Момент удара российской ракеты в Днепре. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский опубликовал момент удара российской ракетой в городе Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам лишь больше боли и страданий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о российских ударах по Днепру, в результате которых пострадали 8 человек.

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