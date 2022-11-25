Для зустрічі з Путіним підібрали "спеціальних" солдатських мам з числа чиновниць та функціонерок "Єдиної Росії": "Пойдем, братва, рубить укропов". ВIДЕО

На зустрічі Путіна та солдатських матерів, що відбулася сьогодні були запрошені чиновниці, функціонерки з "Єдиної Росії" та інших провладних структур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частину з цих жінок ідентифікував телеграм-канал "Можем объяснить".

Одна з них, демонструючи портрет начеб-то свого загиблого сина, розповіла про його останній його бій.

"Пойдем, братва, рубить укропов", - процитувала жінка останні слова окупанта перед боєм.

