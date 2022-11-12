УКР
Антонівський міст у Херсоні підірваний росіянами. ВIДЕО

У мережу потрапило відео Антонівського мосту в Херсоні після того, як його підірвали російські окупанти, які вийшли з міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вигляд підірваних росіянами мостів з космосу.

міст (1259) Херсон (3570)
В цей день 1972 року народився Ігор Гордійчук - Герой України, генерал-майор, ректор Київського військового ліцею ім.І.Богуна. Позивний "Сумрак".

Під час російсько-української війни очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила.

12.11.2022 22:20 Відповісти
якщо його представляє безумна, то нормальною людиною воно неможе бути апріорі.
12.11.2022 22:17 Відповісти
Це справжній Герой Украіни - вітання йому 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
12.11.2022 22:24 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591484353166680067 2 ч

скажить мені, що я помиляюся, і що це не той Король, котрий втік із міста 24 лютого, та прирік на загибель ТРО Херсона?

12.11.2022 22:15 Відповісти
Дакакаяразніца
12.11.2022 22:16 Відповісти
12.11.2022 22:17 Відповісти
Той... І зліва одна ************, після якої оборона Сєвєродонецька миттєво накрилась
12.11.2022 22:19 Відповісти
Це саме він із Безмозглою - скажуть , що це саме вони звільнили Херсон 😠
12.11.2022 22:20 Відповісти
По ходу це не король, це - Мар'яша Безумна...
12.11.2022 22:27 Відповісти
Вся полиция и военные ушли из Херсона и оружие вывезли перед приходом кацапов
С ЭТИМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТАМ - власть правды не скажет
‼️‼️‼️

43 героя, которые не давали сдать Херсон. Это был не бой, а расправа - Станислав Вазанов

https://youtu.**************

12.11.2022 22:29 Відповісти
"роздав коктейлі молотова" це ппц

це відео треба дивитися усім
12.11.2022 22:52 Відповісти
А те що зброю вивезли із Херсона перед наступом орків ?? Це ж хтось команду дав , а хтось виконав . А ТРО погибало ‼️‼️‼️
І зараз ЦІ ХТОСЬ вернуться в Херсон і знову будуть СПОКІЙНО працювати ????
13.11.2022 00:34 Відповісти
в мене нема відповіді на ваше питання, нажаль

думаю тут треба висловити моє ставлення до президента Зеленського і компанії, їх роль у цій війні доволі очевидна, причому починаючи з 2019 року, але поки Зеленський затверджує корисні для армії накази най буде, історія повна прикладів чим закінчуються революції під час війни

тому пам"ятаємо, віримо, робимо, перемога буде за нами
13.11.2022 01:12 Відповісти
Мрази Зе🤢боротни Ганьба
13.11.2022 01:45 Відповісти
з цим треба розбиратися не журналістам, а прокурорам,
яких поки що в нас нема...
Армія є, Тро є - незелених прокурорів нема...
13.11.2022 00:23 Відповісти
Тоді нехай поки журналисти збирають докази Вони пошустрее прокурорів
13.11.2022 00:31 Відповісти
покажіть мені прокурора який видвине офіціяльну предьяву існуючії владі -
"чому Херсон кацапня зайняла за 24 години, після початку вторгнення,
і які такі дії владa зробилa шо б цьому запобігти?"
я того прокурора обійму як брата.
13.11.2022 00:53 Відповісти
Там таких випливе не один і не два..
12.11.2022 22:31 Відповісти
у Херсоні забагато свідків, зекоманда не може не призначити туди свою людину
12.11.2022 22:55 Відповісти
У "Слуг"КОАЛИЦИЯ с блоком Сосальдо , ОПЗЖопой и другими прихвостнями ********** в Херсоне ‼️
13.11.2022 01:49 Відповісти
А що вони біля моста топили аби проїхати? На вагони не схоже й на контейнери теж.
12.11.2022 22:15 Відповісти
Нічого , бо тоді була би перекрита течія , десь була інформація , що москалі використовували баржі...
12.11.2022 22:20 Відповісти
То баржі.
12.11.2022 22:32 Відповісти
12.11.2022 22:17 Відповісти
12.11.2022 22:19 Відповісти
Мерзотники зелені , що тут скажеш 😡
12.11.2022 22:22 Відповісти
То може херсонцям потрібно "гідно" зустріти цих "героїв", бо це позорище для країни, ЗСУ кладе свої життя, а ці ган.. дони десь пересиділи, а тепер з'явились.
12.11.2022 22:34 Відповісти
ну дык кто их туда назначил с тех и спрашивать надо. а вообще война с кацапами это только начало, имхо. пока не будет построено нормальное правовое государство с моралью мозгами и логикой у ее "ылит" все всегда будет плохо и виноватых не будет.
12.11.2022 23:49 Відповісти
Гниды зелёные , предатели , надеюсь ,Херсонцы ,им глаза выцарапают такой цинизм 🤮
13.11.2022 01:53 Відповісти
в политике всегда были циники АБСОЛЮТНЫЕ , а их прикрывают еще хуже отморозки - менты , вся суть современной политики Украины - делать бабло , а при зеленых ( регионалах ) это вообще приобрело масштабы беспредела , глава НБУ - отмыл ( украл ) миллиарды долларов , которого назначили зеленые , но это по сравнению со сдачей юга Украины - ничего , а кто был мерами Мариуполя, Херсона , кто был начальниками сбу в этом регионе , их тоже назначали зеленые , по сути война началась благодоря зеленым , и десятки убитых мирных жизней это дело рук зеленых , это образец того , когда во власть приходят пиарщики и недоумки .
13.11.2022 10:49 Відповісти
12.11.2022 22:20 Відповісти
12.11.2022 22:24 Відповісти
50! З ювілеєм!
13.11.2022 00:34 Відповісти
Нужно добить кримскийПутинхуйло мост
12.11.2022 22:38 Відповісти
Не хвилютесь так і буде! Тепер з однієї сторони можна вогнем контролювати північні траси з Криму, з іншої сторони треба добити міст - все, Крим взимку перетворюється на острів!
13.11.2022 00:36 Відповісти
І випхати кацапів у море Усіх
13.11.2022 00:39 Відповісти
Уважаемые администраторы!. Последнее время у вас появилась тенденция ставить ссылку на видео из вашего Телеграм-канала. Вы канал или веб-ресурс? Нужно решить. Ходить туда неудобно. И мы это делать не будем. Хотя бы потому, что не у всех стоит Телеграм. Или лень.
12.11.2022 23:40 Відповісти
Я тоже стала удивляться Этим моментам
13.11.2022 00:38 Відповісти
Возникает вопрос по выходу кацапов:
как они смогли выйти???

Ведь говорили, что 20 тысяч в котле.
И как они вышли, технику вывели за одну ночь?

Вроде мост был под огневым контролем ВСУ.
Временные переправы это вспомогательное...

Я наверно что то пропустил после приезда Саливана ...
13.11.2022 06:19 Відповісти
не придумывай , там тоже не идиоты , паРашники все понимали , и начали выводить технику за долго до того как они объявили об отходе , основную ее массу, 40 000 плюс техника , такую массу за неделю не вывезешь , остались те кто прикрывал , НО , все таки не обошлось без каких ни будь договоренностей , это касается офицерского командования , а для нас главное людей сохранить и территории освободить , а каким образом это уже не столь важно.
13.11.2022 10:58 Відповісти
"Блажен, кто верует
Тепло ему на свете».

1. Остались те, кто прикрывал?
Боеспособные части ( вагнеровцы и др) были выведены первыми. Остались мобики.
Кого они могли прикрывать?!
Они себе ладу дать не могут.

2. нам все равно ... лишь бы людей сохранить ...
Да, наших бойцов надо сохранять.

Но, когда есть возможность уничтожить врага его обычно уничтожают.
Это и есть Сохранение наших людей-
меньше численность противника- меньше наши потери.

3. «НО , все таки не обошлось без каких ни будь договоренностей , это касается офицерского командования«.

Такие решения не принимаются лейтенантом.
Наши военные все готовы зубами рвать кацапских агрессоров. Они готовы идти до конца.

А вот «политики» имеют другую мотивацию...
13.11.2022 15:44 Відповісти
 
 