Путін показав, як зустрічається з матерями солдатів. Насправді це були підставні особи. ФОТО

путін

Російські провладні ЗМІ показали зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з нібито матерями військовослужбовців, які вбивають українців. Але з’ясувалося, що насправді він говорив із чиновницями й провладними активістками.

Вивести Путіна на чисту воду вдалося завдяки незалежним журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Можем объяснить".

Під виглядом матері солдата про проблеми військових Путіну розповідала московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бєльцева - вона заступниця директора державної бюджетної установи "Центр дозвілля і спорту "Юність" і членкиня Відраднинської ради депутатів. Як сказано на її сторінці, її спеціалітет - "надання соціальної допомоги пільговим категоріям громадян".

Путін показав, як зустрічається з матерями солдатів. Насправді це були підставні особи 01

Ще одна співрозмовниця президента РФ - керівниця Підмосковного виконкому провладного загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Юлія Бєлєхова. Вона також очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016-му потрапила до списків кандидатів ЄР до Держдуми (задекларувала 118-метрову квартиру), але не пройшла.

Дивіться: "Нужно встать и защищать родину, а дети будут тылом": У російському Новошахтинську серед дітей пропагують війну. ВIДЕО

Також ідентифікована Надія Узунова, яка відповідає в Усть-Абаканському "Бойовому братстві" за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих. "Надія Узунова сильно переживала через те, що не може перерахувати всіх представників бізнес-спільноти, які відгукнулися на біду", - повідомляло місцеве медіа.

Збором гуманітарки для мобілізованих займається і членкиня громадської палати Оріхово-Зуєва Марина Мігунова, яку помітили журналісти на зустрічі.

Поговорити з президентом про біди матерів приїхала і чиновниця з Тиви - начальниця відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол.

Також дивіться: Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує "АвтоВАЗу" розпочати виробництво бойових тачанок: "Поставте туди міномети. Багато чого можна поставити". ВIДЕО

Праворуч від Путіна сиділа найтворчіша з мам, режисерка Олеся Шигіна - вона знімає православне патріотичне кіно. Наприклад, фільм "Шлях" про поїздку з Москви на острів Руський двох подруг. Дорогою вони заїжджають у монастирі, зупиняються в сім'ях і розпитують, чим живе Росія.

Ліворуч від Путіна, у чорній хустці, сиділа Жарадат Агуєва, представниця чеченської "аристократії". Її сини - високопоставлені силовики, командир батальйону "Захід-Ахмат" Ісмаїл Агуєв і начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Обидва воюють в Україні. Глава Чечні неодноразово називав Рустама Агуєва "братом". Про "подвиги" Ісмаїла Агуєва Кадиров регулярно розповідав у своєму телеграм-каналі.

Якеж воно жалюгідне та кончене...
25.11.2022 15:56 Відповісти
+31
От так і живуть у паралельній реальності. І *****, і актори, і навіть самі матері солдатів, які справжні. Лише солдати реально дохнуть.
25.11.2022 16:00 Відповісти
+21
...як і вся їхня бензоколонка.

Ця тотальна брехня на всіх рівнях скоро прорве у них громадянською війною.
25.11.2022 15:59 Відповісти
Ваш тоже с подставными общается в госпиталях, на фронте
показати весь коментар
25.11.2022 17:38 Відповісти
Особенно в Херсоне))) в отличии от бункерного
показати весь коментар
25.11.2022 18:40 Відповісти
усе на московії продажне підле мерзенне і боязливе.
показати весь коментар
25.11.2022 17:17 Відповісти
Ви так кажете, ніби тут є щось погане.
показати весь коментар
25.11.2022 16:41 Відповісти
Лучше бы просто не лезли
показати весь коментар
25.11.2022 17:16 Відповісти
Поганого в тому, що дохнуть нічого нема. А от у тому, що живуть у паралельній реальності погане є. Не лише для них, але й для нас також.
показати весь коментар
26.11.2022 06:59 Відповісти
А ти з якого театру приперлося
показати весь коментар
25.11.2022 17:32 Відповісти
говорите что матери погибших сыновей ???? ну карму вам в ауру !!!! сучки крашеные !!!
показати весь коментар
25.11.2022 16:00 Відповісти
если бы это были т.н. "матери" запазленных орков, то они на полученные миллионы так бы вырядились на встречу!!!!! ну какая же парашная баба не любит быстро показать, что и она не хуже ряженной кабанихи )))
показати весь коментар
25.11.2022 16:04 Відповісти
25.11.2022 16:00 Відповісти
мокшанское быдло загнанное в стойло стоит там до последнего дня своей жизни...
показати весь коментар
25.11.2022 16:02 Відповісти
******* даже здесь обоссался. Какое ничтожество.
показати весь коментар
25.11.2022 16:02 Відповісти
Ну и на кого был рассчитан этот трэш? Хотя зная кацапскую биомассу они и не такое схавают. Сцарь повелел,что будет встретиться с ряжеными,значит так тому и быть. Дно.🤦
показати весь коментар
25.11.2022 16:03 Відповісти
Все штучно в тій недоімперії, за винятком брехні та підлості. Розриває від того, що проблеми тупої російської біомаси доводиться вирішувати українцям.
показати весь коментар
25.11.2022 16:04 Відповісти
путін - це клоун, вистави якого вже нікого не вражають. ЗСУ наближвють його останній виступ! Слава Україні!
показати весь коментар
25.11.2022 16:07 Відповісти
Путлер ні з ким не зустрічається і сидить в бункері а це все вистава для того щоб народ в подальшому вірив у його перемогу
показати весь коментар
25.11.2022 16:14 Відповісти
"- как прошла встреча?
- на позитиве!! на позитиве!. два сыны было, две лады ожидаю!" (С) ))))
т.н. матери лично поблагодарили *****, за любезно предоставленную им возможность так быстро стать миллионершами ))
показати весь коментар
25.11.2022 16:15 Відповісти
Отут визначення "членкіня" саме те, доречно.
показати весь коментар
25.11.2022 16:24 Відповісти
Та и путин - не путин вовсе. Загримированный Безруков. Чертовски талантлив.
показати весь коментар
25.11.2022 16:41 Відповісти
дешевеньке кіно-сміття з нікчемними акторами....
показати весь коментар
25.11.2022 16:41 Відповісти
надіюсь вони кричали за родіну, за путіні
показати весь коментар
25.11.2022 16:42 Відповісти
Увесь світ сміється з цього бункерного придурка, але рашисти це лайно ковтнуть, та й ще попросять, така вже це країна.
показати весь коментар
25.11.2022 16:47 Відповісти
Ретушуйте вже рило свинособачого ватажка.На цю паскуду навіть без звуку дивитися гидотно!!!
показати весь коментар
25.11.2022 17:28 Відповісти
у всех под поранджами погоны и на лифчиках рации..
показати весь коментар
25.11.2022 18:26 Відповісти
на кацапстане все фейковое только трупы настоящие.
показати весь коментар
25.11.2022 18:45 Відповісти
А тут можна прочитати про що вони балакали, дослівно.https://www.kasparov.ru/material.php?id=637E4BE942E47
показати весь коментар
Некоторые люди, по словам президента РФ, живут или не живут - непонятно, а уходят из жизни «от водки или еще от чего-то».

«Жили или не жили, незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел», - сказал Путин, обращаясь к одной из матерей https://charter97.org/ru/news/2022/11/25/525720/
показати весь коментар
25.11.2022 20:56 Відповісти
ПЛЕШИВЫЙ КУСОК ГОВНА
показати весь коментар
26.11.2022 01:47 Відповісти
 
 