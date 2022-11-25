Батальйон "Відень": журналісти знайшли в столиці Австрії віп-біженців, політиків та їхніх родичів. ВIДЕО
Українські віп-біженці обживаються у Відні, політики їздять туди вирішувати справи, а окремі експосадовці - переховуються від правосуддя.
Про це йдеться в матеріалі журналіста Української правди Михайла Ткача "Батальйон "Відень" 2", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Фінансове забезпечення таких "батальйонів" йде саме з України. І саме тому бійці "Відня" можуть "тримати оборону" дуже і дуже довго. І робити це в "ріцах", "хаятах", "хілтонах" та "кемпінскі", - твердять розслідувачі.
Серед інших посадовців, теперішніх та колишніх, у Відні помітили ексголову правління НБУ Кирила Шевченка, який оголошений в міжнародний розшук. Журналісти зафільмували його в компанії ексзаступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук.
Також у ЗМІ з'явилося фото, на якому зафіксовано Шевченка ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка Олександром Грановським.
Сколько дел завели по ихнему репортажу.
а ви пошукайте його в списку розшуку Інтерполу!
може вірне запитання буде - А ЧИ ПОДАВАЛИ ЙОГО ДО РОЗШУКУ В ІНТЕРПОЛ?
ви спробуйте знайти кирила шевченка в базах інтерполу, а потім розказуйте, що вони нічого не роблять
я передивився список українців, оголошенних інтерполом в розшук - ніякого шевченка в тих списках немає
зе-шоблу потрібно гнати поганою мітлою адже вони як і кацапи вороги України тільки набагато підліші і підступніші але вороги
"гірше за московські воші можуть бути українські гниди" - Симон Петлюра
зелені гниди вороги і підлі пристосуванці
Об этом свидетельствуют https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills данные на сайте НБУ.
Так, на понедельник 14 ноября портфель ОВГЗ Нацбанка составил 659,57 млрд грн против 644,57 млрд грн на пятницу 11 ноября.
И посмотрите зарплаты наблюдательного совета ощадбанка за сентябрь. по миллиону гривен
Гонтаржєва - спеціаліст, якого поважають у світі, і шевченко- злочинець зі шлейфом афер, якого вазеленський СВІДОМО призначив в НБУ, звільнивши одного з найкращих банкірів Європи, Якова Смолія.
Скоріше за все, після публікації цієї інфи пару днів тому на телеграм каналах, вони вже кудись з'їхали й залягли на дно.
Але що там про "копійки" при збитках у Нафтогазі лише за 1 півріччя в 57 млрд грн ...
"Ось повертаю вам Україну"
https://youtu.be/UWAPTGvza9w
Навіть на шимпанзе з бабуїном пріємніше дивитись ніж на кривляня
Зе на сцені коли він перекривлював людей кращих від себе у сто разів
всі ці 20 років
Іншим інвестором був киянин Олексій Іржаненко, який безкоштовно надав артистам у користування офіс у центрі столиці (на вулиці Перспективна, 3, що належали тоді його СТО «Шкода»). За 2004-2005 рік компанія Іржаненка «АМК» перевела на розрахунок студії 1,2 млн грн (~300 тис. $ за тодішнім курсом)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB#cite_note-6 [6] .
З 2005 року одним з інвесторів студії був власник каналу «Інтер» і політик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Хорошковський , 2012 року він продав свою долю олігархові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Коломойському .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB#cite_note-7 [7]
"Я радий офіційно представити вам нового голову Національного банку України Кирила Шевченка. Складно порахувати, скільки разів лунала теза, що НБУ має бути незалежним, і я як президент це підтримую. На моє переконання, окрім незалежності голови Національного банку України, має бути ще як мінімум три важливі якості: професійність, мужність і відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко - саме така людина", - зазначив Зеленський.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html ДОРЕЧІ ДЄРМАК ДОБАЗАРИВСЯ ЩОБ КАЦАПІВ В ЛАВРІ НЕ ЧІПАЛИ - РЕЙД СБУ ЗАКІНЧИВСЯ ПШИКОМ, ЗНАЙДЕНІ ГРОЩІ ОСІЛИ В СБУ 😄
Збираємо гроші на кілера