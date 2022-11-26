УКР
В останню путь провели захисника України Валерія Красняна із позивним "Барс". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із захисникаом Донецького аеропорту Валерієм Красняном, який після повномасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону і знову пішов боронити Україну, попрощалися в Києві.

Прощання відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє кореспонент Цензор.НЕТ.

Валерій Краснян родом з Буковини. Ще у 1996 році він вступив у громадську організацію "Тризуб" ім. Степана Бандери.

Восени 2014 року записався добровольцем у батальйон "Айдар". Брав участь в боях у місті Щастя, Весела Гора, Металіст, Савур-Могила. Вивозив поранених з-під Іловайська. Згодом перейшов У Добровольчий український корпус, адже тут вже воювали багато побратимів - націоналістів. Там Барса призначили командиром 2-ї штурмової роти 5-го батальйону ДУК. Рота воювала в найгарячіших точках - Піски, Донецький аеропорт, шахта "Бутівка".

У 2022 році після повномасштабного вторгнення росії повернувся з-за кордону і вступив в лави Збройних Сил України, де відважно боровся з російською ордою.

У захисника України залишилася вдова Наталія. Підтримати її можна, переказавши гроші на картку 4441 1144 6718 2174.

Автор фото та відео Олег Богачук

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ, ЩИРІ СПІВЧУТТЯ ЙОГО ДРУЖИНІ І ДІТКАМ, НЕМА СЛІВ, ТІЛЬКИ СЛЬОЗИ...
Шана 🇺🇦
С.У.М.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ..

ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
Вічна пам'ять
Светлая память!
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам"ять і слава Герою! Буковина завжди буде пам"ятати ім"я Валерія Красняна!
