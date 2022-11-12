Антоновский мост в Херсоне подорван россиянами. ВИДЕО
В сеть попало видео Антоновского моста в Херсоне после того, как его подорвали вышедшие из города оккупанты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
@13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1591484353166680067 2 ч
скажить мені, що я помиляюся, і що це не той Король, котрий втік із міста 24 лютого, та прирік на загибель ТРО Херсона?
С ЭТИМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТАМ - власть правды не скажет
43 героя, которые не давали сдать Херсон. Это был не бой, а расправа - Станислав Вазанов
це відео треба дивитися усім
І зараз ЦІ ХТОСЬ вернуться в Херсон і знову будуть СПОКІЙНО працювати ????
думаю тут треба висловити моє ставлення до президента Зеленського і компанії, їх роль у цій війні доволі очевидна, причому починаючи з 2019 року, але поки Зеленський затверджує корисні для армії накази най буде, історія повна прикладів чим закінчуються революції під час війни
тому пам"ятаємо, віримо, робимо, перемога буде за нами
яких поки що в нас нема...
Армія є, Тро є - незелених прокурорів нема...
"чому Херсон кацапня зайняла за 24 години, після початку вторгнення,
і які такі дії владa зробилa шо б цьому запобігти?"
я того прокурора обійму як брата.
и виноватых не будет.
Під час російсько-української війни очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила.
как они смогли выйти???
Ведь говорили, что 20 тысяч в котле.
И как они вышли, технику вывели за одну ночь?
Вроде мост был под огневым контролем ВСУ.
Временные переправы это вспомогательное...
Я наверно что то пропустил после приезда Саливана ...
Тепло ему на свете».
1. Остались те, кто прикрывал?
Боеспособные части ( вагнеровцы и др) были выведены первыми. Остались мобики.
Кого они могли прикрывать?!
Они себе ладу дать не могут.
2. нам все равно ... лишь бы людей сохранить ...
Да, наших бойцов надо сохранять.
Но, когда есть возможность уничтожить врага его обычно уничтожают.
Это и есть Сохранение наших людей-
меньше численность противника- меньше наши потери.
3. «НО , все таки не обошлось без каких ни будь договоренностей , это касается офицерского командования«.
Такие решения не принимаются лейтенантом.
Наши военные все готовы зубами рвать кацапских агрессоров. Они готовы идти до конца.
А вот «политики» имеют другую мотивацию...