ВСУ уничтожили 4 вражеских БТР возле Гуляйполя. ВИДЕО
Вражеские БТР ликвидировали военные 155 батальона 100-й бригады территориальной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Как отмечается в сообщении, украинские военные за минувшую ночь уничтожили возле Гуляйполя сразу четыре вражеских бронетранспортера.
три броні два грузовика та джип
Оккупанты приняли решение сдаться после того, как головная машина была подбитаhttps://t.me/Ukraine_365News/40779
по друге трохи від фронту це менше 3 км до Гуляйполя