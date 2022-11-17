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Момент удара российской ракеты в Днепре. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опубликовал момент удара российской ракетой в городе Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам лишь больше боли и страданий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о российских ударах по Днепру, в результате которых пострадали 8 человек.

Читайте: "Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", – Зеленский

Днепр (4439) Зеленский Владимир (20782) обстрел (27716)


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Топ комментарии
+44
І бєз разніци как уліци називаюца.
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17.11.2022 11:27
+43
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17.11.2022 11:34
+41
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17.11.2022 11:30
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Як там у класика? - головне що дороги асфальтовані...
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17.11.2022 11:25 Ответить
І бєз разніци как уліци називаюца.
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17.11.2022 11:27 Ответить
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17.11.2022 11:30 Ответить
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17.11.2022 11:31 Ответить
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17.11.2022 11:34 Ответить
***** подумав, какая разніца как називаєца та тєріторія, пусть будет расія. І напав
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17.11.2022 11:38 Ответить
Це ти до путіна чи і тобі какая разніца убивають Українців чи ні.
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17.11.2022 12:50 Ответить
ти реальний дебіл !!!
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17.11.2022 23:34 Ответить
і жодного світового визнання РФ країною терористом...
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17.11.2022 11:27 Ответить
Є. То ти пропустив.
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18.11.2022 02:35 Ответить
здохни, *****, здохніть, кацапи!
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17.11.2022 11:28 Ответить
Самі вони це не зроблять бо бездарні. Їм треба допомогти.

Відправити всіх на зустріч з богом, а він вже їх по фільтрує хто був праведний, а хто ні.
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17.11.2022 12:12 Ответить
Тягач Oshkosh - в Україні. Вивозитиме німецькі ************** та польські Krab із позицій. Дуже потрібна річ.
https://twitter.com/i/status/1592880627736526850
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17.11.2022 11:30 Ответить
тю! А в пабліках навипередки шукають хто той гандон що злив відео в мережу)))
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17.11.2022 11:31 Ответить
В больнстве случаев таких г@ндонов нужно искать в одном "офисе"
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17.11.2022 11:35 Ответить
Так Шмигаль сам все сказал буквально сразу, в том числе и про ЮМЗ.
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17.11.2022 11:41 Ответить
Оказывается можно только бубе.
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17.11.2022 12:51 Ответить
А було б це CNN - вже б втратили акредитацію
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17.11.2022 12:59 Ответить
зря только асфальт ложили...
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17.11.2022 11:34 Ответить
Для ОП не зря - "заработали" миллиарды долларов на "великому крадівництві"
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17.11.2022 18:09 Ответить
А водій прикольний зупинився, 3 сек. -поооооїхав....чи в звичці вже, пофігу
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17.11.2022 11:37 Ответить
Два рази в одне місце не попадає. Це якби арт. "вогн. вал." тоді тре тікати.
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17.11.2022 12:12 Ответить
Попадає і дуже часто! У нас у дворі двічі в трансформатор прилетіло, а скільки разів було, після бомбувань люди розбирали завали і туди знову прилітало в продовж одниєї години і гинули рятувальники
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17.11.2022 12:39 Ответить
а зачем дворовой трансформатор гасить по два раза? лучше пишите в один и тот же столб освещения по три ракеты пуляют. ракеты у них точные просто
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17.11.2022 17:33 Ответить
Благодаря бдітєльності вєлікого і мудрого (да святітся імя єго) Владіміра Вєлікого простолюдіни в Дніпрі наконєц то узналі правду!!! Сам лічно прібил в Дніпро і заснял факт бамбьожкі! Славімо єго!!!
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17.11.2022 11:40 Ответить
Складається таке враження, що заборона на викладання фото та відео "прильотів" та уражень від рашистських обстрілів спрямована на те, щоб це першими робили курви з Банкової для підняття власного рейтингу. То тимошонка, то це недолуге, то дєрьмак....
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17.11.2022 11:40 Ответить
Пан Мøрячöк з фрегату Могутній кавун

@yagodarbuz

·

https://twitter.com/yagodarbuz/status/1593157220438794240 1 ч

Без ударів по ним у відповідь це не зупинити
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17.11.2022 11:41 Ответить
Так 8 месяцев! И за то время в Украине не могли сделать 100 шахедов? Которые можно в гараже собирать из цивильных комплектующих. Если не сделали-значит это прямое указание Зеленского НЕ делать. Или он вобше не в курсе и живет в сввоей паралельной кокаиновой реальности
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17.11.2022 17:59 Ответить
Південмаш справа за парканом.
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17.11.2022 11:45 Ответить
А что, у нас видеорегистраторы уже разрешены ?

На них можно волей неволей наснимать такого, что будет очень интересно мышебратьям, их крысы даже авто вскрыть могут, как в Николаеве вскрывали ради регика.
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17.11.2022 11:50 Ответить
Законом вони не заборонені. Є наказ МВС, чи щось таке, про заборону.
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17.11.2022 12:14 Ответить
Наказ тоже может запрещать, у нас законы написаны с учетом такой лазейки. Даже Конституция: "Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки".

Ну то есть как бы в Конституции твёрдо прописаны свободы, но если пан литинант Бкнв захочет их потоптать, ему достаточно накалякать наказ или акт на листочке, и свобод больше нет.
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17.11.2022 12:33 Ответить
"Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки".

Так, але папірець від Баканова, то не Закон. Тому Ви праві, але не зовсім.
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17.11.2022 17:31 Ответить
ну и ***** ты такое выбрасываешь??????а как же просьба мо не кидать такие видосики в интернет?когда уже Вова будет видосик из лаптестана где что то прилетело и ******????????????
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17.11.2022 11:51 Ответить
Безсмислова просьба. В Ізраїлі є стандарти, скільки часу повинно пройти після обстрілу і що можна викладати Після трьох годин заборона уже не актуальна. А в нас, хмара диму на небі і уже зрада. Але наближеним до офісу все можна.
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17.11.2022 13:53 Ответить
Кацапских террористов только уничтожать.
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17.11.2022 12:01 Ответить
Ой та ладно вам , до 24-го москали, тут все время шастали , . И где и что на ЮМзе расположено знают , лучше чем многие дописувачи
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17.11.2022 12:51 Ответить
Ваве можно,и с регистраторов можно,а вот СNN и другим медиа, раньше дать репортаж ,чем strana.ua и его величество в Херсоне нельзя.Ущербные.
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17.11.2022 12:56 Ответить
Только восстановление статуса ядерной страны даст нам шанс жить уверенней. Ясно стало окончательно. Все остальное демагогия и дежурная трепотня.
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17.11.2022 12:58 Ответить
.

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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17.11.2022 13:05 Ответить
Це все наше.
Під руїну є 2 головні губернії ху@лостану
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17.11.2022 13:35 Ответить
Абсолютно прав, ув. Мора: РФ - это уже не государство, а сплошная криминальная Зона с паханами и с вертухаями. Бандитское террористическое образование хуже ИГИЛ.
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17.11.2022 20:15 Ответить
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17.11.2022 14:08 Ответить
А ЧЕГО Ж СВЕРНУЛ И НА ПОМОЩЬ НЕ ПРИШЁЛ !?
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17.11.2022 16:22 Ответить
Сколько еще должно погибнуть людей, сколько ещё должно быть взорвано домов и различных объектов, чтобы безхретные слюнявые наты и есы дали необходимое и результативное оружие, не говоря уже о закрытии неба над Украиной!!!!
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17.11.2022 18:47 Ответить
В самом деле, всё это грозное НАТО, наверное, не способно ни Украину защитить, ни самих себя.

Уверен, что если полоумный путлер захватит эстонскую Нарву, то никакой войны против РФ бесхребетное желеобразное НАТО не начнёт.
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17.11.2022 20:37 Ответить
 
 