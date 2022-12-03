"Уснул и не проснулся": російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російське командування приховує причини загибелі "мобіків" перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі, - прим.): "Уснул и не проснулся"…

Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…" – бідкається жіночка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповідає батькові, як вони "воюють з НАТО": "Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там - 4 тысячи градусов! - Да, эту х#йню по телевизору не показывают". ВIДЕО

Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні. "Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", – пояснює він дружині.

Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

А з тих окупантів, хто таки доїхав на війну в Україні, загинули вже понад 90 тис.

Тож росіянам, які хочуть повернутися додому не в цинковій труні, нагадуємо про "гарячу лінію" +380936886888

Зателефонувавши за цими номерами, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон.