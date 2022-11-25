Батальйон "Відень": журналісти знайшли в столиці Австрії віп-біженців, політиків та їхніх родичів. ВIДЕО

Українські віп-біженці обживаються у Відні, політики їздять туди вирішувати справи, а окремі експосадовці - переховуються від правосуддя.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Української правди Михайла Ткача "Батальйон "Відень" 2", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фінансове забезпечення таких "батальйонів" йде саме з України. І саме тому бійці "Відня" можуть "тримати оборону" дуже і дуже довго. І робити це в "ріцах", "хаятах", "хілтонах" та "кемпінскі", - твердять розслідувачі.

Серед інших посадовців, теперішніх та колишніх, у Відні помітили ексголову правління НБУ Кирила Шевченка, який оголошений в міжнародний розшук. Журналісти зафільмували його в компанії ексзаступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

Також читайте: Оголошені у розшук ексглава НБУ Шевченко та екснардеп Грановський переховуються від НАБУ та САП у Відні, - Шабунін. ФОТО

Також у ЗМІ з'явилося фото, на якому зафіксовано Шевченка ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка Олександром Грановським.