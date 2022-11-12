УКР
ЗСУ знищили 4 ворожі БТР біля Гуляйполя. ВIДЕО

Ворожі БТР ліквідували військові 155 батальйону 100-ї бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначається в дописі, українські військові за минулу ніч знищили біля Гуляйполя одразу чотири ворожі бронетранспортери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Запорізької тероборони знищують ворожі танк Т-90 та БТР-82. ВIДЕО

Гуляйполе (111) знищення (8055) БТР (286) ЗСУ (7863)
Топ коментарі
+17
Херсонская область. Колонна оккупантов попала в окружение ВСУ
три броні два грузовика та джип
Оккупанты приняли решение сдаться после того, как головная машина была подбитаhttps://t.me/Ukraine_365News/40779
12.11.2022 14:53 Відповісти
+10
Це щось нове... неймовірно круте і точне... а оператори сонечки.
12.11.2022 15:23 Відповісти
+9
Махновська столиця.
12.11.2022 14:54 Відповісти
Це Запоріжжя?
12.11.2022 14:51 Відповісти
Махновська столиця.
12.11.2022 14:54 Відповісти
Херсонская область. Колонна оккупантов попала в окружение ВСУ
три броні два грузовика та джип
Оккупанты приняли решение сдаться после того, как головная машина была подбитаhttps://t.me/Ukraine_365News/40779
12.11.2022 14:53 Відповісти
Вот какие они сговорчивые когда по хлебалу и с носка берцем... Есть ощущение что и отсосать готовы, но кому их грязный рот нужен (ну разве кроме кадыровцев)
12.11.2022 15:23 Відповісти
по перше Гуляйполе пишеться разом,
по друге трохи від фронту це менше 3 км до Гуляйполя
12.11.2022 15:15 Відповісти
Та не 100 бригада а 110. То є дві великі різниці. Виправте помилку
12.11.2022 15:14 Відповісти
А листочків то вже не ма.І підори як на лодоні)))
12.11.2022 15:14 Відповісти
так само і ТРО листочки вже не прикривають
12.11.2022 15:26 Відповісти
Це щось нове... неймовірно круте і точне... а оператори сонечки.
12.11.2022 15:23 Відповісти
Там мінки на магнітіках.
12.11.2022 21:52 Відповісти
 
 