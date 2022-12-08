8 грудня відбудеться прем’єра фільму "Під захистом України". ВIДЕО

У четвер, 8 грудня, о 21:15 в ефірі 24 каналу відбудеться прем’єра фільму "Під захистом України", робота над яким тривала з лютого 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс фільму.

"Це історія як Українці зупинили навалу варварів, яка рушила на цивілізований світ. Її розповідають герої нашого фільму: військові, медики, волонтери, мирні мешканці... Понад 100 інтерв’ю, зйомки в Києві, Бучі, Ірпені, Гостомелі, Чернігові та області, Харкові та області, Слов’янську, Миколаєві та області… Фільм орієнтований на європейського глядача, але команда фільму вирішила, що спершу його мають побачити Українці. Адже саме завдяки нам, українцям, вдалось зупинити рашистів, які сунули на Європу. І нам вже є чим пишатися. А після перемоги ми станемо ще сильніші і згуртованіші, коли почнемо відбудовувати Україну, як вільну та рівну частину цивілізованого світ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цей фільм став можливим завдяки наполегливій праці усієї команди: Mitya Hopta, Alex Kashpur, Ігор Макієвський, Andrey Kashpur, Sergey Savchenko, Александр Альбинский, Gryshyn Sergii, Олександр Кирієнко (Sasha Kyriyenko), Олександр Ромашевський, Дмитро Большак, Олександр Сідоров, Михайло Джос, Олександр Яновський, Дмитро "Ділан" Нестеренко Сергій Шахворостов, Eugene Bednenko, Данила Хомутовський, Маруся Сидорчук, Vlad Malko та інших… Дякуємо Yes FX production, СтратКом ЗСУ / AFU StratCom, 24 Канал, Військове телебачення України за участь та підтримку.

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