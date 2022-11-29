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Пропагандистка Симоньян про ракетні удари по Україні: "Единственное, что мы можем делать - это бомбить. И если мы проиграем, то даже кремлевского дворника будут судить в Гааге". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що знищення крилатими ракетами української енергосистеми це єдиний спосіб уникнути Гаазького трибуналу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Симоньян заявила, що такі удари це єдине на що здатна зараз російська армія. 

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Автор: 

Гаазький трибунал (166) крилаті ракети (1082) атака (400) електроенергія (6286) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+69
Ви в будь якому випадку програєте.
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29.11.2022 15:58 Відповісти
+60
Как же хочется эту бл@дь удушить подушкой. И сверху гопака станцевать.
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29.11.2022 15:59 Відповісти
+57
на неї та їй подібних пропагандонів типу соловьова, кісільова чекає доля доктора гебельса !!!
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29.11.2022 15:59 Відповісти
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"Единственное, что мы можем делать - это бомбить. И если мы проиграем, то даже кремлевского дворника будут судить в Гааге" Джерело:

Бійся курва, ти там перша будеш.
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30.11.2022 01:39 Відповісти
Мрази. Они еще называются себя вежливыми и пушистыми. Уверен на 100500% что 100 лет назад в 45-м в бункере Гитлера точно такие же разговори были.
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30.11.2022 01:40 Відповісти
Про геноцид армян у нее надо спросить - что же там такое в Турции произошло 100 лет назад?
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01.12.2022 01:12 Відповісти
М.куян(была симонян)- начальник 100 канального ТВ(на весь мир) "неРаша тудей" несколько десятков лет занимается дезинфформацией по Одэрбэджанскому Карабаху и истории Кавказа.в последнем дестилетии добавила туда и Украину.У этой карлицы,с вечно открытыми вонючими грудми,предки из арабистана приперлись на Кавказ(Кубань), а стравливает и оскорбляет живущих здесь славян и кавказцев.Вот кто захватил Россию. М.кун-ЧЕМОДАН,ВОКЗАЛ,АРАБИСТАН -НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ.Хватит пожили на Кавказе,куда вас Россия переселила( начина1828г и сечас в Карабах и Абхазию),пора валить
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30.11.2022 09:08 Відповісти
Ось це і є необхідна і достатня тема для переговорів:

що буде зі злочинцями після їхньої поразки?

Ця тема їх ДУЖЕ ЦІКАВИТЬ!

Однак не варто думати, що тут нема про що говорити, бо і так все ясно. Тому що поки що вони продовжують воювати, продовжують посилати нові партії військ, зброї і боєкомплектів проти нас і проти наших захисників!

На жаль, наші захисники продовжують гинути на фронті!

Тому якщо ми зможемо запропонувати злочинцям обмін, наприклад, такий: їхні злочини буде осуджено, але в тюрму їх ми саджати НЕ будемо, а в обмін на це ВСІ злочинці і ВСІ залишки їхніх військ повинні вийти за межі території України згідно Конституції України і вони повинні припинити свої злочинні дії проти України, в т.ч. будь-які обстріли чи інші фізичні втручання на територію України з-за її меж, тобто, з території РФ або Білорусі, або з будь-якої іншої території або з повітряного чи космічного простору. Таким чином в обмін на свободу злочинців від тюрми буде здоров'я і життя наших захисників, яким після такого обміну не доведеться звільняти залишки окупованих територій з боями (адже цей обмін передбачає, що ворог вийде з наших територій), тобто, вони будуть працювати з меншими ризиками для себе. + Звільнити всіх наших людей з полону та примусової депортації (та інших варіантів протиправного тримання людей проти їх волі). - Загалом, в обмін на свободу злочинців від тюрми злочинці повинні повернути всі свої дії і дії своїх підлеглих в межі правового поля України.
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30.11.2022 09:32 Відповісти
Під переговорами маються на увазі не секретні домовленості, а обмін публічними заявами у ЗМІ та на офіційних сайтах державних структур.
А під виконанням договорів не обіцянки чи брехливі заяви про начебто факти, яких насправді не існує, а фактичні дії, підтвердження яких буде публічним з різних джерел: ЗМІ, офіційне визнання фактів виконання відповідних дій супротивником і т.п..
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30.11.2022 09:49 Відповісти
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