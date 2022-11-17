УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6069 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
31 915 48

Момент удару російської ракети в Дніпрі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський опублікував момент удару російською ракетою у місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про російські удари по Дніпру, внаслідок яких постраждали 8 осіб.

Також читайте: Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Ізюмського району. Постраждали 3 людей

Автор: 

Дніпро (3297) Зеленський Володимир (24263) обстріл (29037)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
І бєз разніци как уліци називаюца.
показати весь коментар
17.11.2022 11:27
+43
показати весь коментар
17.11.2022 11:34
+41
показати весь коментар
17.11.2022 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як там у класика? - головне що дороги асфальтовані...
показати весь коментар
17.11.2022 11:25 Відповісти
І бєз разніци как уліци називаюца.
показати весь коментар
17.11.2022 11:27 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 11:30 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 11:31 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 11:34 Відповісти
***** подумав, какая разніца как називаєца та тєріторія, пусть будет расія. І напав
показати весь коментар
17.11.2022 11:38 Відповісти
Це ти до путіна чи і тобі какая разніца убивають Українців чи ні.
показати весь коментар
17.11.2022 12:50 Відповісти
ти реальний дебіл !!!
показати весь коментар
17.11.2022 23:34 Відповісти
і жодного світового визнання РФ країною терористом...
показати весь коментар
17.11.2022 11:27 Відповісти
Є. То ти пропустив.
показати весь коментар
18.11.2022 02:35 Відповісти
здохни, *****, здохніть, кацапи!
показати весь коментар
17.11.2022 11:28 Відповісти
Самі вони це не зроблять бо бездарні. Їм треба допомогти.

Відправити всіх на зустріч з богом, а він вже їх по фільтрує хто був праведний, а хто ні.
показати весь коментар
17.11.2022 12:12 Відповісти
Тягач Oshkosh - в Україні. Вивозитиме німецькі ************** та польські Krab із позицій. Дуже потрібна річ.
https://twitter.com/i/status/1592880627736526850
показати весь коментар
17.11.2022 11:30 Відповісти
тю! А в пабліках навипередки шукають хто той гандон що злив відео в мережу)))
показати весь коментар
17.11.2022 11:31 Відповісти
В больнстве случаев таких г@ндонов нужно искать в одном "офисе"
показати весь коментар
17.11.2022 11:35 Відповісти
Так Шмигаль сам все сказал буквально сразу, в том числе и про ЮМЗ.
показати весь коментар
17.11.2022 11:41 Відповісти
Оказывается можно только бубе.
показати весь коментар
17.11.2022 12:51 Відповісти
А було б це CNN - вже б втратили акредитацію
показати весь коментар
17.11.2022 12:59 Відповісти
зря только асфальт ложили...
показати весь коментар
17.11.2022 11:34 Відповісти
Для ОП не зря - "заработали" миллиарды долларов на "великому крадівництві"
показати весь коментар
17.11.2022 18:09 Відповісти
А водій прикольний зупинився, 3 сек. -поооооїхав....чи в звичці вже, пофігу
показати весь коментар
17.11.2022 11:37 Відповісти
Два рази в одне місце не попадає. Це якби арт. "вогн. вал." тоді тре тікати.
показати весь коментар
17.11.2022 12:12 Відповісти
Попадає і дуже часто! У нас у дворі двічі в трансформатор прилетіло, а скільки разів було, після бомбувань люди розбирали завали і туди знову прилітало в продовж одниєї години і гинули рятувальники
показати весь коментар
17.11.2022 12:39 Відповісти
а зачем дворовой трансформатор гасить по два раза? лучше пишите в один и тот же столб освещения по три ракеты пуляют. ракеты у них точные просто
показати весь коментар
17.11.2022 17:33 Відповісти
Благодаря бдітєльності вєлікого і мудрого (да святітся імя єго) Владіміра Вєлікого простолюдіни в Дніпрі наконєц то узналі правду!!! Сам лічно прібил в Дніпро і заснял факт бамбьожкі! Славімо єго!!!
показати весь коментар
17.11.2022 11:40 Відповісти
Складається таке враження, що заборона на викладання фото та відео "прильотів" та уражень від рашистських обстрілів спрямована на те, щоб це першими робили курви з Банкової для підняття власного рейтингу. То тимошонка, то це недолуге, то дєрьмак....
показати весь коментар
17.11.2022 11:40 Відповісти
Пан Мøрячöк з фрегату Могутній кавун

@yagodarbuz

·

https://twitter.com/yagodarbuz/status/1593157220438794240 1 ч

Без ударів по ним у відповідь це не зупинити
показати весь коментар
17.11.2022 11:41 Відповісти
Так 8 месяцев! И за то время в Украине не могли сделать 100 шахедов? Которые можно в гараже собирать из цивильных комплектующих. Если не сделали-значит это прямое указание Зеленского НЕ делать. Или он вобше не в курсе и живет в сввоей паралельной кокаиновой реальности
показати весь коментар
17.11.2022 17:59 Відповісти
Південмаш справа за парканом.
показати весь коментар
17.11.2022 11:45 Відповісти
А что, у нас видеорегистраторы уже разрешены ?

На них можно волей неволей наснимать такого, что будет очень интересно мышебратьям, их крысы даже авто вскрыть могут, как в Николаеве вскрывали ради регика.
показати весь коментар
17.11.2022 11:50 Відповісти
Законом вони не заборонені. Є наказ МВС, чи щось таке, про заборону.
показати весь коментар
17.11.2022 12:14 Відповісти
Наказ тоже может запрещать, у нас законы написаны с учетом такой лазейки. Даже Конституция: "Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки".

Ну то есть как бы в Конституции твёрдо прописаны свободы, но если пан литинант Бкнв захочет их потоптать, ему достаточно накалякать наказ или акт на листочке, и свобод больше нет.
показати весь коментар
17.11.2022 12:33 Відповісти
"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки".

Так, але папірець від Баканова, то не Закон. Тому Ви праві, але не зовсім.
показати весь коментар
17.11.2022 17:31 Відповісти
ну и ***** ты такое выбрасываешь??????а как же просьба мо не кидать такие видосики в интернет?когда уже Вова будет видосик из лаптестана где что то прилетело и ******????????????
показати весь коментар
17.11.2022 11:51 Відповісти
Безсмислова просьба. В Ізраїлі є стандарти, скільки часу повинно пройти після обстрілу і що можна викладати Після трьох годин заборона уже не актуальна. А в нас, хмара диму на небі і уже зрада. Але наближеним до офісу все можна.
показати весь коментар
17.11.2022 13:53 Відповісти
Кацапских террористов только уничтожать.
показати весь коментар
17.11.2022 12:01 Відповісти
Ой та ладно вам , до 24-го москали, тут все время шастали , . И где и что на ЮМзе расположено знают , лучше чем многие дописувачи
показати весь коментар
17.11.2022 12:51 Відповісти
Ваве можно,и с регистраторов можно,а вот СNN и другим медиа, раньше дать репортаж ,чем strana.ua и его величество в Херсоне нельзя.Ущербные.
показати весь коментар
17.11.2022 12:56 Відповісти
Только восстановление статуса ядерной страны даст нам шанс жить уверенней. Ясно стало окончательно. Все остальное демагогия и дежурная трепотня.
показати весь коментар
17.11.2022 12:58 Відповісти
.

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
показати весь коментар
17.11.2022 13:05 Відповісти
Це все наше.
Під руїну є 2 головні губернії ху@лостану
показати весь коментар
17.11.2022 13:35 Відповісти
Абсолютно прав, ув. Мора: РФ - это уже не государство, а сплошная криминальная Зона с паханами и с вертухаями. Бандитское террористическое образование хуже ИГИЛ.
показати весь коментар
17.11.2022 20:15 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 14:08 Відповісти
А ЧЕГО Ж СВЕРНУЛ И НА ПОМОЩЬ НЕ ПРИШЁЛ !?
показати весь коментар
17.11.2022 16:22 Відповісти
Сколько еще должно погибнуть людей, сколько ещё должно быть взорвано домов и различных объектов, чтобы безхретные слюнявые наты и есы дали необходимое и результативное оружие, не говоря уже о закрытии неба над Украиной!!!!
показати весь коментар
17.11.2022 18:47 Відповісти
В самом деле, всё это грозное НАТО, наверное, не способно ни Украину защитить, ни самих себя.

Уверен, что если полоумный путлер захватит эстонскую Нарву, то никакой войны против РФ бесхребетное желеобразное НАТО не начнёт.
показати весь коментар
17.11.2022 20:37 Відповісти
 
 