Знищення окупантів, які вели бій з бійцями 59-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили трьох окупантів, які відстрілювалися, сховавшись серед залишків зруйнованих будівель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного бою, які зафіксовані з безпілотника, бійці опублікували у соцмережах.

"Піхотинці 59-ї бригади ЗСУ на донецькому напрямку відправили чергових окупантів до пекла!" - йдеться в дописі до відео.

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