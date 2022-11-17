Момент удару російської ракети в Дніпрі. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський опублікував момент удару російською ракетою у місті Дніпро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про російські удари по Дніпру, внаслідок яких постраждали 8 осіб.
Топ коментарі
+44 Ksenia VB
показати весь коментар17.11.2022 11:27 Посилання
+43 Роман с камнем
показати весь коментар17.11.2022 11:34 Посилання
+41 Роман с камнем
показати весь коментар17.11.2022 11:30 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відправити всіх на зустріч з богом, а він вже їх по фільтрує хто був праведний, а хто ні.
https://twitter.com/i/status/1592880627736526850
@yagodarbuz
·
https://twitter.com/yagodarbuz/status/1593157220438794240 1 ч
Без ударів по ним у відповідь це не зупинити
На них можно волей неволей наснимать такого, что будет очень интересно мышебратьям, их крысы даже авто вскрыть могут, как в Николаеве вскрывали ради регика.
Ну то есть как бы в Конституции твёрдо прописаны свободы, но если пан литинант Бкнв захочет их потоптать, ему достаточно накалякать наказ или акт на листочке, и свобод больше нет.
Так, але папірець від Баканова, то не Закон. Тому Ви праві, але не зовсім.
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
.
Під руїну є 2 головні губернії ху@лостану
Уверен, что если полоумный путлер захватит эстонскую Нарву, то никакой войны против РФ бесхребетное желеобразное НАТО не начнёт.