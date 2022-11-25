УКР
19 356 79

Батальйон "Відень": журналісти знайшли в столиці Австрії віп-біженців, політиків та їхніх родичів. ВIДЕО

Українські віп-біженці обживаються у Відні, політики їздять туди вирішувати справи, а окремі експосадовці - переховуються від правосуддя.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Української правди Михайла Ткача "Батальйон "Відень" 2", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фінансове забезпечення таких "батальйонів" йде саме з України. І саме тому бійці "Відня" можуть "тримати оборону" дуже і дуже довго. І робити це в "ріцах", "хаятах", "хілтонах" та "кемпінскі", - твердять розслідувачі.

Серед інших посадовців, теперішніх та колишніх, у Відні помітили ексголову правління НБУ Кирила Шевченка, який оголошений в міжнародний розшук. Журналісти зафільмували його в компанії ексзаступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.

Також читайте: Оголошені у розшук ексглава НБУ Шевченко та екснардеп Грановський переховуються від НАБУ та САП у Відні, - Шабунін. ФОТО

Також у ЗМІ з'явилося фото, на якому зафіксовано Шевченка ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка Олександром Грановським.

Автор: 

Австрія (1008) Відень (120) Грановський Олександр (237) Шевченко Кирило (226) Ткач Михайло (143)
+32
той, що проходить крізь стіни... ой, кордони. Прикордонники на західних кордонах жирніші за вовків на східних
25.11.2022 12:08
+27
Журналісти можуть, а от імпотентний Інтерпол ні.
25.11.2022 12:08
+23
Прикиньте,на сколько все прогнило в этом мире!!!журналисты нашли людей которые в розыске,в другом государстве!!!ЖУРНАЛИСТЫ!!!*****!!!нашли!!!нахрена нам продажно-корумпированное СБУ?нахрен Интерпол!!!
25.11.2022 12:42
Журналісти можуть, а от імпотентний Інтерпол ні.
25.11.2022 12:08
Так США Фірташа з Австріі не можуть вииняти .
25.11.2022 12:10
США не можуть - звучит как анекдот.
25.11.2022 12:15
Вже 10 р. виманюут .
25.11.2022 12:19
Не ну даже не видят номер рокеты в польше
25.11.2022 13:02
Може через те що нього рекордна в Європі застава.
25.11.2022 12:42
Прикиньте,на сколько все прогнило в этом мире!!!журналисты нашли людей которые в розыске,в другом государстве!!!ЖУРНАЛИСТЫ!!!*****!!!нашли!!!нахрена нам продажно-корумпированное СБУ?нахрен Интерпол!!!
25.11.2022 12:42
Прикидывю
25.11.2022 13:04
Поэтому журналисты должны быть неприкасаемы в любой стране..
Сколько дел завели по ихнему репортажу.
25.11.2022 13:20
Кількість справ не має значення.Кількість підозр теж.Мають значення тільки кількість вироків і посадок.
25.11.2022 19:11
а ви знайдіть шевченка в базах інтерполу, перш ніж починати шкандаль
25.11.2022 19:51
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices


а ви пошукайте його в списку розшуку Інтерполу!
може вірне запитання буде - А ЧИ ПОДАВАЛИ ЙОГО ДО РОЗШУКУ В ІНТЕРПОЛ?
25.11.2022 19:57
той, що проходить крізь стіни... ой, кордони. Прикордонники на західних кордонах жирніші за вовків на східних
25.11.2022 12:08
За чотири кілобакси прикордонники на західному кордоні путлера з його фекальною валізою пропустять, не те що екс-голову НБУ.
25.11.2022 13:04
згинь, касапське чмо
25.11.2022 13:33
Відправляите иого пакетом гумдопомоги в Украіну .
25.11.2022 12:08
200 млн.грн хай віддасть, падло
25.11.2022 12:08
За 200 млн. on бы не в Вене жил,а где-то за МКАДом.
25.11.2022 13:44
Таке лайно відбуватиметься доти доки при владі в України залишатиметься їм подібне лайно...
25.11.2022 12:14
Так, а у Відні інтерпол теж лайно?
25.11.2022 14:08
Інтерпол працює лише коли до нього звертаються...
25.11.2022 14:16
Так звернулися ж... Чого тоді журналісти знайшли втікача, а інтерпол ні?
25.11.2022 14:22
має бути офіційне звернення від державних відповідних органів якого не було-патамуша сваіх нє брасают...
25.11.2022 14:26
Як не було? https://suspilne.media/312604-eksgolovu-nacbanku-sevcenka-ogolosili-u-miznarodnij-rozsuk/

25.11.2022 15:27
не бачу сенсу сперечатись але знаю-якби було звернення до інтерполу то він би обов'язково спрацював би,бо там вам не тут...
25.11.2022 15:34
Не завжди закордоном краще ніж у нас. Є речі які в Україні набагато краще ніж в Польщі чи Німеччині. Європейська бюрократія іноді заважає ніж допомагає.
25.11.2022 15:41
не втримався-ви порівняли українську бюрократію з заккордонною маю на увазі цивілізовані країни...
25.11.2022 15:50
ви свідомо маніпулюєте? до чого тут публікація якогось жовтого медіа?
ви спробуйте знайти кирила шевченка в базах інтерполу, а потім розказуйте, що вони нічого не роблять
25.11.2022 19:49
А ви шукали?
25.11.2022 20:11
а ви?
25.11.2022 20:16
Намає на це часу. Я читаю новини з офіційних джерел. Якщо би це був фейк то, повірте, була б маса спростувань від великої кількості журналістів. А якщо немає то мабуть шо правда.
25.11.2022 20:54
)))) всі змі цензуруються оп-ой! ну окрім, можливо, зовсім жовтих, але їх ніхто серьозна не сприймає!
я передивився список українців, оголошенних інтерполом в розшук - ніякого шевченка в тих списках немає
25.11.2022 21:02
Дайте посилання де ви дивились. Я теж хочу подивитись. Може ви просто пропустили?
25.11.2022 21:07
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
25.11.2022 21:23
А коломойского не хотите найти? Где он шляется? Скоро ведь ехать в Делавэр, а ларек или два гаденыш так и не покрасил.
25.11.2022 12:15
Зато сразу 15 млрд. напечатали. Как будто при гонтаревой не знали схему укргазбанка. гос банк за услуги платит чп. примитивизм полный. Что нбу не знала как беня выводит? никаких нормативов или как. Возможно поменять все эти схемы? Только с внешним управлением. Ни копейки денег без контроля
25.11.2022 12:18
зе-шобла своїх не здає
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зе-шоблу потрібно гнати поганою мітлою адже вони як і кацапи вороги України тільки набагато підліші і підступніші але вороги
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"гірше за московські воші можуть бути українські гниди" - Симон Петлюра
зелені гниди вороги і підлі пристосуванці
25.11.2022 12:18
Здають аж бігом! Зокрема, жидобільшовики всю свою історію сповідували кримінальний кодекс - "умрі ти сєгодня, а я завтра".
25.11.2022 12:23
Национальный банк 14 ноября осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Об этом свидетельствуют https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills данные на сайте НБУ.

Так, на понедельник 14 ноября портфель ОВГЗ Нацбанка составил 659,57 млрд грн против 644,57 млрд грн на пятницу 11 ноября.
И посмотрите зарплаты наблюдательного совета ощадбанка за сентябрь. по миллиону гривен
25.11.2022
Австрія як завжди
25.11.2022 12:26 Відповісти
От ********** колишні голови НБУ європейські цінності. Гонтарєва в Англії, цей в Австрії. )))
25.11.2022 12:33 Відповісти
Тільки Гонтарєва не у розшуку і офіційно викладає у якомусь виші...
25.11.2022 12:40 Відповісти
Ваша ГОНТАРЄВА з тієї ж шобли ,хлопці гинуть в Бахмуті а ексчиновники ,переважно всі євреї розважаються в Відні ,Лондоні за вкрадені гроші у українців.Коли вже дійде до "совка" що вибирати до влади треба тільки національстів а не жидомаскальських злодюг.
07.03.2023 19:23 Відповісти
Не втомились хрін з пальцем порівнювати?
Гонтаржєва - спеціаліст, якого поважають у світі, і шевченко- злочинець зі шлейфом афер, якого вазеленський СВІДОМО призначив в НБУ, звільнивши одного з найкращих банкірів Європи, Якова Смолія.
25.11.2022 15:21 Відповісти
Новина кількаденної давності. Цензор просто світоч оперативності.
Скоріше за все, після публікації цієї інфи пару днів тому на телеграм каналах, вони вже кудись з'їхали й залягли на дно.
25.11.2022 12:40 Відповісти
..у той час, коли сертифіковані-ліцензовані дороговалютні бюджетники, "українські" правоохоронці у носі **********
25.11.2022 12:43 Відповісти
з поконвіків австрія була лайном!..
25.11.2022 12:43 Відповісти
дикий регіт в партері - театр продовжується))))))))))))))))))))))))))))))
25.11.2022 12:45 Відповісти
А вкрадені 200 млн. ще не знайшли?
Але що там про "копійки" при збитках у Нафтогазі лише за 1 півріччя в 57 млрд грн ...
25.11.2022 13:02 Відповісти
25.11.2022 15:16 Відповісти
Щось типу цього

25.11.2022 18:32 Відповісти
Що залишить???

"Ось повертаю вам Україну"

https://youtu.be/UWAPTGvza9w
25.11.2022 21:23 Відповісти
Зездець.
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w
25.11.2022 21:54 Відповісти
Скоро буде біля 20 років як я не можу дививтись цю гніду по ТБ.
Навіть на шимпанзе з бабуїном пріємніше дивитись ніж на кривляня
Зе на сцені коли він перекривлював людей кращих від себе у сто разів
всі ці 20 років

Іншим інвестором був киянин Олексій Іржаненко, який безкоштовно надав артистам у користування офіс у центрі столиці (на вулиці Перспективна, 3, що належали тоді його СТО «Шкода»). За 2004-2005 рік компанія Іржаненка «АМК» перевела на розрахунок студії 1,2 млн грн (~300 тис. $ за тодішнім курсом)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB#cite_note-6 [6] .

З 2005 року одним з інвесторів студії був власник каналу «Інтер» і політик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Хорошковський , 2012 року він продав свою долю олігархові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Коломойському .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB#cite_note-7 [7]
26.11.2022 01:36 Відповісти
Я так зрозумів, що від журналістів привітань не прийняли і на поріг не пустили. Теж сенсацію знайшли. Хто там тільки не живе і процвітає.
25.11.2022 13:08 Відповісти
Не розумію, а хто призначав Шевченко? Хто колишньому голові, що був перед Шеквченко,приносив під будинок труни і вінки, вже відшукали Беню? А хто разом з "кварталом" і хором "мотузки" співали пісні для Гонтарєвої "горіла хата, палала", а інші слуги Бені підпалювали ці будинки і машини? Вже тих відшукали і вони на кічі? А "Лисий" за прекрасне виконання пісні на замовлення отримав орден?
25.11.2022 13:13 Відповісти
Президент України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимир Зеленський представив нового голову Національного банку України https://lb.ua/file/person/5013_shevchenko_kirilo_ievgenovich_.html Кирила Шевченка .

"Я радий офіційно представити вам нового голову Національного банку України Кирила Шевченка. Складно порахувати, скільки разів лунала теза, що НБУ має бути незалежним, і я як президент це підтримую. На моє переконання, окрім незалежності голови Національного банку України, має бути ще як мінімум три важливі якості: професійність, мужність і відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко - саме така людина", - зазначив Зеленський.
25.11.2022 13:39 Відповісти
Так,краще лежи на диванi й потроху теребонькай ..Це в тебе не погановиходить..
25.11.2022 13:55 Відповісти
Тарана в Словенію прилаштували. А ванятку бакланова, опаршина, хомчака з халімоном, який тухляком годував військових, ніхто не бачив?
25.11.2022 13:28 Відповісти
Контора хрен выдаст своего вассала....это ж он им деньги в офшоры швырял
25.11.2022 13:59 Відповісти
Все правильно....пока хозяева отсиживаются шикарной жизнью, рабы воюют за их заводы
25.11.2022 14:43 Відповісти
Журналісти молодці,реформованій админістрації презедента не сподобається
25.11.2022 17:51 Відповісти
Не треба Інтерпол звинувачувати через бездіяльність нашої прокуратури. а навіть тих що видав Інтерпол наші суди відпустили законодавство від портнова в дії
25.11.2022 18:08 Відповісти
Коли переможе Україна вся ця гламурна і мажорна гопота з Конч Засп буде кричати що це завдяки їм перемога була досягнута, бо вони там донатили з ЄС, голосніше їх буде тільки Зе який у тисячах відео на You Tube що це він разом з мудрим дЄрмаком виграли війну, залужний то просто інструмент їх геніальної волі.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ДОРЕЧІ ДЄРМАК ДОБАЗАРИВСЯ ЩОБ КАЦАПІВ В ЛАВРІ НЕ ЧІПАЛИ - РЕЙД СБУ ЗАКІНЧИВСЯ ПШИКОМ, ЗНАЙДЕНІ ГРОЩІ ОСІЛИ В СБУ 😄
25.11.2022 18:29 Відповісти
Валерій Залужний - допомогай йому Бог мудрістю і вдачею.
25.11.2022 18:30 Відповісти
Після перемоги вся шобла знову буде в Україні і знову буде "доїти" "мудрий" нарід. Дуже хотілося б помилитись.
25.11.2022 19:14 Відповісти
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Відні зустрічався з олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США. Він проживав у готелі "Ritz-Carlton". Про це йдеться у розслідуванні українських ЗМІ під назвою "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри", передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.
25.11.2022 20:26 Відповісти
Який краще батальйон - Монако чи Відень?
25.11.2022 22:55 Відповісти
Той, який більше притулі у фонд здає
26.11.2022 09:11 Відповісти
Ну що?
Збираємо гроші на кілера
26.11.2022 09:04 Відповісти
Такі журналісти і мають очолювати наші СБУ та розвідку . Вони це не одноразово довели .
26.11.2022 09:37 Відповісти
 
 