РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Видео
3 608 10

Подача электроснабжения начата в Херсоне. ВИДЕО

Полноценное восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней, о чем будут сообщать отдельно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале.

Как отмечается, в первую очередь свет подают на объекты критической инфраструктуры города. В дальнейшем – бытовым потребителям.

Янушевич обратился к херсонцам: "ВАЖНО!!! Херсонцы, как только в ваших домах появится электроснабжение, не спешите включать бытовые электроустройства. Возможны перепады напряжения! Из-за этого ваша техника может сгореть!"

Читайте также: Энергетики вернут свет в Херсон в ближайшие три дня, - ДТЭК

Автор: 

Херсон (3080) Тарифы на электроэнергию (2198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В Україні є губернії?
показать весь комментарий
26.11.2022 14:27 Ответить
+1
Це круто,ми дуже раді за Херсон. Але навіщо галімий піар Янушевіча?
показать весь комментарий
26.11.2022 13:42 Ответить
+1
Від "мерів", принаймі, не тхне Лаптестаном.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це круто,ми дуже раді за Херсон. Але навіщо галімий піар Янушевіча?
показать весь комментарий
26.11.2022 13:42 Ответить
До чого тут піар ? Він губернатор області
показать весь комментарий
26.11.2022 13:54 Ответить
В Україні є губернії?
показать весь комментарий
26.11.2022 14:27 Ответить
і мерій нема...а мери є...Ото загадка.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:49 Ответить
Від "мерів", принаймі, не тхне Лаптестаном.
показать весь комментарий
26.11.2022 16:53 Ответить
круто!!!!
показать весь комментарий
26.11.2022 16:04 Ответить
Подали электрику это хорошо.
Жаль, что нет контрбатарейной борьбы в Херсоне и враг безнаказанно обстреливает мирное население! Вы же на боеле высоком берегу! Есть контрбатарейные системы. Есть высокоточные артсистемы. Нет борьбы. Почему?!
показать весь комментарий
26.11.2022 20:27 Ответить
Кто тебе сказал, что нет?)
показать весь комментарий
26.11.2022 21:26 Ответить
Все воно єсть, але мало, довжелезна лінія фронту. Логістика -гібридна постсовок в українському виконанні. Хлопці з волонтерами забезпечують самі себе амуніцією. Просять міномети і міни 120, а де їх б..я купити? А про щось більше - то і грошей не стане.
показать весь комментарий
26.11.2022 21:07 Ответить
 
 