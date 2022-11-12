Антонівський міст у Херсоні підірваний росіянами. ВIДЕО

У мережу потрапило відео Антонівського мосту в Херсоні після того, як його підірвали російські окупанти, які вийшли з міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

