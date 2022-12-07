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Знищення окупантів, які вели бій з бійцями 59-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили трьох окупантів, які відстрілювалися, сховавшись серед залишків зруйнованих будівель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного бою, які зафіксовані з безпілотника, бійці опублікували у соцмережах.

"Піхотинці 59-ї бригади ЗСУ на донецькому напрямку відправили чергових окупантів до пекла!" - йдеться в дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи прямим влучанням з першого пострілу знищили ворожий БТР, що стояв на блокпосту поблизу окупованих Олешок. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7235) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+22
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07.12.2022 09:11
+21
Святий Миколаю, принеси українському народу подарунок у вигляді "100 000 дохлих кацапів"
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07.12.2022 09:06
+20
Кацапських дохлих вбивць які прийшли вбивати в Україну має бути якомога більше...
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07.12.2022 09:08
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Святий Миколаю, принеси українському народу подарунок у вигляді "100 000 дохлих кацапів"
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07.12.2022 09:06 Відповісти
Краще Перемогу до 19 грудня, також Миколай
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07.12.2022 09:28 Відповісти
100 000 до тих 90 000 що вже є )
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07.12.2022 09:32 Відповісти
Кацапських дохлих вбивць які прийшли вбивати в Україну має бути якомога більше...
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07.12.2022 09:08 Відповісти
Так и запишем. Красавчик - орк без половины черепа.
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07.12.2022 09:10 Відповісти
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07.12.2022 09:11 Відповісти
🤣
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07.12.2022 09:17 Відповісти
Племінник запостив світлину від Залужного, що армія у якій на двох три судимості ніколи не переможе Армію у якої на двох захисників три вищі освіти. Напис на локомотиві сказав усе. Їб_-#%те їх ,хлопці.
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07.12.2022 09:19 Відповісти
.

гарне побажання - 100 тисяч вiдправлених в пекло свинособак до Дня Святого Миколая !

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07.12.2022 09:23 Відповісти
Той орк, коли тікав лупашив чергою по іншому орку. Гойда, *****!
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07.12.2022 10:00 Відповісти
У партері у кабздона всі місця вже зайняті, так що на балкон оркі.
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07.12.2022 10:29 Відповісти
Хлопці, що це за файна фонова пісня? може хтось підказати?
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08.12.2022 15:53 Відповісти
 
 