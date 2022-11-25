УКР
Для зустрічі з Путіним підібрали "спеціальних" солдатських мам з числа чиновниць та функціонерок "Єдиної Росії": "Пойдем, братва, рубить укропов". ВIДЕО

На зустрічі Путіна та солдатських матерів, що відбулася сьогодні були запрошені чиновниці, функціонерки з "Єдиної Росії" та інших провладних структур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частину з цих жінок ідентифікував телеграм-канал "Можем объяснить"

Дивіться також: Путін показав, як зустрічається з матерями солдатів. Насправді це були підставні особи. ФОТО

Одна з них, демонструючи портрет начеб-то свого загиблого сина, розповіла про його останній його бій.

"Пойдем, братва, рубить укропов", - процитувала жінка останні слова окупанта перед боєм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нужно встать и защищать родину, а дети будут тылом": У російському Новошахтинську серед дітей пропагують війну. ВIДЕО

Автор: 

кремль (539) пропаганда (2867) путін володимир (24838)
+55
У кацапов дно ещё не пробито.
25.11.2022 18:46 Відповісти
+51
На 9 мая у них уже есть солидный современный бессмертный полк на палках. Хотя, лучше бы к этой дате красная площадь выглядела бы как Мариуполь
25.11.2022 18:48 Відповісти
+34
Свінаматкі в крємльовскам шапіто с абосраним бункєрним клоуном...
25.11.2022 18:50 Відповісти
Им до дна ще копать и копать. Снизу...
показати весь коментар
25.11.2022 18:55 Відповісти
Продивився на пабліках нарізку цієї постанови з ******... Там повна жесть, абсолютне задзеркалля! Це нелюд, чорт, демон!
Наприклад, він спокійнісінько розповідає, ну й що що там чийсь син загинув, он від ДТП на рашці в рік гине 30 тис., а від алкоголізму ще більше...
І так, він привселюдно пообіцяв, що більше нікого мобілізувати не будуть, вже достатньо набрали
показати весь коментар
25.11.2022 19:12 Відповісти
Він шо з шаблею пішов на Хаймерси?
показати весь коментар
26.11.2022 04:10 Відповісти
Не только площадь, а вся мацква. А ещё лучше, весь лаптерейх.
показати весь коментар
25.11.2022 19:20 Відповісти
Так у них і так більшість міст і дєрєвєнь виглядає, як після коврових бомбардувань!
показати весь коментар
25.11.2022 20:16 Відповісти
А вийшло так, що рубонули кацапа!!!!!!!
показати весь коментар
25.11.2022 18:52 Відповісти
і цей петух ще довго бігав без голови перед окопом )))
показати весь коментар
25.11.2022 19:38 Відповісти
А методички, ще з часів Александра матросов. Дебіли ***
показати весь коментар
25.11.2022 18:53 Відповісти
Ага... Вискачіл із акопа, визвал агонь на себе.
Прям Малая Земля и политика Клочков....
показати весь коментар
25.11.2022 18:58 Відповісти
политрук Клочков
показати весь коментар
25.11.2022 18:59 Відповісти
28 пiф-пафiвцiв...
показати весь коментар
25.11.2022 19:43 Відповісти
Блю Вота, - абсолютно чиста вода. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=4oLc-ZBHKYo

показати весь коментар
25.11.2022 21:00 Відповісти
Блю ватер - это голубой унитаз
показати весь коментар
26.11.2022 01:14 Відповісти
Унітаз для голубих!
показати весь коментар
26.11.2022 17:44 Відповісти
свино-собача самиця "ладу" хоч отримала? чи обміняла її на можливість посьорбати чая біля ху@ла? рашка це світовий відстійник для біосміття ...
показати весь коментар
25.11.2022 18:56 Відповісти
***** дуже всього боїться, але продовжує гадити.
показати весь коментар
25.11.2022 18:56 Відповісти
такое себе чисто парашное описание классической дедовской картинки "камиссар". она забыла только добавить, шо он ещё выхватил свой писталетик на верёвочке от портков и задрал его вверх. )) спасибо поржал! )
показати весь коментар
25.11.2022 18:58 Відповісти
На концерт кабзона всю цю шваль
показати весь коментар
25.11.2022 18:58 Відповісти
Пойдём братва удобрять земли укропов. Не забывайте набивать карманы семечками.
показати весь коментар
25.11.2022 18:59 Відповісти
А чего ее ******** с криком " За путина ! " не закрыл своей задницей амбразуру ?
показати весь коментар
25.11.2022 19:00 Відповісти
А якщо там "внезапно" архимандрид Никита ?))
показати весь коментар
25.11.2022 19:45 Відповісти
Рубанули укропы кацапчика... Вон, под "паребриком" собаки доедают. Так, что "мама" ни подсвинка, ни Лады. Нету тела - нету Лады.
показати весь коментар
25.11.2022 19:01 Відповісти
Ну во первых...укропами они нас давно уже не называют...только Х0ХЛАМИ, САЛОРЕЙХОМ и все такое (укроп штучное название, придуманное в 14 году, и по-большому счету так и не прижилось у кацапских *******)

Поэтому да...Это наигранное представление для тупорылого, маскальОFFского народонаселения...
показати весь коментар
25.11.2022 19:02 Відповісти
А тут можна прочитати про що вони балакали, дослівно.https://www.kasparov.ru/material.php?id=637E4BE942E47
показати весь коментар
25.11.2022 19:03 Відповісти
А ***** навіть чайком запив. Мабуть аж труханина по халоші потекла...
показати весь коментар
25.11.2022 19:03 Відповісти
Судя по рожам, рубаки из этой братвы неважные.
показати весь коментар
25.11.2022 19:04 Відповісти
могла бы и в стихах
"пшеничкин мой, рождён был хватом
слуга царю
петух, солдатам!" )))
показати весь коментар
25.11.2022 19:05 Відповісти
такой сюжет для роскино пропадает, михалков эпичный фильм снимет
показати весь коментар
25.11.2022 19:06 Відповісти
Тим краше буде Руский мир, чим більше в ем от кулей дір. (с)
показати весь коментар
25.11.2022 19:07 Відповісти
нарубався кацап, і роґі в землю
показати весь коментар
25.11.2022 19:08 Відповісти
Навіть, якщо це були б реальні мами російських солдатів то щоб це змінювало? Мами русвоєнних турбуються за синів тільки у питаннях побуту, навчання військовій справі тощо. Не у питанні НАВІЩО ця війна і навіщо сини вбивають та гинуть самі. Так що здебільшого ці мами такі самі злочинці як і сини. Війну вони підтримують. Вбивства українців їх не бентежать. Вони тільки за. То хай вони йдуть як мінімум в сраку. Але моє палке бажання-в пекло.
показати весь коментар
25.11.2022 19:10 Відповісти
Европарламент четко определил, что Россия - это государство террорист. Естественно и возглавляется это "государство" бандой террористов во главе с главным террористом-людоедом Путиным. Значит и называть их надо не "президентами", не "воинами", не "генералами", а террористами-людоедами, что было бы правильно и по форме и по сути.
показати весь коментар
25.11.2022 19:10 Відповісти
рабский народ ватнопидаров.........................конченные на всю голову ***...................................
показати весь коментар
25.11.2022 19:17 Відповісти
Звідки вони викопали цю Щапоклячищу?
показати весь коментар
25.11.2022 19:18 Відповісти
Шось сильно кацапи напряглися, істерія починається .
показати весь коментар
25.11.2022 19:19 Відповісти
А коли вже буде новина про Зою Космедем"янтську ?
показати весь коментар
25.11.2022 19:23 Відповісти
Так вона ж тiльки кацапськи деревнi палить...))
показати весь коментар
25.11.2022 19:49 Відповісти
Кунсткамера.
показати весь коментар
25.11.2022 19:34 Відповісти
Ви гляньте на ****** цієї мамаші, там чітко проглядається колишня комсомольська активістка рівня райкому, ну аж міськкому комсомолу, заслуга якої була лишень в тому, що чітко вміла виконувати команду "ложись", от тільки їй так не фартануло, як валюшці матвієнчисі, певне не до кінця засвоїла чию команду потрібно було виконувати... а може з трусами не вгадала, не того кольору були, а потрібно було мати на озброєнні червоні, як у матвієнчихи,- деталі мають значення
показати весь коментар
25.11.2022 19:36 Відповісти
Стара партєйна *******, вопщєм.
Шото вродє "старухі Ізєргіль".

показати весь коментар
25.11.2022 21:10 Відповісти
старуха Ізвєрггіль
показати весь коментар
25.11.2022 23:30 Відповісти
скоро з2вляться байки про Алєксашку Матросова-2022? як він своєй богатирской грудью закрив випущений по русні Хаймерс....
показати весь коментар
25.11.2022 19:41 Відповісти
Нехрiн шастать.
показати весь коментар
25.11.2022 19:41 Відповісти
зачем это говно освещать? это вонючие немытые свиноматки... пусть подохнут...
показати весь коментар
25.11.2022 19:43 Відповісти
Таки да, нехай повиздихає скотиняка немита🤔🧐😁 От тільки що цікаво, води немає у нас, а кацапи як були немитими, такими і залишаються, коли повезе і не самозапакуються у пластиковий пакет 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.11.2022 19:53 Відповісти
"дорубився укропiв". То хай здохне кожен, хто преступить землю Украi'нську!
показати весь коментар
25.11.2022 20:05 Відповісти
Шизофашизм він такий
показати весь коментар
25.11.2022 20:05 Відповісти


саме так, шизо-фашизм. респект.
показати весь коментар
25.11.2022 20:54 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показати весь коментар
25.11.2022 20:05 Відповісти
А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
показати весь коментар
25.11.2022 20:07 Відповісти
І прівратілісь в бєлих жигулєй...
показати весь коментар
25.11.2022 20:08 Відповісти
А порубали його свиням на сніданок.
показати весь коментар
25.11.2022 20:10 Відповісти
цікаво, а які послідні слова були у гітлера, і будуть у путіна?
показати весь коментар
25.11.2022 20:11 Відповісти
а українці у відповідь сказали - мочи свинособак
показати весь коментар
25.11.2022 20:12 Відповісти
Так в исходнике выглядит белая "Лада".
показати весь коментар
25.11.2022 20:22 Відповісти
тупая кацапская самка, типичная матрёха-идиотка. дура ты, и сын твой был дураком, тьфу на вас.
показати весь коментар
25.11.2022 20:52 Відповісти
25.11.2022 20:59 Відповісти
Да дно еще не пробито !
25.11.2022 21:53 Відповісти
-Це посил..
-Для окопів..
-Для колон чмобілізірованих по Арбату!
Для останньої строчки пісні "про укропов, що кличуть у полон"
Це шедевр, це кремлівський палац!
показати весь коментар
25.11.2022 22:25 Відповісти
87 тисяч "рубальщіков" уже "нарубались"... Як показує практика, шаблі ЗСУ більші та гостріші.
показати весь коментар
25.11.2022 22:40 Відповісти
Какието паскуды.
показати весь коментар
25.11.2022 22:51 Відповісти
На додаток до цього відео появилися фото креста на могилі сина цієї самиці. Саме цікаве, що дата його смерті 2019 рік! То він йшов "рубити укропів" ще три роки тому. Не дійшов.
показати весь коментар
25.11.2022 23:00 Відповісти
Мабуть тітка не знала чий портрет поцюпила .
показати весь коментар
25.11.2022 23:03 Відповісти
Нет слов... 🤬
показати весь коментар
26.11.2022 00:35 Відповісти
Для всіх кацапоїдів слова "рубить укропов" стануть останніми в житті.Де вони випорпали цю жабу з портретом?Який город воно зохищало?Ну цирк поїхав -клоуни лишилися
показати весь коментар
25.11.2022 23:20 Відповісти
Нарожай нового...
показати весь коментар
26.11.2022 02:14 Відповісти
Пшенічкін вже пішов добривом до української пшенички
показати весь коментар
26.11.2022 03:46 Відповісти
Пішов кацап за кріпом, але з пшенічкіна зробили петрушку.
показати весь коментар
26.11.2022 04:05 Відповісти
Ти маладая, нарожаєш єщьо ...
показати весь коментар
26.11.2022 09:39 Відповісти
 
 