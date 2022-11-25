Для зустрічі з Путіним підібрали "спеціальних" солдатських мам з числа чиновниць та функціонерок "Єдиної Росії": "Пойдем, братва, рубить укропов". ВIДЕО
На зустрічі Путіна та солдатських матерів, що відбулася сьогодні були запрошені чиновниці, функціонерки з "Єдиної Росії" та інших провладних структур.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, частину з цих жінок ідентифікував телеграм-канал "Можем объяснить".
Одна з них, демонструючи портрет начеб-то свого загиблого сина, розповіла про його останній його бій.
"Пойдем, братва, рубить укропов", - процитувала жінка останні слова окупанта перед боєм.
Наприклад, він спокійнісінько розповідає, ну й що що там чийсь син загинув, он від ДТП на рашці в рік гине 30 тис., а від алкоголізму ще більше...
І так, він привселюдно пообіцяв, що більше нікого мобілізувати не будуть, вже достатньо набрали
Прям Малая Земля и политика Клочков....
https://www.youtube.com/watch?v=4oLc-ZBHKYo
Поэтому да...Это наигранное представление для тупорылого, маскальОFFского народонаселения...
"пшеничкин мой, рождён был хватом
слуга царю
петух, солдатам!" )))
Шото вродє "старухі Ізєргіль".
саме так, шизо-фашизм. респект.
-Для окопів..
-Для колон чмобілізірованих по Арбату!
Для останньої строчки пісні "про укропов, що кличуть у полон"
Це шедевр, це кремлівський палац!