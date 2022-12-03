"Уснул и не проснулся": російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російське командування приховує причини загибелі "мобіків" перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.
"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі, - прим.): "Уснул и не проснулся"…
Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…" – бідкається жіночка.
Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні. "Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", – пояснює він дружині.
Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.
Ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".
А з тих окупантів, хто таки доїхав на війну в Україні, загинули вже понад 90 тис.
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и даже не болел
Справжній сібіряк!
При спробі втрафити білці в око, склався в сміттєвий мішок з колорадською стрічкою
Замерз в окопе
Заснул и не проснулся,
Соснул и захлебнулся,
Пошел и *********,
Пожрал и трованулся,
Замерз и отвалился,
Пocpaл и провалился...