подорванных россиянами мостов из космоса 08
Каховская ГЭС

Напомним, 9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил начать "отвод войск" с правого берега Днепра в Херсонской области.

В тот же день враг подорвал Дарьевский и Тягинский мосты, расположенные глубоко в тылу кафиров. Позже стало известно, что российские захватчики уничтожают все мосты на правобережье Херсонщины.

11 ноября в министерстве обороны РФ отчитались, что перебрасывание подразделений российских войск на левый берег реки Днепр завершено. При этом Россия продолжает считать всю Херсонскую область своей территорией, несмотря на отвод войск.

Сейчас Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят ВСУ.

Топ комментарии
+42
питання до прихильніків Зеленьского
чому такий вигляд міст має зараз а не на початку кацапського вторгнення?
11.11.2022 21:47 Ответить
+33
А в свій час ці мости мали підірвати ми!
11.11.2022 21:44 Ответить
+18
"МИ НЕ МОГЛИ ПОВІРИТИ У ВТОРГНЕННЯ, НЕ БУЛИ ГОТОВІ ПІДРИВАТИ МОСТИ" - ПОДОЛЯК ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ ВЛАДИ

30.08.2022 17:24

Питання: накуя цим чувакам три розвідки і одна контррозвідка, якщо питання підриву мостів вирішувалось за принципом "вірили - не вірили?
11.11.2022 22:00 Ответить
А в свій час ці мости мали підірвати ми!
11.11.2022 21:44 Ответить
військові не могли, бо не було чим...Чому не було то вже не до військових. За Антонівський міст шли бої, люди гинули. ДРГ заходили з тилу, розстрілювали, нащі сили були не численні...ТРО не озброєнна...
11.11.2022 22:24 Ответить
І що воно ото меле.
12.11.2022 07:23 Ответить
От і чудово, бо відновлювати в такому разі їх будуть за репарації.
11.11.2022 22:54 Ответить
питання до прихильніків Зеленьского
чому такий вигляд міст має зараз а не на початку кацапського вторгнення?
11.11.2022 21:47 Ответить
Не на часи.
11.11.2022 21:52 Ответить
ми б навіть аккуратніше підірвали....
11.11.2022 21:55 Ответить
Та ще й скільки б життів би вберегли.
11.11.2022 22:03 Ответить
Я б Вам відповів, але боти товсто тролять а місцеві модери просто видаляють будь яку послідовну розмову, крім "Чому боневетік не підірвав мости?"
11.11.2022 21:59 Ответить
зробіть ласку, я тут прямо зараз і побачу, дякую
11.11.2022 22:05 Ответить
Дуже просто. Питання не туди адресоване. А саме до прихильників Зеленського ніби це у зоні його відповідальності. Пояснюю чому: Із Зеленського і його компашки треба запитувати за політичні рішення а саме: Чому не фінансувалась достатньо армія, чому не було достатнього контролю над мін. оборони щодо ефективності використання фінансів, чому не було боротьби із корупцією в армій, чому було саботоване створення ТРО (шашлички), чому була профукана соціальна політика і далі по списку.

Усі військові рішення щодо організації оборони, включно до підриву мостів приймає військове керівництво із огляду на наявні засоби та стратегію оборони. Тому по закінченню треба буде запитувати у військових чому було прийняте те чи інше рішення. Або якщо не було можливостей, то чому.

Відповідальність має бути на усіх рівнях і люди мають чітко розуміти хто за що має відповідати. Інакше це не країна, а щось на зразок московії із вождем.
11.11.2022 22:20 Ответить
на чолі "військового керівництва" України стоїть президент, він і є Верховним Головнокомандувачем

це пряма сфера його відповідальності і він є остаточним підписантом всіх важливих наказів, дії "військового керівництва" без підпису президента кваліфікуються по статті "державна зрада"
11.11.2022 22:27 Ответить
Тоді у мене питання: чому ви думаєте що суто військове рішення щодо підриву комунікаційних споруд є прерогативою саме Верховного Головнокомандувача?

Я дуже сподіваюсь що якщо військовім потрібно зробити таку дію, то їм достатньо наказу (максимум) генерала, без листа із підписом і печаткою президента, який не є і не може бути спеціалістом у військовій справі, а вирішує політичну стратегію..
11.11.2022 22:48 Ответить
Для прикладу: президент надає наказ на звільнення територій військовим шляхом. Це політичне рішення. Як це рішення має виконуватись, які засобі потрібні для цього і т.д. вже у сфері відповідальності Головнокомандувача ЗСУ.
11.11.2022 22:52 Ответить
наперед відповім щодо "на місцях налажалі", в такому випадку голова (в данному випадку президент) має ініціювати розслідування

де воно?
11.11.2022 23:55 Ответить
Я ніколи не казав що "на місцях налажали". Можливо так. В інтерв'ю із Богдан Кротевичем були дуже цікаві моменти щодо того як організовували оборону Маріуполя і про "паперову" готовність деяких військових і про те як люди яки мали брати на себе відповідальність просто були не готові до цього і т.д.

Розслідування однозначно має бути. Хоча б для того щоб встановити на якому кроці "система" зламалась і виправити це. Ну і авжеж притягнути до відповідальності якщо буде доведено провину.. будь то хтось із середньої ланки або вищої або найвищої (президент, міністри, генерали). Я про те що перш ніж робити судження потрібно спочатку розуміти що саме мало місце. Держ. зрада, некомпетентність, недбалість, помилка чи прорахунок чи щось інше.
12.11.2022 00:17 Ответить
проти того що це "некомпетентність, недбалість, помилка" свідчить розслідування проти генерала Кривоноса

тобто розслідування є, але не проти тих хто здавав наші міста а проти тих кто їх захищав з власної ініціативи
12.11.2022 00:28 Ответить
Тут не зовсім згоден. Може бути купа причин щодо розслідування проти ген. Кривоноса (навіть виходячи з того що воно абсолютно безпідставне), особиста неприязнь, наявність політичних амбіцій, чи параноя людей при влади на сам кінець... Я не бачу як це пов'язано із тим що московити на півдні мали набагато більше успіху ніж на півночі.
12.11.2022 00:42 Ответить
те, що московити на півдні мали набагато більше успіху ніж на півночі пов"язано з тим що на півночі більше командирів на місцях приймали власні рішення захищатись, беручи на себе ризик майбутніх розслідувань, як Кривонос

бачив інтервью з командиром який без наказу відкрив вогонь по кацапських геликоптерах (здається в Ірпені), по закону його теж може очікувати розслідування

тому у будь якому випадку справа Кривоноса - показова і будемо сподіватися закінчиться для нього добре, бо інакше це буде потужний удар по бойовому духу і бажанню проявляти ініціативу, а це один з найважливіших чинників який забезпечує перевагу нашої армії над кацапською
12.11.2022 01:16 Ответить
1. "чому ви думаєте що суто військове рішення щодо підриву комунікаційних споруд є прерогативою саме Верховного Головнокомандувача?(с)

тому що президент затверджує план оборони (навіть у мирний час такий є), який передбачає в тому числі знищення мостів, конкретні рішення на місцях приймаються генералами згідно ньому

2. "їм достатньо наказу (максимум) генерала, без листа із підписом і печаткою президента (с)

ні, недостатньо, бо тоді генерал може віддати наказ наприклад захопити Банкову, повноваження генерала діють виключно в межах загального плана, затвержденного Верховним Головнокомандувачем

тобто генерал може "вирішити" і самостійно але може потім присісти

3. "який не є і не може бути спеціалістом у військовій справі"
він і не має бути фахівцем у військовій або банківській справі щоб керувати армією або НБУ, плани йому приносять фахові спеціалісти, а він має слідкувати щоб вони відповідали загальній стратегії держави і виконувались з належними результатами

4. а вирішує політичну стратегію
він не вирішує політичну стратегію а є фактичним головою виконавчої гілки влади, тобто з моменту обрання він є МЕНЕДЖЕР а не базікало і горе тим хто не розуміє різниці
11.11.2022 23:44 Ответить
Дякую за розгорнуту відповідь.

То що саме мало місце на Вашу думку: Не правильний план оборони? Чи він не був вчасно затверджений президентом? Чи його взагалі не було?
11.11.2022 23:56 Ответить
Він має дати команду на його реалізацію. Судячи з усього такої команди не було. Принаймі перший час, коли кацапи входили в Херсон і Бучу. А потім так, Зеленській почав затверджувати гарні і корисні рішення. Питання що з ним відбулося в цьому проміжку.

ЗІ Хочу зауважити що в попередньому дописі я мав на увазі пересічне уявлення про "політику", бо в енциклопедичному розумінні (як стратегія життя суспільста) ви формально праві.
12.11.2022 00:04 Ответить
Цілком згоден.
12.11.2022 00:25 Ответить
"Питання що з ним відбулося в цьому проміжку."
певно він згадав про "оманські домовленості"...
12.11.2022 00:57 Ответить
Не было никакой обороны. Никто ничего не делал - итог Мариуполь, Буча, Херсон и прочее. Полгода власть знала про нападение, но вместо этого занимались какой-то херней. Мое мнение - это преступление, но украинцам можно ездить по ушам с помощью ТВ и они делают вид, что оно само так вышло. Нет. Это халатность, предательство, да что угодно. Решать должна специальная комиссия и желательно публичная, где будут задавать вопросы тем кто был во главе страны в то время.
12.11.2022 05:57 Ответить
ти ставиш правильні питання, але дуже поверхнево...Чомусь роль Головнокомандуючого зовсім до уваги не приймаєш, що його радники кукурікали йому в вуха...А ще пам'ятаємо теперешнього посла в Словенії, який будучи МО топив усі ініциативи і діяльність спрямовану на підвищення обороноздатності країни.
11.11.2022 22:28 Ответить
В мирное время роль военных очень маленькая. В первые дни Зеленский перепугался и с перепугу отдал власть Залужному. Но до этого он делал что хотел, а Залужный там танки только возил по стране. На большее у него полномочий не было.
12.11.2022 05:54 Ответить
ВІдповідаю розумнєйшим. Реінтеграція верещак , відкриття шляхів автомобільного і залізничного сполучення з кримом . Це одне . Друге "Усі військові рішення " це військове керівництво на чолі з президентом.Стратегія оборони є оборона ане здача. Відповідати повинен той хто віддає накази і звичайно ви всі 73% . На вас відповідальність за тих хто загинув так по дурному.
12.11.2022 07:33 Ответить
Надо было самим взрывать все это

И тогда в Херсоне оккупантов не было бы вообще
11.11.2022 21:50 Ответить
А якщо трохи поміркувати, якщо би підірвали той міст, то куди тоді пішла би та орда що заходила с тої сторони? А я нагадаю для тих хто забув що бої були на окраїнах Миколаївна та за 80км від Південоукраїнської АЕС.
Відповідь очевидна- в бік Запоріжжя та Кривого рогу. Чи в Запоріжжі теж треба було мости підривати, а може Каховську ГЕС?!
Мости з Крима інша справа! Вот їх сто відсотків мали знищити. Вот там треба шукати зраду.
11.11.2022 22:05 Ответить
тобто на Запоріжжя вони не пійшли?
про Миколаїв взагалі не зрозумів, бо туди вони пролізли саме через Херсон
11.11.2022 22:08 Ответить
у нього мапа в лінійному вимірі а не площинному
11.11.2022 23:15 Ответить
А у вас мабуть дуже коротка пам'ять, бо перший наступ сил ворога мав лінійний характер, вздовж основних доріг. Доприкладу в Олешках вони з' явились майже через три тижні як взяли Херсон.
12.11.2022 08:02 Ответить
Я про то і кажу, якби до тих сил що дійшли до Васильєвки додати тих сил що пішли на Миколаїв то де в Запоріжжі ви б із зупинили? Підривали мости?
Розділяй і властвуй, така наче примова. Я так розумію що саме по цій схемі пішло наше військове керівництво.
12.11.2022 07:57 Ответить
Залужний навпаки розказував, що Генштаб намагався по максимуму розтягнути фронт рашистів. Саме тому в орків почали виникати на другому тижні війни величезні проблеми в логістиці....
Якби б окупантів не було в Херсоні, вони б з'явилися в Запоріжжі та Дніпрі...
Чи ви зраду шукаєте в рішеннях Генштабу? А то заднім числом усі розумні....
11.11.2022 22:20 Ответить
можете порівняти перебіг подій у сумській і чернігівській областях (де все йшло за планом Залужного) і в Херсоні

здача великих міст ніяк не сприяє "розтягуванню" фронта бо ворог їх просто окупує і йде далі
11.11.2022 23:27 Ответить
Я зрозумів , тепер Залужний винен . А Порох? Щось про Пороха забули. Блін ці зелені якісь неадекватні то йому не сказали , то йому помішали то якийсь посол , то занятий д.н. єрмака , то шашлики, то вангеровці. Блін, ви вибирали президента чи абітурієнта в вуз? Ставили експерименти. Какая разніца , хоть посмеемся , Посміялись . А тим хто загинув теж смішно? Вас попереджали , а ви дулі крутили. Є такі що тепер все зрозуміли і признали це , а є ті що стоять вперто на своєму . Правду путін каже один народ , якщо вбили щось в голову то триндець на віки . Сказано що не створюй собі кумира. Я за здоровий глузд . Якби був Порошенко не було би війни. А після Порошенка можна було би вибрати кращого . А ви всю державу все, що хоч торішки було зроблено кинули в каку. Я підозрюю що тепер ні одна порядна людина не захоче йти в президенти.
12.11.2022 07:50 Ответить
Ето все должно быть восстановлено за счет рашистов
11.11.2022 21:53 Ответить
Це ясна справа. І не лише це. Всі їх заморожені на Заході і в Україні активи підуть на відбудову України. А якщо далі захочуть воювати - то заберемо і активи на території раші.
11.11.2022 22:28 Ответить
Москалі зробили в листопаді те, що Україна мала зробити в лютому.
11.11.2022 21:54 Ответить
"МИ НЕ МОГЛИ ПОВІРИТИ У ВТОРГНЕННЯ, НЕ БУЛИ ГОТОВІ ПІДРИВАТИ МОСТИ" - ПОДОЛЯК ПРО ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОМИЛКИ ВЛАДИ

30.08.2022 17:24

Питання: накуя цим чувакам три розвідки і одна контррозвідка, якщо питання підриву мостів вирішувалось за принципом "вірили - не вірили?
11.11.2022 22:00 Ответить
ніщо не віщувало біди
11.11.2022 22:16 Ответить
ти не так питання ставиш...***** їм глаза, вуха і мізки
11.11.2022 22:20 Ответить
То казка про сірого бичка від Подоляка скоріше за все.
А ось "призові" від кремля за розмінування Чонгару, таке теоретично можливо.
11.11.2022 22:53 Ответить
варвари. ничего создавать не могут. только разрушать
11.11.2022 22:13 Ответить
Це би - до ЗЕЛЕНОГО ДЕБІЛА, як треба було захищати Україну!

А не "ШАШЛИКИ".

С...КА! Мене до здоху це не відпустить!. (((
11.11.2022 22:22 Ответить
За кримський міст ***** "мстився" більше місяця. Три мости і Каховську греблю підірвано. Наша відповідь буде?
11.11.2022 22:30 Ответить
Міст підірвали через греблю, а не саму греблю. Рівні води різні.
11.11.2022 22:51 Ответить
Міст був через шлюзовий канал. Невідомо що там є зараз і стан підводної частини, а верхньої частини греблі на фото видно що немає.
11.11.2022 22:57 Ответить
Дивимся уважно на фотознімок.
11.11.2022 23:01 Ответить
Що дивитись? Шлюзовий канал з підірваним ЗСУ мостом зліва (Нова Каховка), кацапи його засипали камінням. Підірвано кацапами правий край греблі, з боку Козацького.
11.11.2022 23:24 Ответить
Дивись на рівень води, він залишився таким як і був, дивись за кольром води над дамбою і під дамбою на фотознімках, дивись на шлюз для судів, дивись що бетоні споруди не оголені від відтіку води, дивись що рівень води біля берегів тримається на тих же точках що і раніше, дивись що русло вужчим не стало, блд. як ще казати не знаю.
12.11.2022 17:53 Ответить
Забагато слів - читай що CNN пише. На знімку чітко видно збурення води, що перетікає над залишками підірваної дамби. Можна і дамбу назвати мостом, а жирафу трохи мутованою конякою, егеж ж?
13.11.2022 00:24 Ответить
Краще своїм мізкам довіряти і очам.
Як що довіряти чиймось статтям і передачам, то знову можна обрати клоуна президентам.
Знаєш що таке підірвана дамба ? Бачу не знаєш.
Тут трохи порваних штанів бути не може, дамба або вся руйнується, або вона вся ціла.
13.11.2022 00:30 Ответить
То роззуй очі і подивись на західну частину.
13.11.2022 08:27 Ответить
На відміну від тебе очі розкриті і мізкі увімкнені, чи ти думаєш тобі про прорив дамби ніхто з журналістів не сказав би.
13.11.2022 13:51 Ответить
Та ти шо! Значить, по-твоєму, CNN привели до влади Зе. Може вони і про Бучу "брешуть", га? Шо, соловьов каже що не підірвали? Поцілуй своїх кацапів у сраку, дрон-балабон
13.11.2022 19:42 Ответить
Лахта, не плюй на монітор, опохмелись боярой, чи що ви там робите.
13.11.2022 19:49 Ответить
Не розумію, а де ж трофеї - он скіки було на Харьковщіні. І танчики, і САУ, і б/к різного штабелями. Ще у час ночі по карті всі дві армії рашистів були на правому березі Дніпра, а у 14 годин вони всі на лівому березі. миністр оборони давав їм тиждень на вивід з правого берега вчора в вечері. Вивести дві армії з всією технікою та майном і б/к по побитих мостах і хреноватой понтонке - це не реально. Шо ж там дійсно відбулось - це ж зараз ті всі війска можуть і на донецький фронт перекинути де і так їх дохрена.
11.11.2022 22:41 Ответить
Хто що бреше - Швець каже що ЗСУ кацапів з Градів обстрілювало і втрати там космічні,
Генштаб мовчить, на Зе зомбомарафоні теж щось вспливає про артобстріли, але чітко
ніхто не каже скільки кацапів загинуло і потрапило у полон разом с технікой.
Дуже схоже на договорняк Агрохімії в Стамбулі.
13.11.2022 19:51 Ответить
На гребаном марафоні разганяють темку, шо на правом березі залишилось десь 10 000 орків. - це десь 12 БТГ. Це дуже багато і таку кількість треба десь ховати в степах. Дуже багато питань.
13.11.2022 20:15 Ответить
Сьогодні ми отримали сигнал зі Стамбула, будемо чекати новин надалі.
13.11.2022 20:20 Ответить
За все знищене в Україні, каzzапи мають заплатити! І за вартість відновлювальних робіт!
11.11.2022 22:46 Ответить
У кацапів з мостами проблем не було.
11.11.2022 22:46 Ответить
Міст на дамбі скоріше за все бистріше зроблять, звісно коли все поразміновують.
КАЦАПИ ЦЕ ВАМ НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ - СВОЇ МІНИ НЕ ЗНІМАЮТЬ 🤓
11.11.2022 22:46 Ответить
Bridges may just have an calculated End-of-Lifetime of 40 years,
then need to be rebuild anyway.

Governments avoid investing in new bridges,
to hand out money to their assumed voters.
11.11.2022 23:46 Ответить
Такий вигляд повинні мати мости через Чонгар і Керченську протоку. Як кажуть око за око
12.11.2022 07:53 Ответить
 
 