Подачу електропостачання розпочато в Херсоні. ВIДЕО

Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятимуть окремо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у телеграмі.

Як зазначається, першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам.

Янушевич звернувся до херсонців: "ВАЖЛИВО!!! Херсонці, тільки-но у ваших домівках з’явиться електропостачання, не поспішайте вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти‼️".

