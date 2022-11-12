РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10617 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
19 483 40

Антоновский мост в Херсоне подорван россиянами. ВИДЕО

В сеть попало видео Антоновского моста в Херсоне после того, как его подорвали вышедшие из города оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Смотрите: При освобождении Благодатного ВСУ захватили склад боеприпасов. ВИДЕО

мост (1041) Херсон (3023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
В цей день 1972 року народився Ігор Гордійчук - Герой України, генерал-майор, ректор Київського військового ліцею ім.І.Богуна. Позивний "Сумрак".

Під час російсько-української війни очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила.

показать весь комментарий
12.11.2022 22:20 Ответить
+39
якщо його представляє безумна, то нормальною людиною воно неможе бути апріорі.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:17 Ответить
+26
Це справжній Герой Украіни - вітання йому 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
12.11.2022 22:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591484353166680067 2 ч

скажить мені, що я помиляюся, і що це не той Король, котрий втік із міста 24 лютого, та прирік на загибель ТРО Херсона?

показать весь комментарий
12.11.2022 22:15 Ответить
Дакакаяразніца
показать весь комментарий
12.11.2022 22:16 Ответить
якщо його представляє безумна, то нормальною людиною воно неможе бути апріорі.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:17 Ответить
Той... І зліва одна ************, після якої оборона Сєвєродонецька миттєво накрилась
показать весь комментарий
12.11.2022 22:19 Ответить
Це саме він із Безмозглою - скажуть , що це саме вони звільнили Херсон 😠
показать весь комментарий
12.11.2022 22:20 Ответить
По ходу це не король, це - Мар'яша Безумна...
показать весь комментарий
12.11.2022 22:27 Ответить
Вся полиция и военные ушли из Херсона и оружие вывезли перед приходом кацапов
С ЭТИМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТАМ - власть правды не скажет
‼️‼️‼️

43 героя, которые не давали сдать Херсон. Это был не бой, а расправа - Станислав Вазанов

https://youtu.**************

показать весь комментарий
12.11.2022 22:29 Ответить
"роздав коктейлі молотова" це ппц

це відео треба дивитися усім
показать весь комментарий
12.11.2022 22:52 Ответить
А те що зброю вивезли із Херсона перед наступом орків ?? Це ж хтось команду дав , а хтось виконав . А ТРО погибало ‼️‼️‼️
І зараз ЦІ ХТОСЬ вернуться в Херсон і знову будуть СПОКІЙНО працювати ????
показать весь комментарий
13.11.2022 00:34 Ответить
в мене нема відповіді на ваше питання, нажаль

думаю тут треба висловити моє ставлення до президента Зеленського і компанії, їх роль у цій війні доволі очевидна, причому починаючи з 2019 року, але поки Зеленський затверджує корисні для армії накази най буде, історія повна прикладів чим закінчуються революції під час війни

тому пам"ятаємо, віримо, робимо, перемога буде за нами
показать весь комментарий
13.11.2022 01:12 Ответить
Мрази Зе🤢боротни Ганьба
показать весь комментарий
13.11.2022 01:45 Ответить
з цим треба розбиратися не журналістам, а прокурорам,
яких поки що в нас нема...
Армія є, Тро є - незелених прокурорів нема...
показать весь комментарий
13.11.2022 00:23 Ответить
Тоді нехай поки журналисти збирають докази Вони пошустрее прокурорів
показать весь комментарий
13.11.2022 00:31 Ответить
покажіть мені прокурора який видвине офіціяльну предьяву існуючії владі -
"чому Херсон кацапня зайняла за 24 години, після початку вторгнення,
і які такі дії владa зробилa шо б цьому запобігти?"
я того прокурора обійму як брата.
показать весь комментарий
13.11.2022 00:53 Ответить
Там таких випливе не один і не два..
показать весь комментарий
12.11.2022 22:31 Ответить
у Херсоні забагато свідків, зекоманда не може не призначити туди свою людину
показать весь комментарий
12.11.2022 22:55 Ответить
У "Слуг"КОАЛИЦИЯ с блоком Сосальдо , ОПЗЖопой и другими прихвостнями ********** в Херсоне ‼️
показать весь комментарий
13.11.2022 01:49 Ответить
А що вони біля моста топили аби проїхати? На вагони не схоже й на контейнери теж.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:15 Ответить
Нічого , бо тоді була би перекрита течія , десь була інформація , що москалі використовували баржі...
показать весь комментарий
12.11.2022 22:20 Ответить
То баржі.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:32 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:17 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 22:19 Ответить
Мерзотники зелені , що тут скажеш 😡
показать весь комментарий
12.11.2022 22:22 Ответить
То може херсонцям потрібно "гідно" зустріти цих "героїв", бо це позорище для країни, ЗСУ кладе свої життя, а ці ган.. дони десь пересиділи, а тепер з'явились.
показать весь комментарий
12.11.2022 22:34 Ответить
ну дык кто их туда назначил с тех и спрашивать надо. а вообще война с кацапами это только начало, имхо. пока не будет построено нормальное правовое государство с моралью мозгами и логикой у ее "ылит" все всегда будет плохо и виноватых не будет.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:49 Ответить
Гниды зелёные , предатели , надеюсь ,Херсонцы ,им глаза выцарапают такой цинизм 🤮
показать весь комментарий
13.11.2022 01:53 Ответить
в политике всегда были циники АБСОЛЮТНЫЕ , а их прикрывают еще хуже отморозки - менты , вся суть современной политики Украины - делать бабло , а при зеленых ( регионалах ) это вообще приобрело масштабы беспредела , глава НБУ - отмыл ( украл ) миллиарды долларов , которого назначили зеленые , но это по сравнению со сдачей юга Украины - ничего , а кто был мерами Мариуполя, Херсона , кто был начальниками сбу в этом регионе , их тоже назначали зеленые , по сути война началась благодоря зеленым , и десятки убитых мирных жизней это дело рук зеленых , это образец того , когда во власть приходят пиарщики и недоумки .
показать весь комментарий
13.11.2022 10:49 Ответить
В цей день 1972 року народився Ігор Гордійчук - Герой України, генерал-майор, ректор Київського військового ліцею ім.І.Богуна. Позивний "Сумрак".

Під час російсько-української війни очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила.

показать весь комментарий
12.11.2022 22:20 Ответить
Це справжній Герой Украіни - вітання йому 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
12.11.2022 22:24 Ответить
50! З ювілеєм!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:34 Ответить
Нужно добить кримскийПутинхуйло мост
показать весь комментарий
12.11.2022 22:38 Ответить
Не хвилютесь так і буде! Тепер з однієї сторони можна вогнем контролювати північні траси з Криму, з іншої сторони треба добити міст - все, Крим взимку перетворюється на острів!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:36 Ответить
І випхати кацапів у море Усіх
показать весь комментарий
13.11.2022 00:39 Ответить
Уважаемые администраторы!. Последнее время у вас появилась тенденция ставить ссылку на видео из вашего Телеграм-канала. Вы канал или веб-ресурс? Нужно решить. Ходить туда неудобно. И мы это делать не будем. Хотя бы потому, что не у всех стоит Телеграм. Или лень.
показать весь комментарий
12.11.2022 23:40 Ответить
Я тоже стала удивляться Этим моментам
показать весь комментарий
13.11.2022 00:38 Ответить
Возникает вопрос по выходу кацапов:
как они смогли выйти???

Ведь говорили, что 20 тысяч в котле.
И как они вышли, технику вывели за одну ночь?

Вроде мост был под огневым контролем ВСУ.
Временные переправы это вспомогательное...

Я наверно что то пропустил после приезда Саливана ...
показать весь комментарий
13.11.2022 06:19 Ответить
не придумывай , там тоже не идиоты , паРашники все понимали , и начали выводить технику за долго до того как они объявили об отходе , основную ее массу, 40 000 плюс техника , такую массу за неделю не вывезешь , остались те кто прикрывал , НО , все таки не обошлось без каких ни будь договоренностей , это касается офицерского командования , а для нас главное людей сохранить и территории освободить , а каким образом это уже не столь важно.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:58 Ответить
"Блажен, кто верует
Тепло ему на свете».

1. Остались те, кто прикрывал?
Боеспособные части ( вагнеровцы и др) были выведены первыми. Остались мобики.
Кого они могли прикрывать?!
Они себе ладу дать не могут.

2. нам все равно ... лишь бы людей сохранить ...
Да, наших бойцов надо сохранять.

Но, когда есть возможность уничтожить врага его обычно уничтожают.
Это и есть Сохранение наших людей-
меньше численность противника- меньше наши потери.

3. «НО , все таки не обошлось без каких ни будь договоренностей , это касается офицерского командования«.

Такие решения не принимаются лейтенантом.
Наши военные все готовы зубами рвать кацапских агрессоров. Они готовы идти до конца.

А вот «политики» имеют другую мотивацию...
показать весь комментарий
13.11.2022 15:44 Ответить
 
 