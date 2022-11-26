Подачу електропостачання розпочато в Херсоні. ВIДЕО
Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятимуть окремо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у телеграмі.
Як зазначається, першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам.
Янушевич звернувся до херсонців: "ВАЖЛИВО!!! Херсонці, тільки-но у ваших домівках з’явиться електропостачання, не поспішайте вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги! Через це ваша техніка може згоріти‼️".
Жаль, что нет контрбатарейной борьбы в Херсоне и враг безнаказанно обстреливает мирное население! Вы же на боеле высоком берегу! Есть контрбатарейные системы. Есть высокоточные артсистемы. Нет борьбы. Почему?!