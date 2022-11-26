Подача электроснабжения начата в Херсоне. ВИДЕО
Полноценное восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней, о чем будут сообщать отдельно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале.
Как отмечается, в первую очередь свет подают на объекты критической инфраструктуры города. В дальнейшем – бытовым потребителям.
Янушевич обратился к херсонцам: "ВАЖНО!!! Херсонцы, как только в ваших домах появится электроснабжение, не спешите включать бытовые электроустройства. Возможны перепады напряжения! Из-за этого ваша техника может сгореть!"
Жаль, что нет контрбатарейной борьбы в Херсоне и враг безнаказанно обстреливает мирное население! Вы же на боеле высоком берегу! Есть контрбатарейные системы. Есть высокоточные артсистемы. Нет борьбы. Почему?!