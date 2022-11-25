Путін показав, як зустрічається з матерями солдатів. Насправді це були підставні особи. ФОТО

Російські провладні ЗМІ показали зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з нібито матерями військовослужбовців, які вбивають українців. Але з’ясувалося, що насправді він говорив із чиновницями й провладними активістками.

Вивести Путіна на чисту воду вдалося завдяки незалежним журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Можем объяснить".

Під виглядом матері солдата про проблеми військових Путіну розповідала московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бєльцева - вона заступниця директора державної бюджетної установи "Центр дозвілля і спорту "Юність" і членкиня Відраднинської ради депутатів. Як сказано на її сторінці, її спеціалітет - "надання соціальної допомоги пільговим категоріям громадян".

Ще одна співрозмовниця президента РФ - керівниця Підмосковного виконкому провладного загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Юлія Бєлєхова. Вона також очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016-му потрапила до списків кандидатів ЄР до Держдуми (задекларувала 118-метрову квартиру), але не пройшла.

Також ідентифікована Надія Узунова, яка відповідає в Усть-Абаканському "Бойовому братстві" за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих. "Надія Узунова сильно переживала через те, що не може перерахувати всіх представників бізнес-спільноти, які відгукнулися на біду", - повідомляло місцеве медіа.

Збором гуманітарки для мобілізованих займається і членкиня громадської палати Оріхово-Зуєва Марина Мігунова, яку помітили журналісти на зустрічі.

Поговорити з президентом про біди матерів приїхала і чиновниця з Тиви - начальниця відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол.

Праворуч від Путіна сиділа найтворчіша з мам, режисерка Олеся Шигіна - вона знімає православне патріотичне кіно. Наприклад, фільм "Шлях" про поїздку з Москви на острів Руський двох подруг. Дорогою вони заїжджають у монастирі, зупиняються в сім'ях і розпитують, чим живе Росія.

Ліворуч від Путіна, у чорній хустці, сиділа Жарадат Агуєва, представниця чеченської "аристократії". Її сини - високопоставлені силовики, командир батальйону "Захід-Ахмат" Ісмаїл Агуєв і начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Обидва воюють в Україні. Глава Чечні неодноразово називав Рустама Агуєва "братом". Про "подвиги" Ісмаїла Агуєва Кадиров регулярно розповідав у своєму телеграм-каналі.