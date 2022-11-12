ВСУ уничтожили 4 вражеских БТР возле Гуляйполя. ВИДЕО

Вражеские БТР ликвидировали военные 155 батальона 100-й бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как отмечается в сообщении, украинские военные за минувшую ночь уничтожили возле Гуляйполя сразу четыре вражеских бронетранспортера.

