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"Уснул и не проснулся": російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російське командування приховує причини загибелі "мобіків" перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі, - прим.): "Уснул и не проснулся"…

Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…" – бідкається жіночка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповідає батькові, як вони "воюють з НАТО": "Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там - 4 тысячи градусов! - Да, эту х#йню по телевизору не показывают". ВIДЕО

Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні. "Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", – пояснює він дружині.

Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

А з тих окупантів, хто таки доїхав на війну в Україні, загинули вже понад 90 тис.

Тож росіянам, які хочуть повернутися додому не в цинковій труні, нагадуємо про "гарячу лінію" +380936886888

Зателефонувавши за цими номерами, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон.

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) СБУ (12812) мобілізація (3054) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+27
Хотели повторить.... Слева красноармейцы Финляндия 1939 Справа российские военные Украина 2022
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03.12.2022 17:02
+14
Посцяв і захлинувся.
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03.12.2022 16:49
+14
а беременного чмоба куда отправили? на сохранение??
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03.12.2022 17:03
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Посцяв і захлинувся.
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03.12.2022 16:49 Відповісти
... а товарищ захлинувся.
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03.12.2022 16:50 Відповісти
Посцяв і втопився
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03.12.2022 17:00 Відповісти
"Уснул и не проснулся":

и даже не болел
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03.12.2022 17:07 Відповісти
Четвёртому повезло больше всех! Легко, ****, отделался.
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03.12.2022 22:42 Відповісти
Трохи креатіффа:
Справжній сібіряк!
При спробі втрафити білці в око, склався в сміттєвий мішок з колорадською стрічкою
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03.12.2022 16:54 Відповісти
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03.12.2022 16:59 Відповісти
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03.12.2022 17:03 Відповісти
Хотели повторить.... Слева красноармейцы Финляндия 1939 Справа российские военные Украина 2022
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03.12.2022 17:02 Відповісти
Позорная война-2
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03.12.2022 17:06 Відповісти
а беременного чмоба куда отправили? на сохранение??
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03.12.2022 17:03 Відповісти
Усім кацапам бажаємо,,НА ДОБРАНІЧ !!!"
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03.12.2022 17:07 Відповісти
Спати треба вдома, на сєновалє, а то заснеш в українському черноземі назавжди.
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03.12.2022 17:08 Відповісти
Некоторые и не просыпались с момента рождения. Так что ничего для них не поменялось. Не жил, нечего и начинать.
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03.12.2022 17:12 Відповісти
Абідно както, дажи Хаймарса нє увідєл
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03.12.2022 17:13 Відповісти
Прокрутили бы эту запись в Гааге , ипать кацапье дырявое вместе с щами.
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03.12.2022 17:25 Відповісти
І не слова про "Новичок"
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03.12.2022 18:00 Відповісти
Уснул и не проснулся.
Замерз в окопе
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03.12.2022 18:23 Відповісти
Веселая жизнь кацапского оккупанта:

Заснул и не проснулся,
Соснул и захлебнулся,
Пошел и *********,
Пожрал и трованулся,
Замерз и отвалился,
Пocpaл и провалился...
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03.12.2022 18:47 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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03.12.2022 18:50 Відповісти
ему приснился Чорнобай
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03.12.2022 18:50 Відповісти
Баю баюшкі баю, нє лажися на краю ))))
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03.12.2022 18:57 Відповісти
Gute Nacht, orki!
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03.12.2022 19:25 Відповісти
Рожаторам срусскіх *******, що не встигли здохнуть в Україні. Бризгі спєцобсерації, мля..
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03.12.2022 19:47 Відповісти
Педофилия это традиция армии свиносрбак.
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04.12.2022 11:32 Відповісти
Какая веселуха в Новосибирске оказывается.
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05.12.2022 18:44 Відповісти
 
 