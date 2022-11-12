ЗСУ знищили 4 ворожі БТР біля Гуляйполя. ВIДЕО
Ворожі БТР ліквідували військові 155 батальйону 100-ї бригади територіальної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як зазначається в дописі, українські військові за минулу ніч знищили біля Гуляйполя одразу чотири ворожі бронетранспортери.
три броні два грузовика та джип
Оккупанты приняли решение сдаться после того, как головная машина была подбитаhttps://t.me/Ukraine_365News/40779
по друге трохи від фронту це менше 3 км до Гуляйполя