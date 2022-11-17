Момент удару російської ракети в Дніпрі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський опублікував момент удару російською ракетою у місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про російські удари по Дніпру, внаслідок яких постраждали 8 осіб.

Також читайте: Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Ізюмського району. Постраждали 3 людей