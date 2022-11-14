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Бойовий дрон влучив у групу російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни скинули міну в групу російських окупантів за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережі. На записі видно, що міна вразила п'ять ворогів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український безпілотник вночі знищив російський танк Т-80БВМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) дрони (4844)


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Топ коментарі
+67
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14.11.2022 15:43
+65
Ой, як красіво!
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14.11.2022 15:34
+54
Сидели бы в своем лаптестане, хлебали щи, в дырку на улице ходили и были бы целы
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14.11.2022 15:38
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Ой, як красіво!
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14.11.2022 15:34 Відповісти
в таки миті єдине бажання, щоб дрон скинув ще одну гранату
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14.11.2022 21:54 Відповісти
один, схоже всьо. інші потвори ще помучаються.
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14.11.2022 15:35 Відповісти
Якби просто викинули з десяток ґантель, ефект міг бути кращим
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14.11.2022 15:51 Відповісти
на десяток гантель потрібно десяток дронів. і далеко не факт, що взагалі був би хочь якийсь ефект від такого безглуздя.
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14.11.2022 15:57 Відповісти
Гарно влучив 👍🏼👍🏼👍🏼🤣
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14.11.2022 15:36 Відповісти
Трям! Здравствуйте!
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14.11.2022 15:37 Відповісти
Сидели бы в своем лаптестане, хлебали щи, в дырку на улице ходили и были бы целы
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14.11.2022 15:38 Відповісти
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14.11.2022 15:43 Відповісти
..в умовах війни з кацапдрми, цей відеофаК - краще аніж, навіть, секс чоловіка з жінкою
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14.11.2022 15:47 Відповісти
Таке життя -- сьогодні ти на коні а завтра вже відспівуют .
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14.11.2022 15:47 Відповісти
Бінго!!! Полудохлі кацапи як ломануло тікати, як равлики. Мабуть, поповзли дохнути під парканом.
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14.11.2022 15:51 Відповісти
Нічого не радує більше ніж дохлий кацап
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14.11.2022 15:57 Відповісти
А мені нравицця, як воно бахкає. Як кацапідори повзають, суєтяцця.
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14.11.2022 15:59 Відповісти
Атарвалі Ваньке встаньку )))
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14.11.2022 16:00 Відповісти
Файно!
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14.11.2022 16:03 Відповісти
Хороший тамада и конкурсы интересные
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14.11.2022 16:05 Відповісти
Якось так повзають по домашньому по скрепному.
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14.11.2022 16:11 Відповісти
60 мм осколочная мина рядом бахнула?
Ну убить не убило на месте, как мы видим но осколками нафаршировало. Эта пятерка отвоевалась и схлопотала инвалидность. Осколки в конечностях в заднице в яйцах... на баб долго не полезут если вообще смогут...
Мееерзкая штука.
Бронежилеты конечно спасают. Не будь их было бы два три грустных орочьих трупа.
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14.11.2022 18:41 Відповісти
Трёхсотые гораздо затратнее двухсотых, нам только на руку.
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14.11.2022 18:51 Відповісти
Какая мина? Это ВОГ с хвостовиком. И "боевой дрон" - китайский "Мавик 3" со сбросом, на 8 месяце войны.
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14.11.2022 20:30 Відповісти
ваньки крали вагонку
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14.11.2022 16:19 Відповісти
ще б з один заряд... щоб й макітри повідлітали...
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14.11.2022 16:52 Відповісти
На мою думку краще не може бути,мож ще подзвонить і розкаже друзям хоч один виживший🤣
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14.11.2022 20:26 Відповісти
хороша робота. аби ще одну тудиж.
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14.11.2022 17:20 Відповісти
Це вам, падлюки за наших сірих хом"ячків !!!
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14.11.2022 17:32 Відповісти
це БІНГО !
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14.11.2022 17:46 Відповісти
Зільйониє опариші дригаюца😄
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14.11.2022 18:07 Відповісти
что они там тырило то эти лапотные? ))
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14.11.2022 18:45 Відповісти
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14.11.2022 18:46 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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14.11.2022 20:27 Відповісти
это НЕ мина из миномёта
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14.11.2022 21:25 Відповісти
Ляпотааа!))
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14.11.2022 22:56 Відповісти
Бійтесь, ***** ******!
Бійтесь і нашої землі, і нашого неба!
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15.11.2022 00:08 Відповісти
Все трехсотые, правильно пишут, что трехсотые лучше мертвых. Мертвых они бросают, а этих хочешь не хочешь нужно лечить и тратить ресурсы.
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15.11.2022 04:58 Відповісти
Жаль второй бомбы не последовало. Я всё ждал...
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15.11.2022 05:03 Відповісти
 
 