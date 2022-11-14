Бойовий дрон влучив у групу російських окупантів. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни скинули міну в групу російських окупантів за допомогою бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережі. На записі видно, що міна вразила п'ять ворогів.
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+67 MausMike
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+65 vadyan
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Ну убить не убило на месте, как мы видим но осколками нафаршировало. Эта пятерка отвоевалась и схлопотала инвалидность. Осколки в конечностях в заднице в яйцах... на баб долго не полезут если вообще смогут...
Мееерзкая штука.
Бронежилеты конечно спасают. Не будь их было бы два три грустных орочьих трупа.
хороший кацап - дохлий кацап!!
Бійтесь і нашої землі, і нашого неба!