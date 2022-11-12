ЗСУ знищили 4 ворожі БТР біля Гуляйполя. ВIДЕО

Ворожі БТР ліквідували військові 155 батальйону 100-ї бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначається в дописі, українські військові за минулу ніч знищили біля Гуляйполя одразу чотири ворожі бронетранспортери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Запорізької тероборони знищують ворожі танк Т-90 та БТР-82. ВIДЕО

Ворожі БТР ліквідували військові 155 батальйону 100-ї бригади територіальної оборони.