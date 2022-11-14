Бойовий дрон влучив у групу російських окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни скинули міну в групу російських окупантів за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережі. На записі видно, що міна вразила п'ять ворогів.

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