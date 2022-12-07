Знищення окупантів, які вели бій з бійцями 59-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили трьох окупантів, які відстрілювалися, сховавшись серед залишків зруйнованих будівель.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного бою, які зафіксовані з безпілотника, бійці опублікували у соцмережах.
"Піхотинці 59-ї бригади ЗСУ на донецькому напрямку відправили чергових окупантів до пекла!" - йдеться в дописі до відео.
Топ коментарі
+22 Перехватчик
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+21 Muron
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+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.12.2022 09:08
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гарне побажання - 100 тисяч вiдправлених в пекло свинособак до Дня Святого Миколая !