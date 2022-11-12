РУС
ВСУ уничтожили 4 вражеских БТР возле Гуляйполя. ВИДЕО

Вражеские БТР ликвидировали военные 155 батальона 100-й бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечается в сообщении, украинские военные за минувшую ночь уничтожили возле Гуляйполя сразу четыре вражеских бронетранспортера.

+17
Херсонская область. Колонна оккупантов попала в окружение ВСУ
три броні два грузовика та джип
Оккупанты приняли решение сдаться после того, как головная машина была подбитаhttps://t.me/Ukraine_365News/40779
показать весь комментарий
12.11.2022 14:53
+10
Це щось нове... неймовірно круте і точне... а оператори сонечки.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:23
+9
Махновська столиця.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:54
Це Запоріжжя?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:51
Махновська столиця.
показать весь комментарий
12.11.2022 14:54
Херсонская область. Колонна оккупантов попала в окружение ВСУ
три броні два грузовика та джип
Оккупанты приняли решение сдаться после того, как головная машина была подбитаhttps://t.me/Ukraine_365News/40779
показать весь комментарий
12.11.2022 14:53
Вот какие они сговорчивые когда по хлебалу и с носка берцем... Есть ощущение что и отсосать готовы, но кому их грязный рот нужен (ну разве кроме кадыровцев)
показать весь комментарий
12.11.2022 15:23
по перше Гуляйполе пишеться разом,
по друге трохи від фронту це менше 3 км до Гуляйполя
показать весь комментарий
12.11.2022 15:15
Та не 100 бригада а 110. То є дві великі різниці. Виправте помилку
показать весь комментарий
12.11.2022 15:14
А листочків то вже не ма.І підори як на лодоні)))
показать весь комментарий
12.11.2022 15:14
так само і ТРО листочки вже не прикривають
показать весь комментарий
12.11.2022 15:26
Це щось нове... неймовірно круте і точне... а оператори сонечки.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:23
Там мінки на магнітіках.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:52
 
 